 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.04.2018
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Пятница, 13.04.2018
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Animal Planet. Москва тонко стебется над Трампом, - Stern
11:14 15.04.2018

Кремль высмеивает Трампа, и это удается очень легко

Ударить по Сирии? Или все же нет? Или да? В ответ на зигзагообразный курс Дональда Трампа в Москве сострадательно качают головой, пишет журналистка немецкого Stern Эллен Ивитс.

Называть Путина партнером "животного", убивающего своих людей, и угрожать ракетами - такое, казалось бы, граничит с объявлением войны. "Однако в Москве все остается спокойным: никаких угроз, никаких оскорблений. Только комментарии, которые представляют Трампа в смешном виде, - тонкие, ехидные, почти сострадательные", - полагает журналистка.

"Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Спокойные слова, которые, однако, несут миру посыл, который нельзя не услышать: этого человека (больше) нельзя воспринимать всерьез. Это демонстративная позиция, которая, возможно, скрывает настоящее положение дел в Кремле. И, тем не менее, она говорит о многом, - продолжает Ивитс. - Стоит только представить себе, какими оказались бы реакции, если бы такие угрозы прозвучали из уст Барака Обамы. Или, если поменять роли, из уст Владимира Путина. В том, что обещанные ракеты действительно будут запущены, вероятно, никто бы не сомневался".

"Не то чтобы Москва недооценивала опасность, исходящую из Белого дома. То, что Трамп непредсказуем, знают и в Москве. Но именно непредсказуемость Трампа все больше выводит его из игры. Политику проводят без него и мимо него. Ведь он сам без конца демонстрирует, насколько нельзя полагаться на стабильность его курса", - отмечает журналистка.

Вместо того чтобы ориентироваться на колебания в Вашингтоне, Кремль твердо придерживается собственного курса. Речи нет о том, чтобы прекратить поддерживать Асада. После боев, длившихся несколько недель, сирийские правительственные войска взяли под контроль город Думу - разумеется, не без помощи России, говорится в статье.

При этом атаки со стороны США здесь не ждут - по крайней мере, такое впечатление должно сложиться у общественности.

Своим зигзагообразным курсом Трамп играет на руку Кремлю. В сравнении с ним Путин почти равнозначен надежности и стабильности. Не только во внутренней, но и во внешней политике, заключает Ивитс.

13 апреля 2018 г.

Эллен Ивитс | Stern

Источник - inopressa.ru
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