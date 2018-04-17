"Перспективы развития и укрепления ШОС". 2-й форум Евразийской интеграции в Сочи (17-18/04, программа)

00:01 16.04.2018 ВТОРОЙ СОЧИНСКИЙ ФОРУМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

"Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества"

17-18 апреля 2018 г.



119180 Москва, ул. Большая Полянка, дом 7/10 стр. 3; Тел.: +7-495-959-34-51, +7-495-959-34-52



ПРОГРАММА



17 апреля 2018 г. (вторник)



08.30 – 10.00 Регистрация участников.



10.00 -12.00 Пленарное заседание. Открытие Форума.



Модератор – Затулин Константин Федорович, Председатель Оргкомитета Сочинского международного форума, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ (Россия).



Приветствия



Швец Василий Александрович, заместитель губернатора Краснодарского края (Россия).



Хакимов Бахтиер Маруфович, специальный представитель Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества, Посол по особым поручениям МИД РФ.



Клепач Андрей Николаевич, заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), кандидат экономических наук (Россия).



Пахомов Анатолий Николаевич, Глава города Сочи (Россия).



Мезенцев Дмитрий Федорович, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, председатель Общества российско-китайской дружбы, Чрезвычайный и Полномочный Посол (Россия).



Выступления



Юнцюань Ли, президент Всекитайской Ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, ранее директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.



Рам Мадхав, генеральный секретарь правящей партии "Бхаратия джаната парти", директор экспертного центра India Foundation (Индия).



Изидьяр Мохаммад Алам, первый заместитель председателя Мешрано Джирги Парламента Афганистана. "Роль гражданского общества и общественной дипломатии в развитии ШОС"



Мусави Сейед Расул, советник министра иностранных дел. ранее – генеральный директор Института политических и международных исследований (IPIS) МИД ИРИ.



Лукин Александр Владимирович, директор Центра Восточной Азии и ШОС, МГИМО (У) МИД РФ.



Щипков Александр Владимирович, советник Председателя Государственной Думы ФС РФ, представитель Русской Православной Церкви Московского патриархата в Государственной Думе ФС РФ, профессор философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук (Россия).

"Большое гражданское общество и демократия"



Третьяков Виталий Товиевич, автор и ведущий телепрограммы "Что делать? Философские беседы" на телеканале "Культура", декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия).



12.00-12.30 Кофе-пауза.



12.30-15.00 Работа в секциях Второго Сочинского форума евразийской интеграции.



12.30-15.00 Секция 1



"Большая Евразия". Миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом



Модератор – Лузянин Сергей Геннадьевич, директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС ИДВ РАН, доктор исторических наук (Россия).



Клименко Анатолий Филиппович, заместитель руководителя Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС Института Дальнего Востока РАН, генерал-лейтенант в запасе (Россия).

"Эволюция международного терроризма и борьба с ним на пространстве ШОС"



Ши Цзе, профессор Центра исследования ШОС Китайского института международных исследований.

"Шанхайская организация сотрудничества: новая ситуация и новые задачи"



Шарма БК, руководитель центра стратегических исследований и моделирования, Объединенное военнонаучное общество Индии, генерал-майор в отставке (Индия).

"Сценарий развития ситуации в области безопасности в Афганистане и роль ШОС в мирном урегулировании этой проблемы"



Саадех Мария, менеджер компании "Архитектура и дизайн", ранее независимый депутат парламента Сирийской Арабской Республики.

"Повышение значимости Востока… Сирия меняет мировой порядок"



Батюк Владимир Игоревич, руководитель Центра военнополитических исследований Института США и Канады РАН, доктор исторических наук.

"Россия и Китай в военно-политической стратегии администрации Д. Трампа"



Мусабеков Расим Насреддин оглы, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, доктор философских наук (Азербайджан).

"Азербайджан на пересечении векторов геополитического притяжения"



Уянаев Сергей Владимирович, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"ШОС и формат Россия-Индия Китай (РИК): потенциал сотрудничества по глобальной и региональной повестке дня"



Каледжи Вали, исследователь Центра стратегических исследований при Совете целесообразности принятия решений, аспирант факультета права и политических наук Тегеранского университета (Иран).

"Вызовы горизонтального и вертикального расширения Шанхайской организации сотрудничества"



Волхонский Борис Михайлович, доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук.

"Вступление Индии и Пакистана в ШОС: как изменилась повестка дня организации?"



Чеботарев Андрей Евгеньевич, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" (Казахстан).

"Особенности противодействия терроризму и экстремизму в Казахстане: трудности и возможности"



Сайфулин Рафик Шамаруллаевич, политолог, ранее – советник Президента Республики Узбекистан, доктор исторических наук (Узбенкистан).

"ШОС: к безопасности через сотрудничество. Взгляд из Узбекистана"



Дискуссия, подведение итогов.



12.30-15.00 Секция 2



ШОС и экономико-интеграционные процессы в Евразии. Экономика, энергетика, транспорт и миграция



Модератор – Клепач Андрей Николаевич, заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), кандидат экономических наук (Россия).



Агеев Александр Иванович, генеральный директор "Института экономических стратегий" (ИНЭС) РАН, доктор экономических наук, профессор (Россия).

"Стратегические риски цифровой трансформации"



Чжан Нин, заведующий Отделом Центральной Азии и Южного Кавказа Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

"Поезд Китай-Европа: проблемы и перспективы"



Визарат Шахида, профессор университета делового администрирования, доктор экономических наук г. Карачи (Пакистан).

"Угрозы, изменения и возможности на пространстве ШОС: мирное сосуществование, процветание и экономическое благосостояние"



Хейфец Борис Аронович, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук (Россия).

"Глобальные партнерства и трансрегионализация "Большой Евразии"



Дзарасов Руслан Солтанович, заведующий кафедрой политической экономии и истории экономической науки Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член редколлегии издания "Кембриджский журнал евразийских исследований", доктор экономических наук (Россия).

"Центр, периферия и интеграция в Евразии"



Своик Петр Владимирович, заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии "Азат", кандидат технических наук (Казахстан).

"ЕАЭС внутри ШОС: актуальные вызовы и угрозы, взгляд из Казахстана"



Панова Галина Сергеевна, заведующая кафедрой "Банки, денежное обращение и кредит" МГИМО (У) МИД РФ, доктор экономических наук, профессор (Россия).

"К вопросу о финансовой интеграции ЕАЭС-ШОС"



Яхменев Петр Александрович, руководитель Центра мировой экономики Дипломатической Академии Министерства иностранных дел РФ, кандидат экономических наук (Россия).

"О формировании международных транспортных коридоров на пространстве ШОС"



Давид Петросян, независимый эксперт (Армения).

"Иран и ЕАЭС. Свободная экономическая зона, проблемы и возможные перспективы"



Парамонов Владимир Владимирович, основатель и руководитель Аналитической группы "Центральная Евразия" и одноименного авторского интернет-проекта, кандидат политических наук (Узбекистан).

"Некоторые подходы к организации исследований в рамках аналитического обеспечения и сопровождения основных инфраструктурных проектов ШОС"



Гайдамака Андрей Васильевич, член Экспертного совета по корпоративному управлению Центрального Банка РФ, ранее – вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" (Россия).

"Китай как основной рынок природного газа из России и СНГ"



Олимов Музаффар Абдуваккосович, директор Таджикского научно-исследовательского центра "Шарк", доктор исторических наук, профессор (Таджикистан).

"Миграция и развитие в Евразии (Россия, Таджикистан и Кыргызстан)"



Гаева Анастасия Сергеевна, заместитель заведующего отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, кандидат политических наук (Россия).

"Миграционные процессы на евразийском пространстве"



Дискуссия, подведение итогов.



12.30-15.00 Секция 3



Взаимодействие культур и религий. Экология и сохранение окружающей среды. Образование и наука



Модератор – Султанов Булат Клычбаевич, директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества, доктор исторических наук (Казахстан).



Маслакова-Клауберг Наталья Ивановна, руководитель Центра публичной дипломатии и мировых культур Дипломатической академии МИД России.

"Роль гуманитарной дипломатии и культурного измерения в сотрудничестве стран-членов ШОС"



Шэн Шилян, главный научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем Информационного агентства "Синьхуа", старший научный сотрудник и руководитель русского сектора Института социального развития Евразии Центра изучения развития при Госсовете КНР; член правления Китайского исследовательского центра экономики России и Центральной Азии (с 2001); член правления Китайского исследовательского центра ШОС (Китай).

"Соседям надо познакомиться поближе"



Гришенин Роман Николаевич, заместитель председателя Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (Россия).

"Мягкая сила стран ШОС как фактор углубления сотрудничества по гуманитарным, культурным и научным вопросам"



Свиридов Артем Васильевич, заведующий кафедрой профсоюзной работы и социогуманитарных дисциплин Международного университета "МИТСО", кандидат политических наук, доцент (Белоруссия).

"Шанхайская организация сотрудничества: социокультурные вызовы и угрозы"



Докучаева Александра Викторовна, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ К.Ф. Затулина.

"Правовое положение российских соотечественников в странах Евразийского экономического союза"



Маркаров Александр Александрович, директор Армянского филиала Института стран, заместитель проректора по научной политике и международному сотрудничеству Ереванского государственного университета, доктор политических наук (Армения).

"Интернационализация высшего образования на пространстве ШОС: вызовы и перспективы"



Федорова Мария Михайловна, главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор политических наук (Россия).

"Проблема суверенитета в информационном обществе"



Коля Дэмбэрэл, старший научный сотрудник, заведующий сектором Центральной Азии Института международных отношений АН Монголии.

"Какой концепции будет придерживаться ШОС: "Pan" или "Pax"?"



Гронский Александр Дмитриевич, заместитель заведующего Центром евразийских исследований филиала Российского государственного социального университета в Минске, кандидат исторических наук, доцент (Белоруссия).

"Современная евразийская реальность и проблемы интерпретации исторического прошлого"



Дискуссия, подведение итогов.



15.00-16.00 Обед, гостиница "Рэдиссон-Лазурная".



16.00-17.00 Пресс-конференция по вопросу строительства в г. Сочи завода по термической обработке отходов в электроэнергию в рамках реализации проекта "Чистая страна". Участвуют: Андрей Евгеньевич Шипелов, генеральный директор ООО "РТ-Инвест"; Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; Анатолий Николаевич Пахомов, Глава Администрации гор. Сочи; Виктор Петрович Филонов, председатель Городского собрания гор. Сочи.



16.30-19.00 Автобусная экскурсия.



20.00-22.00 Ужин в ресторане "Русская Ривьерра", гостиница "Рэдиссон-Лазурная".



18 апреля 2018 г. (среда)



10.00 – 13.00 Секция 1



"Большая Евразия". Миропорядок, безопасность и борьба с терроризмом



Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, член Оргкомитета Второго Сочинского форума евразийской интеграции, заместитель директора и заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук (Россия).



Крылов Александр Борисович, руководитель Центра постсоветских исследований, заведующий сектором Кавказа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доктор исторических наук (Россия).

"Постсоветское пространство: интеграция vs дезинтеграция"



Саджджанхар Ашок, президент Института глобальных исследований (Индия).

"Миропорядок и борьба с терроризмом"



Султанов Булат Клычбаевич, директор Института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических наук (Казахстан).

"Сотрудничество Казахстана со странами - членами ШОС в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом"



Восканян Вардан, заведующий кафедрой иранистики Ереванского государственного университета, доцент, кандидат филологических наук (Армения).

"Иран -Армения - сотрудничество на перекрестке Шелкового пути"



Ипполитов Иван Владимирович, старший научный сотрудник сектора центральноазиатских исследований Российского института стратегических исследований.

"Место Туркмении в приоритетах внерегиональных сил в Центральной Азии"



Искандарян Александр Максович, директор Института Кавказа (Армения).

"ШОС на Южном Кавказе: пересечение интересов различных центров силы"



Косимшо Искандаров, главный ученый секретарь Академии наук Республики Таджикистан, директора Центра изучения Афганистана и региона (Таджикистан).

"Проблемы борьбы с терроризмом в Афганистане и перспективы мирного процесса"



Мелик-Шахназарян Грант, эксперт Центра общественных связей и информации Правительства Республики Армения.

"Система безопасности Южного Кавказа: Вызовы, возможные преобразования"



Сулеев Джанибек Азатович, главный редактор сайта Диалог.Кз и "МК в Казахстане" (Казахстан).

"Проблемы безопасности и сотрудничества для Казахстана сквозь призму ШОС"



Замараева Наталья Алексеевна, старший научный сотрудник сектора Пакистана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Итоги первого года Пакистана в ШОС"



Хаули Афиф, представитель Министерства энергетики Сирийской Арабской Республики, участник Конгресса сирийского национального диалога в Сочи (Сирия).

"Роль некоторых стран-участников ШОС в урегулировании конфликта в Сирии. Опыт проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи"



Навоян Юрий Людвигович, председатель организации ДИАЛОГ (Россия).

"Диалог и сотрудничество с региональными интеграционными объединениями: пример Армении"



Дискуссия, подведение итогов.



10.00 – 13.00 Секция 2



ШОС и экономико-интеграционные процессы в Евразии. Экономика, энергетика, транспорт и миграция



Модератор – Мигранян Аза Ашотовна, заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор (Россия).



Канавский Сергей Вадимович, президент Делового клуба ШОС (Россия).

"Энергетический клуб ШОС: проблемы и перспективы формирования"



Симонов Константин Васильевич, президент Фонда национальной энергетической безопасности (Россия).

"Возможности и риски энергетической кооперации с Китаем"



Шенец Леонид Васильевич, директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (Россия).

"Создание общих рынков энергетических ресурсов как главный фактор повышения энергетической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза"



Юшков Игорь Валерьевич, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (Россия).

"Перспективы сотрудничества России и Китая в газовой сфере"



Куртмулаев Айдер Арипович, главный редактор журнала "Партнер ЕАЭС" (Россия)

"Взаимоотношения России, Китая и Казахстана в сфере ТЭК"



Динец Дарья Александровна, заведующая кафедрой "Экономика и управление на железнодорожном транспорте" Иркутского государственного университета путей сообщения, кандидат экономических наук (Россия).

"Международные транспортные коридоры и энергетические платформы"



Кузнецов Александр Андреевич, старший научный сотрудник отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат политических наук (Россия).

"Геополитика трубопроводов в Центральной и Южной Азии"



Мигранян Аза Ашотовна, заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ, доктор экономических наук (Россия). Шавина Евгения Викторовна, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института стран СНГ, кандидат экономических наук (Россия).

"Потенциал расширения сотрудничества стран ШОС: экономические и энергетические аспекты"



Егоров Владимир Георгиевич, заместитель директора Института стран СНГ, доктор исторических наук, доктор экономических наук (Россия).

"Протекционизм в XXI веке: анахронизм или новая экономическая реальность"



Дискуссия, подведение итогов.



10.00 – 13.00 Секция 3



Взаимодействие культур и религий. Экология и сохранение окружающей среды. Образование и наука



Модератор – Мусабеков Расим Насреддин оглы, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, доктор философских наук (Азербайджан).



Фаруки Мухаммад Асиф Нур, директор Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы Пакистан-ШОС (Пакистан).

"Перспективы продвижения культурной дипломатии в ШОС: взгляд из Пакистана"



Нямдолжин Адъяа, заместитель директора Института международных отношений Академии наук Монголии.

"Культурно-гуманитарное сотрудничество Монголии, России и Китая: взаимосвязанности в Евразии"



Мирзазаде Лилия Фридуновна, заведующая отделом "Северный Кавказ" Института Кавказоведения НАН Азербайджана, доктор философии по экономическим наукам, доцент (Азербайджан).

"Взаимодействие культур в период международной нестабильности"



Дунаева Елена Викторовна, старший научный сотрудник сектора Ирана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Религиозные контакты как одно из направлений межцивилизационного диалога (на примере российскоиранского диалога Ислам-Православие)"



Бойкова Елена Владимировна, старший научный сотрудник Отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Гуманитарные аспекты сотрудничества стран-членов ШОС"



Лодхи Абдул Салам, декан факультета управления и профессор Белуджистанского университета информационных технологий, инженерных наук и управления наукой (Пакистан).

"Социальные правила, религиозность и формирование человеческого капитала: исследование из Пакистана"



Дзугаев Коста Георгиевич, профессор Юго-Осетинского государственного университета, кандидат экономических наук (Южная Осетия).

"Республика Южная Осетия в религиозном аспекте евразийской интеграции"



Никольский Сергей Анатольевич, главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук.

"О всечеловечности русской классической литературы"



Арешев Андрей Григорьевич, научный сотрудник Центра Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН.

"Экологические проблемы как фактор взаимодействия на пространстве Шанхайской организации сотрудничества"



Дискуссия, подведение итогов.



13.00-15.00 Обед, отдых, гостиница "Рэдиссон-Лазурная".



15.00 – 17.00 Пленарное заседание, закрытие Форума.



Модератор – Затулин Константин Федорович, Председатель Оргкомитета Сочинского международного форума, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ (Россия).



Шэн Шилян, главный научный сотрудник Центра по изучению мировых проблем Информационного агентства "Синьхуа", старший научный сотрудник и руководитель русского сектора Института социального развития Евразии Центра изучения развития при Госсовете КНР; член правления Китайского исследовательского центра экономики России и Центральной Азии (с 2001); член правления Китайского исследовательского центра ШОС.



Нямдолжин Адъяа, заместитель директора Института международных отношений АН Монголии.



Лузянин Сергей Геннадьевич, директор Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, руководитель Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС ИДВ РАН, доктор исторических наук (Россия).



Мигранян Аза Ашотовна, заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ, доктор экономических наук, профессор (Россия).



Султанов Булат Клычбаевич, директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества, доктор исторических наук (Казахстан).



Презентация телеканала Sochi Life.



18.00 – 20.00 Прием по случаю окончания Форума в зале "Клеопатра", гостиница "Рэдиссон-Лазурная". Источник - ЦентрАзия

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