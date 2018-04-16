Их нравы. Бородатая певица Кончита Вурст сообщило о положительном ВИЧ-статусе

06:28 16.04.2018 Австрийский исполнитель Томас Нойвирт, выступающий в сценическом образе женщины с бородой под именем Кончита Вурст, рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе.



Как передает "Газета.ру", она получает медицинскую помощь в течение многих лет.



"Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь", - написала победительница "Евровидения-2014" в Instagram.



Вурст также отметила, что чувствует себя хорошо.



Ранее сообщалось, что певец оказался настолько впечатлен Санкт-Петербургом, что решил приобрести один из особняков Северной столицы России.

16 апреля 2018, Источник - Известия

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