Авантюризм Вашингтона не вытеснит Россию и Иран из Сирии, - Н.Бобкин

00:22 16.04.2018 Борьба с терроризмом – это ширма, маскирующая стремление США к всеохватному господству



В ночь на субботу 14 апреля самолеты и корабли США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии.



В оборонном ведомстве России сообщили, что ни одна из выпущенных по Сирии крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. Удары наносились по сирийским объектам гражданской и военной инфраструктуры. США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет, системы сирийской ПВО сбили значительную часть ракет на подлете к целям, отмечается в заявлении Министерства обороны РФ.



По американской версии, которую изложил генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, удары были нанесены по трем целям: научно-исследовательскому центру вблизи Дамаска, хранилищу (якобы) химического оружия к западу от Хомса, а также командному пункту близ Хомса.



Атаке на Сирию предшествовало обращение Дональда Трампа к американцам. Президент США, опираясь на советы ближайшего окружения, представил своим гражданам ложную интерпретацию событий.



Глава Белого дома в очередной раз объяснил свое решение применением правительством Сирии химического оружия. Трамп напомнил об "ужасах" применения отравляющих веществ в годы Первой мировой войны, связав это напрямую с нынешней ситуацией в сирийской гражданской войне. По его словам, цель удара по Сирии – "создать сильный сдерживающий фактор в отношении производства, распространения и использования химического оружия". Ни одного факта применения Дамаском химического оружия Дональд Трамп не привел. Такими фактами США не располагают.



Американский президент тем не менее позволил себе критиковать Россию за поддержку правительства Асада. Более того, не имея доказательств применения химического оружия в пригороде Дамаска 7 апреля, он обвинил Москву в "неспособности" выполнить данное в 2013 году обещание гарантировать ликвидацию химического оружия в Сирии. Трамп предложил России сделать выбор в пользу отказа от поддержки Асада, чтобы присоединиться к "цивилизованным нациям". Заметим: в ряды "цивилизованных", то есть бомбящих Сирию, Вашингтону удалось затянуть лишь Великобританию и Францию. Это довольно слабое подобие "западной коалиции".



Короткая речь Трампа была полна противоречивых утверждений. В частности, с трудом верится в его заявление о "крепнущей дружбе" США с региональными союзниками в борьбе с терроризмом, но закономерно выглядит его призыв к американским партнерам "обеспечить, чтобы Иран не получал выгоду от искоренения ИГИЛ [организация запрещена в РФ. – Н.Б.]". Оказывается, президент США хотел бы как можно скорее вывести американских солдат из этого "проблемного" региона, но ему мешают Россия и Иран. Трамп, который в политике ведет себя как коммерсант, попытался соблазнить Москву и Тегеран (за "отказ от Сирии) экономическими выгодами дружбы с Америкой. Он якобы надеется, что когда-нибудь США будут "ладить" с Россией, не исключая этого и в отношении Ирана. И все на американских условиях, главное из которых – Москва и Тегеран должны развязать руки Вашингтону, уйдя из Сирии.



На брифинге в Пентагоне после нанесения ударов министр обороны Джеймс Мэттис признал, что для США неясно (!), какой состав отравляющих веществ использовался в химической атаке. По его словам, президент США распорядился о совместных с Великобританией и Францией ударах по объектам в Сирии в связи с "недавним подозрением на химическое нападение". Признание Дональда Трампа в том, что вооруженное нападение на суверенное государство было произведено на основании "подозрения", означает, что аргументы президента США построены на пустом месте. Нет ни малейшей веры и заявлению Терезы Мэй о том, что речь якобы не идет о попытках смены режима в Сирии. В этой тройке "цивилизованных" находится и Эмманюэль Макрон, отрицающий, что подозреваемая химическая атака была сфабрикована.



Нет сомнения, что США и союзники решились на удары по Сирии, чтобы запугать Россию и Иран. Назвав сегодняшние ракетные удары "разовым выстрелом", Джеймс Мэттис предупреждает, что США готовы продолжать. Складывается впечатление, что ограниченный охват целей на сирийской территории разочаровал тех в Америке, кто надеялись, что нанесение ударов по Сирии станет началом конца влияния России и Ирана на Ближнем Востоке.



Джон Маккейн, председатель комитета Сената США по вооруженным силам, выступил с заявлением, в котором высоко оценил решение президента Трампа нанести удар по Сирии. Его устраивает, что США подали сигнал о решимости сделать это снова. Он призывает президента перейти к стратегии прямого вмешательства в гражданскую войну. По его мнению, возможно, потребуется перейти к войне и на земле, чтобы свергнуть Асада и обречь на провал все усилия Москвы и Тегерана.



В свою очередь Генеральный секретарь ООН призвал избегать действий, которые могут привести к обострению кризиса в Сирии и углубить страдания его народа. Антонио Гутерриш говорит о сдержанности в этих опасных обстоятельствах. Объяснения Трампа о причинах совершения агрессии Гутерриш не принимает. Он настаивает на том, чтобы Совет Безопасности создал независимый орган для определения того, кем было использовано химическое оружие в Сирии (если оно было использовано). В том, что Совбез не смог договориться на этот счет, виновата американская сторона. В октябре 2017 года Совету Безопасности не удалось продлить мандат органа ООН – ОЗХО, созданного три года назад. США не желают восполнить этот пробел, что облегчает президенту Трампу задачу винить в отсутствии контроля над химическим оружием в Сирии Россию.



Тегеран, как и Москва, категорически осудил ракетные удары по Сирии. В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что США и союзники поставили себя в положение мирового судьи, выносящего приговор при отсутствии доказательств. Агрессия предпринята американцами, чтобы компенсировать свои неудачи в Сирии, отмечается в заявлении.



Трамп в очередной раз пошел на поводу у тех своих помощников, которые видят в этой войне не кровь и страдания жителей Сирии, а геостратегическое противостояние с Россией и Ираном. Давно забытые задачи борьбы с терроризмом окончательно превратились в ширму для прикрытия стремления США к региональному и мировому господству.



Николай БОБКИН | 14.04.2018 | Источник - fondsk.ru

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