В узбекском Гузаре замхокима района Азизов сломал нос подчиненному

06:46 16.04.2018 В Узбекистане замглавы района сломал нос подчиненному







Заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Гузарского района Кашкадарьинской области Узбекистана Хабиб Азизов 12 апрелян на одном из полей в селе "Батош"сломал нос специалисту отдела по земельным ресурсам и государственному кадастру Фахриддину Курбанову.



По словам потерпевшего, очевидцами случившегося стали несколько человек. "12 апреля группа во главе с заместителем хокима Хабимом Азизовым поехала в село "Батош". В составе этой группы был я. Приехали на один из участков, замглавы спросил меня: "Чья это земля, есть какое-нибудь решение по ней?" Я ответил, что на данный момент у меня на руках не имеется документа, но обещал на завтрашний день предоставить все бумаги Азизову", – говорит Фахриддин Курбанов.



По словам Курбанова, не выслушав до конца его ответа, заместитель главы района ударил его по лицу.



"Я не материл чиновника, не сказал ему ничего плохого. Он неожиданно нанес удар по моему лицу. Удар был настолько сильным, что в глазах резко потемнело и я упал. Кровь потекла из носа. Мне помогли подняться. Я спросил Азизова: "Почему вы ударили меня?" Но он не ответил мне, повернулся и ушел," – рассказал Фахриддин Курбанов.



По словам потерпевшего, прокурор района спокойно наблюдал за рукоприкладством со стороны замхокима и не предпринял никаких законных мер против чиновника. Один из местных чиновников, ставший свидетелем рукоприкладства со стороны чиновника, говорит, что прокурор района не предпринял никаких мер в отношении Азизова.



По словам Фахриддина Курбанова, после случившегося он обратился в районную больницу, получив первую медпомощь, вернулся домой, однако после усилившейся ночью боли, на следующий день был вынужден обратиться в прокуратуру с жалобой на действия заместителя главы района. "Врачи сказали, что у меня сломан нос. Я уже получил заключение врачей, которое предоставлю в прокуратуру", – сказал Курбанов.



Сам Азизов не пожелал отвечать на вопрос журналистов и бросил трубку телефона. Источник - centralasian.org

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