Реал-политика по-мирзиеевски. Ответ В.Хлюпину (полемика), - М.Федосеев

00:40 16.04.2018 Прочитал сегодня статью господина Виталия Хлюпина об Узбекистане, а точнее о выбранном курсе руководства и его внутренней и внешней политике и скажу вам, прямо не просто обрадовался, а был горд за своих братьев узбекистанцев!



Те, кто поняли о каком материале я говорю, поначалу удивятся. Ведь по его содержанию нужно как минимум обеспокоится, а не радоваться. Поскольку тенденции, указанные руководителем небезызвестного редактора сайта www.centrasia.ru ни сегодня, так завтра должны привести Узбекистан на "край пропасти".



Но, ни все так просто и ясно как кажется на первый взгляд, и со мной уверен, согласятся многие. Статья "Пиар вместо реал-политики. Ш.Мирзиеев опасно наклоняет лодку узбекской государственности", явно попахивает заказом. Наблюдая за активными мерами и действиями Президента Узбекистана Ш.Мирзиеева по оздоровлению и улучшению отношений с соседними государствами, по началу, просто удивляли его энергичности и работоспособности. Однако прочитав эту "заказуху" вижу, что инициативы руководства страны уже реально приносят свои плоды, на которые не могут, и, поверьте мне, не будут с равнодушием смотреть "завистники" давайте назовем их так, или "недоброжелатели". Бесятся и желчью захлебываются, наблюдая, как открываются границы, воссоединяются семейные узы, радуются люди, увеличивается товарооборот. И в результате из-под рук этих "завистников" уходит контроль, братские республики ведут независимую и взаимовыгодную торговлю. Никому не нужна сильная, стабильная, а главное дружная Центральная Азия.



Но для этого у них есть апробированный и, в некоторых случаях, эффективный метод борьбы под названием – информационный, от которого, казалось бы, только начал приходить в себя Узбекистан. Вот и появился на сайте www.centrasia.ru первый звоночек, организованный некоторыми "недоброжелателями" в целях обострения противоречий между странами Центрально-азиатского региона. Получается, информационный залп стартовал с данного материала В.Хлюпина.



Отдадим должное автору статьи, написал он его как всегда искусно, красиво и, конечно же, завуалировано. Хотя между строками его опуса открыто читалась цель как можно глубже вбить клин между странами региона. Показать бесперспективность внешнеполитического курса, якобы, обреченными историческими фактами. Напрашивается вполне справедливый вопрос - откуда столько ненависти и цинизма у Хлюпина?



Уж слишком открыто сей анализатор старается переубедить общественность и бросить пыль в глаза. А ответ очевиден – наш уважаемый писака за деньги заказников напишет что угодно и, как угодно. Для людей его типа чужды понятия чести, совести и достоинства. Они живут, по принципу плати-лети.



Описывая, назовем его словами миротворчество в Афганистане, которое в итоге, якобы, закончится лишь распространением "белой смерти" по всему миру, благодаря железной дороге построенной при помощи узбекской стороны, тоже очевидный инициированный тезис "завистниками", пытающихся втянуть республику в различные военно-политические блоки. Подтверждением служит упомянутая им же взорванная ЛЭП во время подписания "Ташкентской декларации"



И им не понять и не объяснить, что узбекистанцы не хотят ввязываться в какие-то там политические интриги, с кем-то конфликтовать, кого-то захватывать, дружить с кем-то против кого-то, и тем более плясать под чью-то дудку. Там хотят мира и спокойствия. Чтобы не лилась кровь, не убивали, не жгли и не взрывали. И судя по всему, этим и объясняется столь острое внимание отдельных представителей экспертно-аналитических кругов к скромной персоне Узбекистана.



Будет уместно добавить, что Узбекистан, в котором я прожил большую часть своей жизни и откуда по воле судьбы переехал, из-за несовместимости моей болезни с сухим и жарким климатом, обладает всем необходимым для собственного развития и процветания. В недрах этой благодатной страны вся таблица Менделеева, ее людские ресурсы работоспособны и трудолюбивы, в крови жителей течет кровь великих и выдающихся деятелей, внесших вклад в мировую науку, культуру и цивилизацию.



Наконец, что касается ложной и неправильной работы имиджмейкеров руководителя Узбекистана, то ответ этому один – не нужен никто Мирзиееву, его неподдельно и искренне любит народ и готов воспринимать своего лидера и на стуле, и в любом виде. Поверьте мне, когда я общаюсь со своими друзьями и знакомыми с моей исторической родины, они, не буду вдаваться в подробности и петь дифирамбы Мирзиееву, просто молятся за его здоровье и благодарят за все!



Поэтому в завершении скажу одно, вы идете по правильному пути узбекистанцы и будет еще не одна статья и не одна провокация, но Бог на вашей стороне!



Максим Федосеев Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523828400

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