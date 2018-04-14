 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп-джокер и его "чудесные игрушки", - Э.Лимонов
01:17 16.04.2018

Трамп-Джокер
мы имеем дело с безумцем во главе могучего милитаристского государства с огромными возможностями уничтожения

Эдуард Лимонов

В 1989 году вышел на мировые экраны фильм "Бэтмен", в котором главным героем был все-таки не спасатель Бэтмен с крыльями летучей мыши. Но злодей и преступник Джек Напье, нарекший себя (после того как попал в чан с кислотой и выжил) Джокером.

Точнее - Джек попал в чан с ядовитыми отходами при ограблении химического завода. В результате у него нарушилась психика, кожа стала мертвенно-бледной, ногти черными, а волосы зелеными, было повреждено лицо.

Неудачная пластическая операция еще более изуродовала его. На лице навсегда образовалась широкая клоунская улыбка с приподнятыми углами губ.

В исполнении великолепного актера Джека Николсона сумасшедший преступник Джокер с изуродованным лицом зловещего клоуна стал самым настоящим антигероем планетарного масштаба. Город, который он терроризировал (умерщвлял граждан, кстати, химическим оружием, прошла волна отравлений), дабы посеять хаос, назывался Готэм - современники отождествляли с Нью-Йорком.

Мечтой Джокера было увидеть свой портрет на долларовой купюре. Так сказать, великая американская мечта...

Никому тогда, в 1989-м, правда, и в голову не могла прийти фантастическая идея, что в ноябре 2016-го такой Джокер выиграет президентские выборы в США и в январе 2017 года будет посажен на трон президента Соединенных Штатов Америки.

Между тем сходство Трампа с Джокером есть, и несомненное. Тот же угрожающий, но дурашливый, все высмеивающий тон, то же дуракаваляние (зловещая придурь в чести и у российских преступников с незапамятных времен), те же зловещие гримасы, манипуляции губами.

Правда, в отличие от киноэкранного Джокера-Николсона, Трамп не растягивает широкий клоунский рот в сумасшедшей улыбке, но стягивает его в дурашливую куриную попку.

Вид у него при этом самый что ни на есть придурочный.

Его начес волос сзади вперед, по-видимому, для того чтобы замаскировать имеющийся спереди зачаток лысины, также здравым украшением не назовешь, скорее такой уязвимый небольшой валик рыжих волос - довольно жалкое ухищрение, но президент же все-таки, ему прощали это рыжее вздутие.

Ну понятно, занимаемая должность объясняет многое. Все же как-никак президент мощной финансовой и милитаристской империи, высокая должность действовала на умы. Около года Трамп пользовался уважительным иммунитетом. Все же как-то не верилось, что в американские президенты пробрался отпетый сумасшедший. Продрался через рогатки американской демократии.

Все до настоящего времени было не до конца ясно, пока он не стал проявлять свои увечья в лингвистической форме.

Вдумайтесь в его несколько последних перлов.

Вот об американских ракетах: "Готовься, Россия, они прилетят. Они будут красивые, новые и умные!"

Сутки планета раздумывала над тем, какие "новые и умные" ракеты имеются у Соединенных Штатов. Судили, рядили, прикидывали и ждали удара. Взвешивали... "Новые"? "Умные"?

В Сирии убрали сирийские самолеты на российские авиабазы, спрятали высокопоставленных чиновников и тревожно ждали, вглядываясь в приборы и в небеса. Представляю, как переживали, нервничали, прощались с жизнями, я так предполагаю.

Через сутки Трамп, как настоящий Джокер, радуясь тому, что развел всех и заставил волноваться, некоторых просто умирать от страха перед третьей мировой, вдруг пишет в Twitter: "Я не говорил, когда мы атакуем Сирию. Может, совсем не скоро".

Так и видишь перед собой Джокера в золотом цилиндре, в лиловом костюме, с зелеными волосами, прыгающего, хлопая в ладоши: "А я пошутил, я пошутил!"

Ни фига себе шуточки!

Вот для сравнения некоторые высказывания Джокера. Например, его коронная фраза в фильме: "Что ты такой серьезный?"

"Однажды, приняв ванну, я осознал, что предназначен для великого!"

"Где вы берете эти чудесные игрушки?"

"А теперь, друзья, пора задать вопрос: "Кому вы доверяете?" Мне? Я свободно раздаю деньги..."

Логически подходить к проделкам сумасшедших - неверный метод.

Поэтому, когда Россия выдвигает серьезные аргументы - мол, удар химическим оружием по сирийским антиасадовским повстанцам невозможен, поскольку он невыгоден Асаду, - Трамп-Джокер даже и не слышит.

Для него ракеты как живые существа, как птички - "красивые, новые и умные", "чудесные игрушки", и он не говорил, когда атакует Сирию, может, "совсем не скоро, когда-нибудь..."

Все очень плохо.

Мы имеем дело с полным безумцем во главе могучего милитаристского государства с огромными возможностями уничтожения.

Да поможет нам Господь!

Только это я и хотел сказать.

Источник - RT
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523830620
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