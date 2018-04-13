 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как понимать удары по Сирии, - В.Коровин
17:34 15.04.2018

Как понимать удары по Сирии
однополярный мир - это мир тотального насилия и жесткого подчинения всех западному меньшинству

Валерий Коровин

Удар США, Британии и Франции по Сирии окончательно развеял несколько мифов и обозначил параметры нынешней системы, выстраиваемой Западом:

1. Запад ни во что не ставит международное право, и отсылки к нему отныне носят исключительно имиджевый характер. Отсюда следует, что никакие договоренности и соглашения на основе международного права больше не действуют, заключать их нет смысла, следовать им - по желанию, в зависимости от обстоятельств и только с имиджевой точки зрения.

2. Система глобальной безопасности, выстроенная после Второй мировой войны, в центре которой находится ООН и ее Совет безопасности больше не действует. Ни Совбез, ни ООН больше не в состоянии ни предотвратить войну Запада против кого-либо, ни принудить Запад во главе с США к миру. Отсюда следует, что в мире, построенном Западом без России, действует только принцип силы. Сила - есть право.

3. Запад, представляющий собой абсолютное меньшинство в абсолютных величинах, это кучка фанатиков, движимых собственным мессианством на базе своей же - Запада - исключительности. Это меньшинство - США, Британия и Франция - пытается поставить весь мир на колени, ввергнув в хаос глобальной войны. Отсюда следует необходимость консолидации человечества в деле изоляции обезумевших лидеров Запада ради мира и глобальной безопасности. Начать следует с исключения США, Британии и Франции из Совбеза ООН, либо пересборки ООН в новой версии, без этих трех стран агрессоров. Они больше нам не "союзники".

4. Россия всегда будет врагом Запада, что бы мы не делали и не говорили, какую бы идеологическую модель не исповедывали, как бы не пытались встроиться в Запад или соблюдать его законы, ибо Россия для Запада - онтологический враг. И нет ничего, что могло бы это изменить. Отсюда следует необходимость принятия формулы "Запад - Враг" - как неотменимой данности, из которой вытекает полный пересмотр всех стратегий и подходов в отношениях с Западом. И в основе этих отношений должна лежать исключительно сила - единственное, что приводит их в чувство.

5. Однополярный мир, выстраиваемый Западом - это мир тотального насилия и жесткого подчинения всех западному меньшинству для эксплуатации в интересах Запада, в лучших традициях колониализма. Отсюда следует необходимость выстраивания коалиций и геополитических осей с участием всех стран и народов, которые не устраивает роль жертвы, эксплуатируемой абсолютным меньшинством в своих интересах. Пора переходить от слов о многополярном мироустройстве к делу.

6. Войны не избежать, но это именно то, что русские умеют лучше всего. Запад пугает войной, но сам боится войны - открытого столкновения с Россией, нанося удар аккуратно, избегая попадания своих ракет туда, где находятся российские силы. В столкновении с Россией главное их оружие не устаревшие "Томагавки", но ложь, цинизм, лицемерие, двуличие, их методы - фальсификация, стравливание своих противников друг с другом, удар в спину когда его не ждут. Отсюда следует, что главные удары этой неизбежной войны будут наноситься не ракетами, а интригами, манипуляциями с сетями, фейками и информационными войнами, а главной ударной силой станет в итоге российская шестая колонна - люди во власти, искренне исповедующие идеологию Запада, хранящие там деньги и семьи, мыслящие не интересами России, но своими интересами на Западе. Они и нанесут решающий удар.

7. Нынешняя система внутриполитического устройства России не годится в условиях войны. Изоляция элиты в себе и отчуждение от масс хороши лишь в комфортных условиях спокойного разворовывания государственного бюджета - вне войны, вне возвращения истории и нарастающего количества катаклизмов. Грядущий шестилетний период станет действительно страшным для нынешней власти, поднявшейся на Голгофу последнего срока. Больше не будет денег и отдыха, распилов и наслаждения, но будет удар за ударом, чреда испытаний, от которых будет стыть кровь в жилах. Отсюда следует необходимость прямого обращения к народу - не к обывательским массам потребителей сыра и американских лекарств, но именно к народу, как коллективному субъекту тысячелетней русской истории - для тотальной мобилизации и консолидации усилий. Без этого нынешняя элита будет снесена. Не изнутри, извне. Но вместе с ней будет разрушена нынешняя государственность. Не Россия Вечная - она то пересоберется вновь, в гораздо больших масштабах, но нынешнее государство жулья, воров во власти, шестой колонны и страждущих сыра и зрелищ обывателей.

И даже если это произойдет не сейчас, не после нынешних ударов, и даже не при Трампе и Путине, все это произойдет в любом случае, ибо такова эсхатологическая логика последних времен, такова историческая миссия России Вечной.

Источник - Завтра
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