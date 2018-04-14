 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменским студентам за рубежом грозит отчисление из-за проблем с переводом денег
06:54 16.04.2018

В редакцию Радио Азатлык обратился студент из Туркменистана и сообщил, что десятки студентов обучающиеся в вузах России не могут снять деньги с банковских карт, которые получали в банках Туркменистана и в связи с этим столкнулись с различными проблемами, некоторым грозит отчисление за неуплату обучения.

Он сообщил, что не может снять деньги с карты MasterCard, которую получил в банке Туркменистана.

"Деканат предупредил, что если до конца семестра обучение не будет оплачено, нас отчислят. В нашем учебном заведении сессию передвинули вперед из-за предстоящего Чемпионата мира по футболу, которая будет проводиться в России. Чтобы успеть за это время оплатить обучение, некоторые из туркменских студентов работают круглые сутки", - рассказал студент первого курса из Туркменистана.

По его словам, туркменские студенты, изо дня в день собираются перед деканатом, чтобы получить отсрочку платежа и предотвратить отчисление. "Нам стыдно, не знаем что делать!" - рассказал туркменский студент. По его словам, обращение в посольство Туркменистана в России результатов не принесло.

Редакции Радио Азатлык пока не удалось получить комментарий в туркменском посольстве в Москве.

Напомним, с декабря прошлого года были введены ограничения на внесение и снятие наличных, а также безналичным расчетам по пластиковым картам туркменских банков за рубежом, на банковские переводы и отправку посредством служб быстрых денежных переводов.

Источник - centralasian.org
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