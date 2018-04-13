Первой красавицей России этого года стала Юлия Полячихина из Чувашии (видео)

17:31 15.04.2018 Новой "Мисс Россия" стала 18-летняя жительница Чувашии Юлия Полячихина. Об этом сообщается на сайте конкурса.



Девушка получила корону из белого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, три миллиона рублей и автомобиль Hyundai Solaris. У нее будет право представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".



Согласно информации на сайте конкурса, Полячихина родилась и выросла в Чебоксарах, окончила школу с золотой медалью в 2017 году, сейчас готовится к поступлению в университет на факультет журналистики.



Кроме того, она более восьми лет занимается фитнес-аэробикой и входила в состав сборной Чувашии, увлекается бадминтоном. Своей любимой книгой Юлия назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза, ее любимый фильм - "Интерстеллар".





Источник - Lenta.ru

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