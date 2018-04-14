Удар западной коалиции по Сирии – прямые и долгосрочные последствия, - Д.Минин

18:49 15.04.2018 Сирия и поддерживающие ее страны сделают серьезные выводы из ракетного удара под фальшивым лозунгом



Обстрел сирийской территории крылатыми ракетами все же состоялся. Состоялся вопреки всякой логике – после того, как казалось, что угроза постепенно отступает.



Почему ударили практически в день прибытия в Сирию инспекционной группы Организации по контролю над соблюдением запрета по химическому оружию ООН (ОКЗХО)? Да потому что знают: специалисты, работающие на месте, не обнаружат никаких следов применения сирийской стороной химического оружия. СМИ часто ошибаются, когда пишут, что бомбят для того, чтобы скрыть улики. На деле бомбежки осуществляются с обратной целью – "объяснить" отсутствие всяких доказательств предполагаемой химической атаки. Дескать, они были, но мы их уничтожили своим огнем, чтобы "впредь неповадно было". И теперь любые выводы комиссии можно опровергнуть тем, что "терпеть химоружие у Асада дальше было невозможно, пока он его вновь не употребил". И все. Больше никаких доказательств не требуется.



Так же и с документальными доказательствами того, что записи с пострадавшими в госпитале Думы были постановочными. Как только стали появляться первые свидетели этой инсценировки, например двое госпитальных медработников, и стало очевидно, что вскоре вся провокация будет разоблачена, кому-то понадобилось перемешать карты. Теперь на Западе "фейком" будут объявлены не эти фабрикации, а их разоблачения: мол, это пропагандистская реакция Дамаска на удар западной коалиции.



Наиболее интенсивному ракетному обстрелу подверглись штабы сирийских Республиканской гвардии и Сил специального назначения "Тигр", которые априори не имеют и никогда не имели никакого отношения к химическим ОВ. Это штурмовые пехотные подразделения, наиболее прославившиеся в борьбе с боевиками. На кадрах по освобождению Восточной Гуты, включая город Думу, отчетливо видно, что они наступают в плотном соприкосновении с противником без чего-либо напоминающего химзащиту. Удар был нанесен по главному потенциалу законного правительства Сирии в его борьбе с террористами.



Запуски "Томагавков" были массовые, судя по официальным заявлениям Белого дома, более 100 штук. При этом президент Трамп якобы требовал, чтобы было еще больше. Непосредственный военный эффект от их применения, похоже, не так значителен. Из сбитых примерно 20 ракет тринадцать были поражены над штабом и основными казармами Республиканской гвардии в аль-Кисве, которые остались нетронутыми.



Беспокоит другое. Практически все группировки боевиков получили приказ перейти – после нанесенного удара – в общее наступление. А это значит, что прямым следствием действий США, Великобритании и Франции будут повышение интенсивности гражданской войны в Сирии и новые тысячи смертей. Хотя по единодушному признанию экспертов, в том числе американских, шансов переломить ход военных действий у исламистских боевиков и стоящего за ними Запада нет. После ликвидации главной угрозы Дамаску из Восточной Гуты, общее количество боевиков в которой, согласно данным, постоянно корректируемым в сторону повышения, достигало 40 тыс., серьезных противников у правительства не осталось.



Дамаск и поддерживающие его страны сделают серьезные выводы из удара по Сирии под фальшивым лозунгом. Ответ будет не обязательно симметричным. Прежде всего, боевики, которые попытаются воспользоваться ситуацией для новых атак, сорвут все условия действующего перемирия и станут целью для Сирийской арабской армии (САА). САА будет действовать против них еще с большей жесткостью и решительностью. Не заставят, видимо, себя ждать и пуски крылатых ракет по позициям антиправительственных сил со стороны российских ВКС.



Международная миссия ОКЗХО в Сирии, оказавшаяся в двусмысленном положении, получит дополнительный карт-бланш от правительства для проведения своего расследования. Будут всплывать новые факты и доказательства подготовленной Западом фальсификации. Засим должно последовать требование о привлечении к ответственности всех, к этому причастных. Да и скрывать от общественного мнения истинную цепочку причин и следствий у исполнителей данной акции долго не получится. Вместо ожидаемых политических дивидендов они столкнутся с новыми проблемами. В частности, перед довыборами в Конгресс демократы, вынашивающие настроения импичмента действующего президента, будут рады поймать Трампа на любом проколе. Не испытывая симпатии ни к Дамаску, ни к Москве, они с радостью осудят главу Белого дома, когда выяснится, что он развязал военные действия, не имея на то достаточных оснований. Сенатор-демократ Берни Сандерс, участвовавший в президентской гонке 2016 года, назвал удар США по Сирии "незаконным и несанкционированным". По его словам, американцы воюют уже 17 лет в Афганистане и 15 лет в Ираке. "Результатом стала масштабная нестабильность в регионе, ужасные человеческие и финансовые потери".



В сложившейся ситуации у Дамаска нет никаких моральных обязательств нести и дальше большие потери в борьбе на уничтожение оставшихся в Сирии отрядов "Исламского государства" (ИГ) [организация запрещена в России]. Правительственная армия может теперь делать другое. В котлах в южном Дамаске, провинциях Дараа и Хама, а также на обширных пространствах сирийской пустыни (Бадия) еще находятся около 10 тыс. боевиков ИГ, и задача их вытеснения на восточный берег Евфрата в расположение американцев и союзных им курдов становится особенно привлекательной. С другой стороны границы похожие настроения испытывает правительство Ирака, которое осудило ничем не спровоцированные удары по Сирии. Здесь в пустынных районах все еще передвигаются до 10 тыс. боевиков ИГ – их тоже можно вытеснить на американцев, которым тогда придется наконец воевать по-настоящему. На захваченной Соединенными Штатами при помощи курдов территории среди арабского населения насчитывается немало "спящих ячеек" ИГ. Некоторые из них затаились вблизи баз США с американскими парнями, выполняющими приказ, который игнорировал Конституцию Соединенных Штатов: ведь санкции Конгресса США на их пребывание в Сирии и ведение там боевых действий не было и нет.



Не запросят ли тогда американцы для своего спасения помощь сирийских войск или России, которые теперь-то уж, прежде чем помощь оказывать, "хорошо подумают"?

Дмитрий МИНИН | 14.04.2018 Источник - fondsk.ru

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