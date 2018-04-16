|Их нравы. Бородатая певица Кончита Вурст сообщило о положительном ВИЧ-статусе
06:28 16.04.2018
Австрийский исполнитель Томас Нойвирт, выступающий в сценическом образе женщины с бородой под именем Кончита Вурст, рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе.
Как передает "Газета.ру", она получает медицинскую помощь в течение многих лет.
"Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь", - написала победительница "Евровидения-2014" в Instagram.
Вурст также отметила, что чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что певец оказался настолько впечатлен Санкт-Петербургом, что решил приобрести один из особняков Северной столицы России.
16 апреля 2018,