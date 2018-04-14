 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.04.2018
11:14  Animal Planet. Москва тонко стебется над Трампом, - Stern
10:46  Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, - Politiken
09:45  Экс-глава Афгана Х.Карзай выступил с неожиданными пророссийскими заявлениями
09:30  Кто она, идеальная женщина в глазах арабского мужчины? - Мухаммед Эйхаб
09:23  В Таджикистане имамов отправили по домам призывников читать проповеди о пользе армии
09:06  Следующий удар США по Сирии станет их лебединой песней, - Р.Хубиев
08:29  США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик
00:53  Одинокие китайские мужчины скупают секс-кукол. Чем они лучше живых женщин? - Ян Лунд
00:15  Неизвестная болезнь поголовно косит скот в туркменском Лебапе, - Н.Аалыбаева
00:12  Крах операции "преемник" в Киргизии? - Дело №
Суббота, 14.04.2018
21:50  СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии. Казахстан - воздержался
21:38  Трамп, ты куда стрелял? Арабские аналитики в недоумении
21:27  Коалиция нанесла удар по Сирии - что дальше? - Питер Берген
18:38  Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, две трети ракет сбиты
17:34  Швейцарцы определили. Скрипалей обработали никаким не "Новичком", а стареньким BZ - западного образца
16:31  Ереван. Демонстранты-антисаргсяновцы взяли штурмом здание Общественного радио Армении
12:58  К вопросу об исламе ( борьба людей и идей в историографии советского и пост-советского Узбекистана), - Б.Мусаев
12:57  Foreign Policy: Турция предпочитает молчать о своем "темном" прошлом
12:49  Казахстан. Самостоятельный полет совершила первая женщина-летчик ВС Ардана Ботай
11:20  Умер кинорежиссер Милош Форман
10:47  Готовивший убийство Мирзиеева во время визита в Бишкек ошанин осужден на 15,5 лет
10:43  Стоп кыртрах! КырПарламент дебатирует запрет "на выезд молодым девушкам за границу"
10:05  Третий период космической эры, - Сергей Кричевский
09:51  "Союзники" Москвы разбегаются как тараканы, - "НГ"
09:49  США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
09:35  В РФ арестован банкир Антонов (владелец британского ф/к "Портсмут")... В двери владельцев "Челси" и "Арсенала" уже стучат?
08:03  МГИМОшные страсти. Казахстанскую студентку выбросил в окно на переменке ревнивый дагестанец
07:59  Усидит ли Жээнбеков в президентском кресле до конца срока? - "Ачык Саясат"
07:56  В Казахстане предлагают создать пятнадцатую область - располовинив ЮКО
07:50  Аркадаг анонсировал написание новой книги - "о богатой истории, традициях и обычаях, конях и природных особенностях" (энциклопедию переписывает?)
07:32  Российские базы в Сирии атаке не подвергались и не пострадали
06:43  Противоречивая информация о смерти ливийского генерала Хафтара
06:33  ВВС США, Англии и Франции наносят авиаудары по Сирии
04:54  В Душанбе закрылась последняя государственная ветклиника
00:29  Дай миллиард. Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии $106 млрд, - А.Куприянов
00:26  Ночные кошмары США становятся явью: "Хартленд" против "Океании", - А.Покровский
00:01  Анкара начинает западный дрейф? - С.Тарасов
Пятница, 13.04.2018
21:17  Арестован и обвинен в коррупции бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг
20:11  На "Мисс Караганда-2015" завели уголовное дело. 8 марта обматерила гаишников
19:57  Каныбек Айдаров возглавил Фонд госматрезервов Киргизии
16:58  Нечего иисусиков из себя корчить! Бесхребетность Кремля провоцирует Трампа, - Э.Лимонов
15:56  Кырпремьер Исаков обвинил в антикитайских погромах "политиков, но я пока не могу их назвать"
14:51  Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции Киргизии
11:10  В шаге от войны: Генералы оттеснили дипломатов, - "СП"
11:09  АбориГены. КазУченые обнаружили 3 новых чисто казахских гена...
11:04  Бандитский Алматы. ОПГ "Адыл Китай"
11:00  Русские герои Славянска. Танкист "Фантом"
10:56  Забытая дивизия. 385-я Фрунзенская (память войны), - Д.Орлов
10:51  Алайская царица Курманджан-датха. Какой она была? - Е.Перова
10:48  Кому нужны послушные маслихаты (масляные хаты) Казахстана? - САМ
10:47  США: конец гегемонии. Против объединенной мощи России и Китая у Америки нет стратегии выигрыша, - А.Анпилогов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, - Politiken
10:46 15.04.2018

Акция возмездия по отношению к Асаду - вопрос морали

Нет никаких стратегических или "педагогических" причин, которые могли бы оправдать вмешательство в Сирии.

С точки зрения морального негодования, ожидавшаяся карательная акция против Башара Асада за массовое убийство гражданских лиц с помощью химического оружия в Думе, - оправдана. Никаких военных целей она не имела. Благодаря альянсу с Россией и Ираном Асад победил в гражданской войне, и миру придется с этим смириться. Карательная акция не имеет также и никаких "педагогических" целей. Асад - рецидивист, и, если он сочтет это необходимым, он снова использует ядовитые вещества как средство борьбы с гражданским населением.

Асад не образумился после того, как президент Трамп год назад выпустил 65 крылатых ракет против сирийских военных объектов, и нет никаких оснований думать, что будущая карательная акция испугает его.

Когда карательные акции не ставят перед собой военных целей, а также целей "педагогических", они едва ли отпугнут других деспотов от использования подобных методов, особенно если они (деспоты) могут рассчитывать на российскую защиту в Совете Безопасности; есть только одно солидное обоснование для наказания Асада: это месть.

Этот мотив нельзя недооценивать, но, если учитывать риски, связанные с акций, направленной на то, чтобы покарать, возможно, уместным будет спросить: не окажется ли она напрасной? Несмотря на масштаб карательной акции военная мощь Асада будет быстро восстановлена с помощью России. Владимир Путин инвестировал так много ресурсов в режим Асада и получил так много преимуществ от альянса с ним, что он просто вынужден будет восстановить то, что "умные" ракеты Трампа превратят в руины.

Добавьте к этому и то, что,если он от Сирии отвернется, то режим духовенства в Иране также не прочь вмешаться. Между Москвой и Тегераном идет незаметная борьба за власть за влияние на Дамаск после окончания гражданской войны. Москва хочет, с одной стороны, ограничить влияние Ирана, но она отчасти зависит от военной поддержки Ирана Асаду. Москва может защитить Асада только с воздуха, в то время как выживание Асада обеспечивают иранские ополченцы. "Хезболла" и различные группы ополченцев, состоящие из добровольцев-шиитов из Ирака, Пакистана и Афганистана, которые Тегеран организует и оправляет на поле брани в Сирию.

Акция возмездия по отношению к Асаду, давайте будем называть вещи своими именами, уже утратила часть своей эффективности из-за избранного момента. Если бы она была предпринята через несколько часов после того, как стало ясно о массовом убийстве с помощью ядовитого газа, она имела бы характер непосредственной реакции. Но она последовала значительно позднее самого преступления и несет на себе четкий отпечаток нерешительности США, отсутствия у американцев стратегии, а также боязни непредвиденных последствий, которых опасаются все стратеги. Что будет, если американская крылатая ракета по ошибке поразит российскую цель, что повлечет за собой жертвы среди русских? И что произойдет, если сирийская противовоздушная оборона, имеющая на вооружении одни из лучших российских противовоздушных ракет, поразит американские или французские самолеты? И как Путин отреагирует на нападение на своего союзника? Последние угрозы Тегерана в адрес Израиля стали причиной американских предостережений о том, что американские силы будут немедленно готовы вмешаться, если Ирану придет в голову осуществить акцию мести по отношению к Израилю. На прошлой неделе израильские самолеты нанесли удар по иранскому военному объекту недалеко от Хомса, где находится подразделение иранских беспилотников в Сирии. Комендант объекта, иранский полковник, погиб.

Или же Путин отдаст приказ сбивать американские ракеты, и вся акция закончится впустую?

В данный момент акция мести не имеет никакой четкой цели, особенно когда ее последствия вполне смогут принять такие масштабы, которые будут существенно превосходить преступление Асада в Думе.

Ясно пока только то, что Трамп и его новые советники - Джон Болтон, советник по вопросам национальной обороны, и Майк Помпео, новый министр иностранных дел, могут исходить из того, что Владимир Путин не хочет оказаться втянутым в открытый конфликт с США. В нескольких предыдущих случаях Путин демонстрировал в Сирии сдержанность, что указывает на стратегически окрашенное хладнокровие. Американские ракеты, направленные против его союзника, Асада, не заставят Путина отказаться от того, на чем он сосредоточен как на главной цели: а именно заменить США как силу, обладающую основным политическим влиянием в регионе, главного посредника и миротворца, который не использует конфликты, но пытается решить их, чтобы получить наилучшие условия для развития торговли, особенно оружием, строительства атомных станций, на хороших условиях и ничего не требуя. Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, в этом США - превосходящая сила, а с помощью дипломатии, в которой Путин более сведущ, чем Трамп.

Херберт Пундик (Herbert Pundik)
Politiken, Дания
15.04.2018
Оригинал публикации: Gengældelsesaktionen mod Assad er et moralsk anliggende
Опубликовано 14/04/2018

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523778360
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  