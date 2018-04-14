 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Могучий старик... У Трампа обнаружился бастард от экономкиМогучий старик... У Трампа обнаружился бастард от экономки
00:37 16.04.2018

У Трампа нашли внебрачного ребенка от экономки
На этом настаивает бывший привратник

АСЯ ХОВАНСКАЯ

Карен Макдугал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внебрачного ребенка Трампа якобы родила некая экономка, чье имя не разглашается.Внебрачного ребенка Трампа якобы родила некая экономка, чье имя не разглашается.

Бывший привратник нью-йоркской башни Trump World Tower Дино Саджудин уверяет, что у Дональда Трампа есть внебрачный ребенок. Родила его некая экономка, чье имя не разглашается.

За согласие опубликовать эту историю американский таблоид National Enquirer ранее заплатил Саджудину 30 тысяч долларов, однако статья так и не вышла. Согласно их контракту, привратник должен был выплатить 1 миллион долларов, если он допустит огласку.

- Сегодня я проснулся и узнал, что наше с AMI (издатель National Enquirer. - Ред.) конфиденциальное соглашение, связанное с президентом Трампом, просочилось в прессу. Я могу подтвердить, что пока работал в Trump World Tower, мне велели не критиковать бывшую экономку Трампа за ее связь с ним, в результате которой она родила ребенка, - приводит его слова газета The New York Post.

Компания AMI также заплатила 150 тысяч долларов экс-модели Playboy Карен Макдугал за право публикации ее истории о романе с Трампом, когда тот уже был женат на Меланье. И та статья тоже не вышла. Поэтому AMI, чей глава дружен с президентом США, подозревают в намеренной блокировке подобных историй.

Однако бывшая супруга привратника Саджудина Никки Бенфатто уверяет, что он сумасброд и патологический врун. Якобы видел на улице и умершего друга, и даже питающегося кровью монстра чупакабру.

- Я прошел тест на полиграфе, - парирует тот в ответ.

А в AMI в свою очередь объясняют, что не обнародовали эту историю, поскольку она "не заслуживает никакого доверия". Фейком ее называет и та самая анонимная экс-экономка Трампа.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523828220
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