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Продолжение войны другими средствами. После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве, - "Къ"
06:11 16.04.2018

Субботняя бомбардировка Сирии силами США, Великобритании и Франции, которая не привела к человеческим жертвам и серьезным разрушениям, выглядит не слишком эффективной с военной, но не с политической точки зрения. Союзники не скрывают: ее главным адресатом стала Москва. Западные лидеры фактически предъявили России ультиматум: прекратить помощь Дамаску или готовиться к дальнейшим неприятностям. Уже в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала введение против России новых санкций "за поддержку сирийского режима".

Антисирийская "тройка" продолжает наступление

Ракетные удары по сирийским объектам, нанесенные военно-воздушными силами США, Великобритании и Франции в ответ на предполагаемое использование Дамаском химического оружия, сменились активной дипломатией и громкими политическими заявлениями представителей высшего руководства коалиции трех держав.

Уже в понедельник в Совбезе ООН должно начаться обсуждение внесенного совместно Вашингтоном, Лондоном и Парижем проекта резолюции по Сирии. В документе идет речь об обеспечении условий для скорейших беспрепятственных поставок гуманитарной помощи, прекращения огня и участия правительства Сирии в мирных переговорах под эгидой ООН.

Эти требования были озвучены на экстренном заседании Совета безопасности ООН по Сирии, созванном в минувшую субботу по инициативе России, по горячим следам бомбардировок, для осуждения "агрессии" в отношении Сирии со стороны "тройки".

Российскую резолюцию с призывом "остановить агрессию" предсказуемо принять не удалось. Со своей стороны, представители западных государств в ультимативной форме потребовали, чтобы Дамаск и его союзники прекратили военные действия и открыли доступ для поставок в страну гуманитарной помощи. Альтернативный российскому проект резолюции Совбеза ООН требует возобновления межсирийских мирных переговоров под эгидой ООН без предварительных условий и представления доказательств того, что у сирийских властей нет химоружия.

За невыполнение резолюции ее авторы предлагают ввести механизм наказания. Главное давление они намерены оказать на Россию в расчете на то, что она откажется от поддержки Дамаска.

"Для России пришло время присоединиться к семье стран в осуждении использования режимом Асада химического оружия",- заявил "на полях" Саммита Америк в Перу вице-президент США Майк Пенс. Говоря об отвергнутом проекте резолюции Совбеза с критикой ударов по Сирии, который предложила Москва, Майк Пенс назвал такой исход "правомерным", добавив, что, действуя подобным образом, Россия "находится на ложной стороне истории" и не сможет "улучшить отношения с США и миром".

Применительно к ситуации с химоружием в Сирии вице-президент США напомнил, что ранее Москва выступила гарантом его уничтожения, в связи с чем на российскую сторону ложится ответственность за его применение.

В схожем ключе сразу после субботней атаки высказались союзники США в Сирии - главы МИД Франции и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан и Борис Джонсон.

"Надо надеяться, что после совместных ударов по сирийскому арсеналу Россия поймет, что надо объединить усилия для продвижения политического процесса, который позволит Сирии выйти из кризиса",- заявил французский министр.

"Защита и покрывательство Россией Башара Асада не могут быть оправданы, учитывая, что насилие, к которому прибегает Асад, не знает границ",- предупредил он.

"Целью этой атаки было направить сигнал - хватит",- вторил французскому коллеге Борис Джонсон. Глава британского МИДа также выставил главный счет России. "В 2013 году сирийский режим пообещал уничтожить свой химический арсенал. Россия гарантировала, что будет контролировать процесс. С тех пор режим Асада и Россия подвергли это обязательство насмешкам",- заявил Борис Джонсон. По его словам, в этой ситуации "право Британии выступить плечо к плечу с Америкой и Францией".

Недодуманная Дума

Бомбардировка Сирии и новые требования в ее адрес имели место еще до того, как прибывшие в страну в минувшую субботу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к изучению того, что же на самом деле произошло 7 апреля в сирийском городе Дума - месте предполагаемого инцидента с использованием химоружия. Москва факт химатаки категорически отрицает, называя случившееся тщательно спланированной провокацией.

Как ожидается, эксперты ОЗХО начнут работу в Думе только в понедельник. Тем не менее инициаторы авиаударов по Сирии и принятия Совбезом ООН фактического ультиматума Дамаску и Москве уже дали понять, что ждать вердикта ОЗХО не было смысла, так как его можно безошибочно предсказать заранее.

Как пояснил вице-президент Пенс, "хотя расследование продолжается, президент принял это решение при сильной уверенности нашего разведывательного сообщества, поддержанного нашими союзниками, в том, что Сирия провела эту атаку". По словам господина Пенса, "когда вы имеете дело с таким жестоким и тираническим режимом, как сирийский, возможность собрать доказательства очень затруднена".

Москва такой подход решительно отвергает. "Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования",- говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Учитывая, что Москва не намерена уступать оказываемому на нее давлению, дальнейшая конфронтация России и Запада выглядит практически неизбежной. Как стало известно "Ъ", посол США в Москве Джон Хантсман на днях направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России - на сей раз "за поддержку сирийского режима". А телеканал CBS News со ссылкой на запись в Twitter постпреда США при ООН Никки Хейли сообщил, что уже в понедельник министр финансов Стивен Мнучин объявит новые санкции в отношении России, которые "коснутся компаний, занимающихся поставкой оборудования Асаду или связанных с использованием химоружия". При этом в администрации США заявляют о решимости продолжать работать с союзниками, включая тех, которые не принимали участия в субботних ударах по Сирии, для усиления давления на Россию.

В ситуации, когда в Вашингтоне практически определились с дальнейшей политикой в отношении России, ее результаты во многом будут зависеть от того, как поведут себя европейские союзники США - согласятся ли они выступить новым единым фронтом против Москвы. "С точки зрения санкционного давления ЕС на Россию последние события дают дополнительные аргументы сторонникам сохранения и даже ужесточения санкций. Великобритания уже заявляла, что склонна после выхода из ЕС сохранить в своей политике приверженность ранее согласованным санкционным режимам в отношении России. В этих условиях даже для стран, которые могли бы поддержать постепенное снятие санкций, ключевым становится аргумент, что именно сейчас для этого точно "не время". И придется ждать момента, когда появятся хотя бы какие-то предлоги, позволяющие оправдать такой шаг,- в первую очередь в плане урегулирования конфликта на востоке Украины, но также и в Сирии, с которой санкции ЕС формально не связаны",- пояснил "Ъ" заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Впрочем, по мнению эксперта, выстроить единый фронт все же не удастся. "Некоторые европейские страны - Австрия, Финляндия, Швейцария - в условиях нарастающей конфронтации между Россией и Западом делают упор на значимость своего нейтрального в военно-стратегическом смысле статуса и могут выступить в качестве удобных и значимых площадок для переговоров по ключевым международным вопросам",- говорит Сергей Уткин. И добавляет: "Число желающих взять за основу такую политику нейтралитета и посредничества может даже вырасти, но для ее успешности нужна будет готовность великих держав всерьез использовать этот шанс".

Сергей Строкань, Марианна Беленькая, Елена Черненко
16 апр. 18

Источник - kommersant.ru
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