Трамп как Гитлер, Сирия как Чехословакия, - Л.Ивашов

17:35 15.04.2018 Трамп как Гитлер, Сирия как Чехословакия

Леонид Ивашов об ударах по Сирии и новом "Мюнхене"



Иван Вишневский, Леонид Ивашов



Иван ВИШНЕВСКИЙ. Леонид Григорьевич, 14 апреля, если перефразировать трагическую и гордую советскую песню, "ровно в четыре часа Сирию бомбили, нам объявили, что началася война". Я напомню, что дальше в этой песне поется, что "война началась на рассвете, чтобы больше народу убить. Спали родители, спали их дети". Фашисты всего мира уже 80 лет начинают такого рода войны в четыре часа утра. Это действительно связано с какой-то бесчеловечной целесообразностью, как понимают ее агрессоры?



Леонид ИВАШОВ. Иван Сергеевич, история имеет не линейный, а циклический характер, она любит повторяться. Это закономерность исторического времени. То, что сегодня происходит - это уже происходило в 37-м - 38-м годах прошлого столетия, когда нужно было взрастить Гитлера. Потому что на Западе капитализм рождает только три идеологии - расизм, фашизм и либерализм. Все три идеологии - близнецы-братья. И сегодня, когда либерализм уже трещит и валится, возвращаются к расизму. Мы видим проявления этого расизма по отношению к Югославии, к иракскому народу, к ливийскому народу, сегодня в Сирии. И на фоне этого расизма рождается уже геополитика фашизма. А фашизму нужен фюрер. Сегодня рыжая обезьяна с гранатой в лице Трампа как бы вырастает в Гитлера. А за Гитлером дальше следует большая война. Вот что происходит сегодня.



И эту логику изменить можно только силой, причем не только военной силой, а скорее с опорой на военную силу. Нужно уничтожать капиталистический мир, уничтожать в зародыше новых фюреров, уничтожать фашистов. Уничтожать не только физически, может быть, прежде всего даже не физически, а уничтожать политически. Уничтожать идеологию гомосексуального фашизма. Если мы не остановим их сейчас, завтра будет поздно.



У истоков бомбардировки Сирии ночью 14 апреля стоят три силы, родиной или территорией пребывания которых можно считать США, можно весь Западный мир. Первая сила - это мировой финансовый хасидский капитал. Владеет им, стоит во главе этого капитала сегодня именно религиозное движение Хабад, которую Всемирный еврейский конгресс, раввинаты Америки и Израиля раньше признавали фашистской сектой. Эта сила хочет власти над миром через владение и управление долларом, власти над миром за счет огромных финансовых потоков.



Вторая сила - это военно-промышленный комплекс США. Сегодня единственная мощная производительная сила, которая работает на территории США, причем высокотехнологичная - это военно-промышленный комплекс. Другие производства уходят с территории США вместе с долларом. И ВПК заинтересован (и Трамп, кстати, заинтересован) в том, чтобы военно-промышленный комплекс сегодня дал импульс развитию Америки. А как любой системе такого типа, ВПК опять же нужны большие финансовые вливания. На чем их можно заработать? На войне.



Ну и третья сила - это та, которая двинула Трампа в президенты, это национал-экономисты во главе со Стивом Бэнноном. Они прекрасно понимают, что с территории США уходят финансы, уходят технологии, уходит производство, растет число "Детройтов" (разрушающихся, безнадежных городов), сегодня их насчитывают 19. Уходит и будущее Америки, оно совсем уйдет без производства. Поэтому национал-экономисты тоже заинтересованы, чтобы развивалось какое-то производство. Сегодня реально можно развивать только военное производство, и для этого тоже нужны деньги. Чтобы (как Трамп обещал, а Бэннон делал расчеты архитектуры будущей Америки) работали технологии шестого экономического уклада, чтобы были рабочие места, чтобы возрождалось производство, чтобы развивались мощная научная отрасль, космос и так далее. И деньги нужны немалые. Взять их у глобальных финансистов невозможно. Попытка Трампа с первых дней, сразу разорвать транс-тихоокеанское соглашение, затормозить транс-европейское, попытка вернуть деньги на территорию США не удались. Значит, сейчас предпринимается вторая попытка - газовая. Сланцевый газ, сланцевую нефть сегодня нужно запустить на мировые рынки, в Европу прежде всего. А для этого надо выдавить российский газ, выдавить катарский газ, который планировали пустить туда через территорию Сирии, принудить европейцев покупать американский газ - и наполнить американскую казну.



Этот треугольник определяет сегодня мировую политику. То, что произошло сегодня ночью - это некий скорректированный вариант Мюнхенского сговора. И это спектакль. Трамп всем трем силам, которые его сегодня контролируют, как бы ответил на их требования. И хасидскому капиталу (Тель-Авиву в том числе) показал, что он борется против арабов, что он не допустит становления мощной сильной Сирии, которая может стать центром единения арабского мира. Показал и военно-промышленного комплексу, что выстрелили сотни "Томагавков", завтра потребуются новые, и примерно 100 миллионов долларов сразу придет в казну ВПК. И показал своим национал-экономистам, что он не допустит прокладки газопроводов с Ближнего Востока в Европу, будет вовлекать европейцев в войну, чтобы они противостояли России и пути российского газа в Европу. И в тоже время Трамп показывает национал-экономистам, что он не допустил большой войны. Так что всех удовлетворил. И это тайный сговор.



А вот российская позиция. Я не говорю, что это позиция Генштаба, может быть это даже это не позиция президента Путина - но это позиция российского олигархата, который осуществляет реальную власть в России: "Вы, американцы, тронули российских олигархов, ввели санкции против Дерипаски и еще кого-то, но таких, как мы, не трогайте. Хотя бы половину возьмите, но половину оставьте. В ответ мы не допустим ударов России по вашим кораблям, по вашим командным пунктам, местам, где принимаются решения". Нашей административной власти эту договоренность докладывают, естественно, потом власть просит американцев: "Вы тогда не особенно бейте по сирийцам, чтобы меньше погибло, не бейте по Асаду" и так далее. И вот такие консультации проходят и о чем-то таком договариваются.



Американцы в то же время повязали Европу. Славу Богу, пока без Германии, повязали двух матрешек с лицами Мэй и Макрона. Показали, что Европа участвует в атаке на Сирию, в ответ поддерживают европейцев в деле Скрипалей и всяких прочих манипуляциях.



Включаешь наш телевизор и видишь подтверждение тому, что это сговор. Потому что глубинные причины журналистами, комментаторами и политиками не поднимаются, не ставятся острые вопросы о том, что растет фашизм, уничтожающий рожденную после Второй мировой войны систему международного права, систему международной безопасности. А говорят о мелочах - с какой скоростью летели ракеты, с каких направлений, сколько процентов их сбили и сколько сирийцев не пострадали... Но Путин не понимает (или, понимая, молчит), что это удар по России, разрушающий систему международного права, которую Россия попыталась восстановить в Сирии. Лавров постоянно подчеркивает, что мы там ни на запятую не отходим от Устава ООН, от основополагающих международно-правовых актов и так далее. Сегодня нам показали, что действует не международное право, а действует наглая, фашистского типа военная сила, действует провокация. И мы даже не пытаемся сегодня восстановить международное право,, потому что не использовали в политической, экономической и дипломатической сферах успехи наших военных в Сирии по разгрому террористов. Ведь любое предыдущее милитаристское заявление Бориса Джонсона или Трампа нуждалось в немедленной реакции, потому что и дух, и буква Устава ООН требуют поддержания международного мира (есть такой пункт, и это главная функция Совбеза и ООН). Когда следуют заявления, что "я то ли сегодня, то ли завтра нанесу ракетный удар" - подразумеваются немедленный созыв Совбеза, обращение в Генеральную ассамблею ООН, обращение в международные суды, чтобы привлечь преступника против человечности, который грозит миру. Мы этого, естественно, не делали. Где-то что-то Мария Захарова разъясняет, что там не так. Ограничиваемся тонкой и тихой нотой протеста.



А преступник, подрывающий международную безопасность, международный мир, по Уставу должен быть немедленно локализован и наказан. Для этого создавался Военно-штабной комитет ООН. Он уже умер, нет его. Когда случается обвинение в применении химического оружия, именно штабной комитет имеет право немедленно создать экспертные группы, а также может создать группировки вооруженных сил. И каждый член ООН обязан предоставить свои контингенты для того, чтобы защитить международный мир. Мы на все это положили крест, вот и получаем то, что получаем. И в результате мы получим еще худшие последствия для России и для всего мира.



Иван ВИШНЕВСКИЙ. Та система международных отношений, которая была выстроена после Второй мировой войны (для нас Великой Отечественной) все-таки базировалась на противостоянии идеологий. Я считаю светлой, жизнеутверждающей именно советскую социалистическую, в идеале - коммунистическую идеологию, и считаю мрачной, убийственной, смертопоклоннической ту фашистскую идеологию, которую мы сегодня так четко видим. Как мы можем выигрывать в нынешней ситуации, не противопоставляя противнику собственных идей? Смотрите, все конфликты, которые мы наблюдаем сейчас, как и те которые были в прошлом, шли все-таки по линии идеологического разграничения - как-никак Вьетнам строил социализм, Северная Корея тоже. Между прочим, Башар Асад, как и его убитый отец - это представители партии БААС (Партия арабского социалистического возрождения) То же самое - убитый показательно, предельно демонстративно Саддам Хусейн. Иногда невоенными методами уничтожаются любые лидеры и любые попытки государств встать на социалистический, а не глобалистско-капиталистический фашистский путь - как мы видели в Латинской Америке, когда следили за судьбой Уго Чавеса, за судьбой Дилмы Русеф и многих других. То есть вот тут, по-моему, проходит настоящая линия фронта. Что, на ваш взгляд, можно противопоставить глобализму, когда Россия в идеологическом плане сидит на разъезжающихся стульях? О каком новом международном порядке, который мы могли бы выстроить, скажем, с социалистическим Китаем, можно говорить, когда у нас в обществе нарастает антикоммунизм, десоветизация и культ потребления?



Леонид ИВАШОВ. Я опровергну ваш тезис о том, что Россия (если вы имеете в виду официальную Россию) сидит на двух стульях. Она прочно выбрала либеральную идеологию и она ее насаждает. Другое дело, что в пропаганде применяет где-то даже яркие краски из сферы патриотизма и так далее. На деле же РФ прочно села, встроилась в либерал-глобалистский капитализм, что и демонстрирует каждодневно, обирая, грабя свой народ, отдавая за пустую бумагу природные ресурсы Западу, проводя такую блудливую внешнюю политику. Однозначно, никакого социализма даже у Зюганова уже не прочитывается.



Глобальные расисты-финансисты победили огромную социалистическую державу СССР и добивают остатки социализма в виде вот пенсий, социальных пособий, бесплатного образования и медицины и так далее. И вдруг где-то появляются столпы, которые держат небо социализма. Если уж такого гиганта завалили, как Советский Союз, то еще проще завалить Милошевича, Хусейна и Каддафи. Причем делается это таким изуверским способом, чтобы ни у кого из возможных социалистических лидеров арабского мира или на Балканах не возникло иллюзий, что "я могу построить социализм безнаказанно". Поэтому новые фашисты их уничтожают.



Но я все же считал и считаю, что будущее за социализмом. Пусть он не будет таким, как в СССР, не по Марксу, но только социализм может спасти человечество от самоуничтожения. Потому что то, что сегодня творит либерально-фашистская модель экономики - это уничтожение человечества. Посмотрите на окружающую среду - мы ее губим. Мировой океан сегодня умирает, воздух загрязнен, и плюс еще изыскивают самые изощренные способы уничтожения всего живого на Земле - и используют климат, и придумывают всякие биологические компоненты, уничтожающие организм. Если человечество может спастись, такой шанс остается только через планирование развития экономики, через изменение смысла жизни в сторону социалистических идей. Битва предстоит серьезная.



А где будет Россия? Россия запустила процесс переустройства мира - это и Евразийский союз как восстановление Евразийской цивилизации, это Шанхайская организация, группа стран БРИКС. Но сегодня, похоже, официальная Россия отказалась от этого. А значит, будем ждать победы социализма в Китае, Вьетнаме. Достойные варианты боливарианского социализма зарождаются в Латинской Америке. Социализм живет и в среде суфийских орденов. Даже в Африке развиваются концепции и этикеты доброго отношения человека к человеку, народа к народу. За этим я вижу будущее. И России придется выбирать - или либеральный фашизм и конец России, или же мы вернемся на путь нормального социалистического развития.



Иван ВИШНЕВСКИЙ. В конце, Леонид Григорьевич, несколько чисто уже военных моментов. Мы слышим, что 14 апреля Америка с союзниками выпустили 103 ракеты по Дамаску и Хомсу, нам сообщают, что убитых нет (вначале говорили, что есть). Видимо, все-таки массовые убийства людей не были сегодня главной целью западных союзников. Сообщают, что 2/3 ракет удалось сбить. А также мы услышали брифинг Минобороны России, где сказали, что Россия не применяла свои современные противоракетные средства, дислоцированные в Сирии. И все, что было сбито - было сбито старыми советскими системами, старыми модификациями "эСов" и "Буков". Как вы оцените эти сообщения?



Леонид ИВАШОВ. Мне было стыдно смотреть на уважаемого генерала, который проводил брифинг - начальника Главного оперативного управления Генштаба. И не случайно брифинг был задержан: видимо, инструктировали, ломали генералов, чтобы они не говорили всю правду о бомбардировках. Это тоже элемент тайного сговора. Бомбежки навязали и американским генералам - те под козырек взяли. Наши, видимо, сопротивлялись участию в спектакле. И на наших генералов давили. Получились такие высказывания, как у генерала Рудского, начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации: "Американские ракеты не летели в нашу сторону, поэтому мы не применяли оружие" и так далее. Возникает вопрос: зачем вы находитесь в Сирии? Защищать небо Сирии - или просто защищать там себя? То есть функция нашей группировки и нашего Генштаба, которая была положена в основу нашего сирийского присутствия, сегодня не выполняется. Ведь мы там присутствуем, чтобы, первое - бороться с терроризмом, и второе - защищать территорию и воздушное пространство Сирии, защищать сирийских людей.



Что такое сегодняшняя атака сил Запада? Это что, не терроризм? Тот же терроризм, только более изощренный, чем у ИГ (запрещено в России - прим. ред.). Терроризм такого уже коалиционного, глобального масштаба, когда нарушаются все нормы, правила. Терроризм - это военные действия вне законов, в том числе и международных. А мы сегодня отказались противостоять глобальному либерал-фашистскому терроризму.



И второй момент - мы сегодня подставили сирийцев. Сирийцы надеялись, что, раз мы туда привезли С-400, "Буки", "Панцири" и так далее, то мы их защитим. Мы отказались защищать сирийское небо сегодня и теперь апеллируем к тому, что у сирийцев есть прекрасные советские комплексы, чуть ли не 70% сбили, идут еще и другие бодрые цифры. Это все вранье. Особенно когда называют комплекс С-200. Я его хорошо знаю, он создавался в 60-годы, когда крылатых ракет еще не было, совершенно для других целей. Это дальнобойный комплекс для того, чтобы уничтожать "Аваксы" - самолеты, которые наводят на цель. И сбить крылатую ракету он не может. Ну нет таких возможностей - эффективно действовать по низко летящей малогабаритной цели. Что-то может "Оса" сбить, может быть, "Квадрат", старенький "Бук", но вероятность очень невысока. Американцы просто отстреляли устаревший и подлежащий утилизации боекомплект. Выпустить-то куда дешевле, чем утилизировать. Они это, собственно говоря, и сделали. Из подлежащих утилизации крылатых ракет, понятно, многие всегда не долетают. Вот что произошло.



И тогда встает третий вопрос. А почему же вы только сегодня начинаете говорить, после семи лет фашистской агрессии против суверенной Сирии, о том, что нужно бы поставить сирийцам новые комплексы? А где вы были раньше, господа? Это попытка выпутаться из той ситуации, в которую попала сегодня Россия. Ведь что происходит сегодня? Мужественные, грамотные действия российской группировки в Сирии сегодня обнуляются. Воевали, воевали, добились успеха - в результате ноль.



И дальше что-то оттяпают себе и американцы, и турки. Потом вопрос свержения нынешнего сирийского режима - это вопрос всего лишь времени. Мы отказались от поддержки сирийцев. Разрушен треугольник Россия - Иран - Турция. Эрдоган кинул "дорогих братьев" в очередной раз, поддержав американскую акцию. И реальность показала, что хвастливые заявления про "Сарматы" и другие самые-самые-самые лучшие типы вооружения - это все ноль.



Перед ударом были возможности изменить ситуацию. Но Россия не задействовала ни ОДКБ, ни Шанхайскую организацию, даже с китайцами мы не вели консультации о том, как реагировать на бандитизм Запада. Можно было создать группировку Россия - Китай - Иран. Возможно, Индия. Согласовывать политические позиции, а может быть, с Ираном где-то задействовать и военные позиции. Мы же всю подготовку к бомбардировкам и сами бомбардировки проглотили. Теперь американцы почувствовали свой успех, поняли, что можно игнорировать все громкие российские заявления, за которыми не следует действий. Источник - Завтра

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