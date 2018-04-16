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Париж бросает вызов астанинскому процессу, - И.Субботин
06:10 16.04.2018

Отбомбившись по Сирии, Франция намерена взять на себя инициативу по разрешению кризиса в Арабской Республике

Сегодня члены Совета Безопасности (СБ) ООН начнут обсуждение проекта резолюции США, Франции и Великобритании, посвященного ситуации в Сирии. Документ, основной вклад в который сделан Парижем, призывает создать независимый механизм по расследованию данных о химических атаках в Арабской Республике и немедленно возобновить межсирийские переговоры под эгидой ООН. Не исключено, что Франция хочет выйти на первые роли в сирийском урегулировании и опередить астанинский процесс.

Проект резолюции "западной тройки" был распространен сутки спустя после того, как США, Великобритания и Франция провели ракетные удары по позициям сирийского режима в ответ на сообщения о химической атаке в Думе (пригород Дамаска). В тексте разработанного Францией документа, который оказался в распоряжении газеты Liberation, содержится идея создать независимый международный механизм, который бы позволял расследовать химические атаки в Сирии "на принципах беспристрастности и профессионализма". Отдельно в тексте оговаривается инцидент в Думе, который российская сторона называет инсценировкой.

Резолюция, предложенная США, Британией и Францией, включает в себя гуманитарный и политический аспекты. Она призывает стороны вооруженного конфликта к установлению "устойчивого режима прекращения огня" и предписывает всем постоянным членам СБ ООН использовать свое влияние для этого. В тексте говорится об обеспечении "беспрепятственного гуманитарного доступа" ко всем районам в Сирии и о возможности проводить "медицинские эвакуации в зависимости от необходимости и чрезвычайных ситуаций". Наконец, в политических вопросах резолюция "требует, чтобы сирийские власти добросовестно, конструктивно и без предварительных условий провели межсирийские переговоры" в соответствии с итогами последних консультаций в Женеве 3 марта.

Как утверждает Liberation, дипломатическая инициатива США, Великобритании и Франции – это первый случай за всю историю сирийского конфликта, когда на обсуждение СБ ООН вынесен проект резолюции, объединяющий почти все аспекты кризиса в Арабской Республике. Однако его цель состоит не в том, чтобы "скомпилировать" другие проекты, поясняет изданию дипломатический источник. Главная цель, отмечает собеседник Liberation, – показать, что военная кампания западных стран в Сирии "находится на службе у политической стратегии". Издание Monde при этом пишет: инициатива Франции преследует ясную цель – возобновить тот политический механизм, который был "полностью разрушен дюжиной вето, введенных Россией с начала конфликта в Сирии, и политическими процессами, запущенными параллельно в Астане и в Сочи Россией, Турцией и Ираном".

Российский проект резолюции по Сирии так и не набрал необходимое количество голосов в минувшие выходные. "Результаты голосования следующие: три голоса "за", восемь голосов "против" при четырех воздержавшихся. Проект резолюции не принимается из-за того, что не было получено должное количество голосов", - заявил по итогам голосования по российскому проекту постпред Перу при ООН и председатель СБ ООН в апреле Густаво Меса-Куадро. Помимо России, российский проект резолюции одобрили Боливия и Китай. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались. "Против" высказалась тройка западных стран в лице США, Британии и Франции".

"Сегодняшнее заседание подтверждает: США, Великобритания и Франция, постоянные члены СБ, продолжают погружать мировую политику в атмосферу мифов, – заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по российскому проекту. – Мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная операция. Это какая-то "дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий". Так мы скоро дойдем до "дипломатии абсурда". Вы создаете эти мифы и заставляете всех в них поверить". Российский дипломат также обратился с вопросом к своим зарубежным коллегам: "Требуете проведения расследования, а еще до расследования назначаете виновного и наказываете его. Почему вы не дождались результата того расследования, к которому вы сами всех призывали?"

О необходимости жестко реагировать на применение химического оружия заявил на том же заседании постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр. "Мы должны остановить химическую эскалацию в Сирии, – заявил дипломат. – Мы не можем не реагировать на нарушения основополагающих норм международного права". Делаттр заявил, что, прибегнув к использованию запрещенных веществ, "сирийский режим оказался в точке невозврата". "Франция выполнит свои обязательства, чтобы положить конец нетерпимой угрозе нашей коллективной безопасности и сделать так, чтобы уважались международное право и те обязательства, положения, которые были приняты в течение многих лет СБ", – пообещал дипломат.

Параллельно с этим французская сторона опубликовала доклад со ссылкой на "надежные разведданные", что за инцидентом в Думе стоят представители официального Дамаска. Семистраничный документ, который был распространен Министерством иностранных дел Пятой республики, основывается на беседах с очевидцами, на фотографиях, собранных французскими разведывательными органами, а также, как сообщает Wall Street Journal, на видео- и фотоматериалах, распространенных в социальных сетях. По словам авторов доклада, их аутентичность подтвердили разведаналитики. Весь этот "объем данных" дал Франции основания обвинять в применении отравляющих веществ (в частности, речь идет о хлорине) сирийскую правительственную армию. В докладе говорится, что информации об использовании подобного оружия оппозиционными силами у Франции нет. Все обвинения в адрес повстанцев в том, что они манипулируют данными о химатаке, "не заслуживают доверия", отмечают авторы доклада.

"Макрону необходимо показать, что у Франции есть собственный взгляд на этот конфликт, который отличается от взглядов России, Ирана, Турции и, в общем-то, даже США, хотя Париж и Вашингтон в данной ситуации выступают вместе, – заявила "НГ" руководитель Центра евро-атлантических исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД России Татьяна Зверева, комментируя французский проект резолюции. – Политика на этом направлении в какой-то мере развивает прежнюю логику, когда еще предшественник Макрона – Франсуа Олланд – в 2013 году активно выступал за то, чтобы наказать режим Асада за применение химического оружия. Экс-президент Обама не захотел этого делать. Тогда позиция Франции была более активной, а позиция Вашингтона – более сдержанной. Сейчас происходит в какой-то степени то же самое. Франция пытается показать, что она играет очень важную роль в регионе – даже наравне с крупными военными державами".

Эксперт полагает, что у французского участия в ракетных ударах по объектам сирийского режима есть и другая, трансатлантическая логика. "Это может быть способом Франции показать, что она – надежный союзник Соединенных Штатов, – полагает Зверева. – С приходом Трампа в Белый дом отношения между США и европейскими странами развиваются очень сложно. Выступая вместе с американской стороной в контексте сирийского конфликта, Франция хочет показать, что она может играть роль правой руки в такого рода военных кампаниях, выступать "младшей союзницей" США. Не исключено, что это связано с намерением наладить диалог с нынешней американской администрацией, найти точки соприкосновения".

Напомним, что французская сторона уже демонстрировала свою готовность разрешить наиболее тяжелые ситуации в Сирии. Так, в октябре 2016 года Париж предложил членам СБ ООН свой проект резолюции, который касался ситуации в Восточном Алеппо – анклаве, где под натиском правительственной армии оказались как умеренные, так и радикальные группировки. Наряду с дипломатическими усилиями на уровне СБ ООН Пятая республика тем временем продолжает помогать враждебным официальному Дамаску силам. Париж широко поддерживает внешнюю оппозицию Сирии и имеет контакты с руководством Сирийского Курдистана. Известно, что французские советники работают совместно с курдскими военными формированиями.

Игорь Субботин

16.04.2018

Источник - Независимая газета
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