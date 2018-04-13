Умер классик итальянского кино Витторио Тавиани

17:39 15.04.2018 Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в Риме на 89-м году жизни, сообщили местным СМИ родственники кинематографиста.



Согласно этой информации, по желанию членов семьи Тавиани прощание с видным деятелем итальянской культуры и его похороны пройдут сугубо приватным образом.



Все свои фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кино, Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество". Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини они сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Свою первую художественную ленту "Человек, которого нужно сжечь" они сделали в 1962 году.



Фильмы братьев Тавиани неоднократно удостаивались наиболее престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. В 1990 году братья Тавиани сняли картину "И свет во тьме светит" по мотивам повести Льва Толстого "Отец Сергий".



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Итальянский режиссер и сценарист Витторио Тавиани родился 20 сентября 1929 года в Сан-Миниато.



Витторио Тавиани - старший в режиссерском дуэте, в который также входил его брат Паоло Тавиани, родившийся 8 ноября 1931 года.



Витторио Тавиани изучал юриспруденцию в Пизанском университете.



Творческую деятельность они с братом Паоло начали с написания и режиссуры коротких фильмов и пьес.



Деятельность в большом кинематографе Тавиани начали в 1952 году с работы с режиссером Валентино Орсини, с которым позднее они сняли несколько короткометражных документальных фильмов.



Первый художественный фильм братья создали также вместе с Орсини в 1962 году. Это была картина "Человек, которого надо сжечь" (Un uomo da bruciare).



В 1977 году братья поставили фильм "Отец-хозяин" по автобиографической книге профессора-лингвиста Гавино Ледды, который стал их большим режиссерским успехом.



В 1982 году Тавиани сняли фильм-притчу "Ночь святого Лоренцо" об итальянских крестьянах из Тосканы, которые в последние дни Второй мировой войны отправились навстречу войскам-союзникам, но попали в засаду местных фашистов. Фильм был удостоен номинации на Серебряную пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также стал обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля 1982 года.



Другие фильмы братьев Тавиани также неоднократно удостаивались наиболее престижных международных кинопремий.



В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.



Дочь Витторио Тавиани Франческа - актриса.



15 апреля 2018 года родственники Витторио Тавиани сообщили, что режиссер скончался в Риме на 89-м году жизни. Источник - ria.ru

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