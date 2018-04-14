Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, - Politiken

10:46 15.04.2018 Акция возмездия по отношению к Асаду - вопрос морали



Нет никаких стратегических или "педагогических" причин, которые могли бы оправдать вмешательство в Сирии.



С точки зрения морального негодования, ожидавшаяся карательная акция против Башара Асада за массовое убийство гражданских лиц с помощью химического оружия в Думе, - оправдана. Никаких военных целей она не имела. Благодаря альянсу с Россией и Ираном Асад победил в гражданской войне, и миру придется с этим смириться. Карательная акция не имеет также и никаких "педагогических" целей. Асад - рецидивист, и, если он сочтет это необходимым, он снова использует ядовитые вещества как средство борьбы с гражданским населением.



Асад не образумился после того, как президент Трамп год назад выпустил 65 крылатых ракет против сирийских военных объектов, и нет никаких оснований думать, что будущая карательная акция испугает его.



Когда карательные акции не ставят перед собой военных целей, а также целей "педагогических", они едва ли отпугнут других деспотов от использования подобных методов, особенно если они (деспоты) могут рассчитывать на российскую защиту в Совете Безопасности; есть только одно солидное обоснование для наказания Асада: это месть.



Этот мотив нельзя недооценивать, но, если учитывать риски, связанные с акций, направленной на то, чтобы покарать, возможно, уместным будет спросить: не окажется ли она напрасной? Несмотря на масштаб карательной акции военная мощь Асада будет быстро восстановлена с помощью России. Владимир Путин инвестировал так много ресурсов в режим Асада и получил так много преимуществ от альянса с ним, что он просто вынужден будет восстановить то, что "умные" ракеты Трампа превратят в руины.



Добавьте к этому и то, что,если он от Сирии отвернется, то режим духовенства в Иране также не прочь вмешаться. Между Москвой и Тегераном идет незаметная борьба за власть за влияние на Дамаск после окончания гражданской войны. Москва хочет, с одной стороны, ограничить влияние Ирана, но она отчасти зависит от военной поддержки Ирана Асаду. Москва может защитить Асада только с воздуха, в то время как выживание Асада обеспечивают иранские ополченцы. "Хезболла" и различные группы ополченцев, состоящие из добровольцев-шиитов из Ирака, Пакистана и Афганистана, которые Тегеран организует и оправляет на поле брани в Сирию.



Акция возмездия по отношению к Асаду, давайте будем называть вещи своими именами, уже утратила часть своей эффективности из-за избранного момента. Если бы она была предпринята через несколько часов после того, как стало ясно о массовом убийстве с помощью ядовитого газа, она имела бы характер непосредственной реакции. Но она последовала значительно позднее самого преступления и несет на себе четкий отпечаток нерешительности США, отсутствия у американцев стратегии, а также боязни непредвиденных последствий, которых опасаются все стратеги. Что будет, если американская крылатая ракета по ошибке поразит российскую цель, что повлечет за собой жертвы среди русских? И что произойдет, если сирийская противовоздушная оборона, имеющая на вооружении одни из лучших российских противовоздушных ракет, поразит американские или французские самолеты? И как Путин отреагирует на нападение на своего союзника? Последние угрозы Тегерана в адрес Израиля стали причиной американских предостережений о том, что американские силы будут немедленно готовы вмешаться, если Ирану придет в голову осуществить акцию мести по отношению к Израилю. На прошлой неделе израильские самолеты нанесли удар по иранскому военному объекту недалеко от Хомса, где находится подразделение иранских беспилотников в Сирии. Комендант объекта, иранский полковник, погиб.



Или же Путин отдаст приказ сбивать американские ракеты, и вся акция закончится впустую?



В данный момент акция мести не имеет никакой четкой цели, особенно когда ее последствия вполне смогут принять такие масштабы, которые будут существенно превосходить преступление Асада в Думе.



Ясно пока только то, что Трамп и его новые советники - Джон Болтон, советник по вопросам национальной обороны, и Майк Помпео, новый министр иностранных дел, могут исходить из того, что Владимир Путин не хочет оказаться втянутым в открытый конфликт с США. В нескольких предыдущих случаях Путин демонстрировал в Сирии сдержанность, что указывает на стратегически окрашенное хладнокровие. Американские ракеты, направленные против его союзника, Асада, не заставят Путина отказаться от того, на чем он сосредоточен как на главной цели: а именно заменить США как силу, обладающую основным политическим влиянием в регионе, главного посредника и миротворца, который не использует конфликты, но пытается решить их, чтобы получить наилучшие условия для развития торговли, особенно оружием, строительства атомных станций, на хороших условиях и ничего не требуя. Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, в этом США - превосходящая сила, а с помощью дипломатии, в которой Путин более сведущ, чем Трамп.



Херберт Пундик (Herbert Pundik)

Politiken, Дания

15.04.2018

Оригинал публикации: Gengældelsesaktionen mod Assad er et moralsk anliggende

Опубликовано 14/04/2018 Источник - inosmi.ru

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