Все Туркменские госучреждения обязали разводить гусениц...

00:24 16.04.2018 В Марыйской области Туркменистана государственным учреждениям поручили принять участие в разведении гусениц шелкопряда. Об этом сообщает "Азатлык". Указание, по информации источника, исходит от областной администрации.



План по заготовке коконов шелкопряда утверждает государство. Ответственность возлагается на фермеров. Однако наряду с этим, как сообщается, местные власти издали указ "об организации производства шелкопряда за счет предприятий".



"Даже не затрагивают вопрос о том, что у предприятий нет специализированных помещений для выращивания шелкопряда, и откуда брать тутовые листья им на корм. Есть только распоряжение, о том, чтобы организациям выдать определенное количество личинок, – рассказал сотрудник одного из местных предприятий по имени Йегенмырат. – Руководители предприятий, опасаясь увольнения, не противятся распоряжению и, в свою очередь, требуют определенную сумму для выращивания шелкопряда, с подчиненных".



По его словам, с его коллег собирают по 75 манатов. Сотрудники сдают деньги, опасаясь увольнения в случае отказа. Для непосредственной работы по разведению шелкопряда предприятие будет привлекать фермеров.



Среди фермеров такой труд не пользуется популярностью из-за низкой закупочной цены на коконы. Выращивание гусениц требует значительных усилий, при этом за килограмм коконов платят 7 манатов (около 2 долларов, по официальному курсу), если это сырье высшего качества. Если в пункте приема решат, что качество ниже, цена может снизиться даже до 1 маната.



Фермеры также отмечают недостаток корма – листьев тутовых деревьев. Во многих местах деревья были срублены, а земля отведена под огороды. Нередко, как отмечается, фермеры вынуждены разводить гусениц шелкопряда, поскольку им угрожают, что в случае отказа у них отберут землю.



В Туркменистане, как и в Узбекистане, практикуется принудительный труд в сельском хозяйстве. Сотрудников бюджетных учреждений, а также школьников заставляют участвовать в сборе хлопка. Людей также вынуждают заниматься уборкой улиц и посещать спортивные мероприятия и торжества, организованные властями. Источник - fergananews.com

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