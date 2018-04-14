Лютая месть)). В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры "Россия – оккупант"

07:06 16.04.2018 Стикеры "Россия – оккупант" наклеивают на багаж вылетающих и прибывающих в грузинские аэропорты Тбилиси и Кутаиси пассажиров члены молодежного движения "Новое поколение", передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



"Мы так напоминаем всему миру, что Россия оккупировала 20% нашей территории, мы посвящаем нашу акцию всем жертвам российской оккупации", – заявил член движения Давид Дондариани телекомпании "Рустави-2".



Представители движения подходили к пассажирам и сами наклеивали стикеры на их багаж, не встречая сопротивления.



В прошлом году Грузию посетили свыше 7 млн иностранцев, в том числе более 1 млн россиян.



Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце марта сторонник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потребовал снять флаг России с одной из гостиниц в Тбилиси, что едва не привело к конфликту с менеджером отеля.



15 апреля 2018 : Дмитрий Александров, Тбилиси Источник - vz.ru

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