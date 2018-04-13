Экс-глава Афгана Х.Карзай выступил с неожиданными пророссийскими заявлениями

09:45 15.04.2018 Пророссийские заявления Хамида Карзая вызвали осуждение в афганских политических кругах



Пророссийские заявления экс-президента Афганистана Хамида Карзая, сделанные им на прошлой неделе в ходе визита в Москву, вызвали негативную реакцию со стороны ряда депутатов афганского парламента.



Во время поездки в Россию бывший глава государства дал интервью телеканалу "НТВ", в котором в очередной раз подверг резкой критике политику США и НАТО в Афганистане, подчеркнув, что Запад не помог его стране одержать победу над терроризмом.



Экс-президент выразил уверенность в том, что из мировых держав, когда-либо взаимодействовавших с Афганистаном, только Россия в состоянии помочь ИРА справиться с этой угрозой.



"Ни британцы, которых мы выдворяли из страны несколько раз, ни американцы, которые убивают нас на протяжении 17 лет, но только Россия может помочь, – подчеркнул он, обращаясь к российской аудитории. – Мы последнее препятствие на пути террористов. Мы постоянно вели боевые действия на протяжении полутора веков. Если вы создадите новые отношения с Пакистаном и Афганистаном, вы сможете помочь".



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Как ранее сообщал "Афганистан.Ру", до визита в Россию Хамид Карзай уже делал заявление о том, что предпосылкой появления в Афганистане таких террористических группировок, как запрещенное в России "Исламское государство", стало многолетние присутствие иностранных войск, не завершившееся стабилизацией обстановки в стране.



Впоследствии некоторые депутаты Волуси Джирги (нижней палаты афганского парламента) выступили против позиции экс-президента, предположив, что последний делает заявления в поддержку Москвы, преследуя свои личные интересы.



"Утверждения о том, что Россия является единственной страной, которая может принести Афганистану мир и стабильность, являются неприемлемыми", – выразил мнение парламентарий Муса Нусрат.



В свою очередь, депутат от провинции Кандагар Лалай Хамидзай вспомнил об участии Советского Союза в Афганской войне, заявив, что в наше время Россия и Афганистан не могут быть друзьями, передает телеканал "Толо".



"Россияне официально являются убийцами полутора миллионов афганцев и никогда не поладят с нами, – заявил парламентарий. – И мы хотим заявить им, что россияне не должны приносить афганцев в жертву своим целям".



С критикой в адрес Хамида Карзая также выступили Джавид Лудин, в прошлом его пресс-секретарь и глава президентской администрации, а также бывший начальник Управления национальной безопасности Амрулла Салех. Тем не менее, их заявления были лишены антироссийского посыла и были направлены главным образом против самого экс-президента.



В афганских средствах массовой информации также была развернута антироссийская и антикарзаевская кампания – в частности, в ряде изданий вышел ряд статей подобного содержания, с резкой критикой в адрес Москвы и бывшего главы государства.



Примечательно, что заявление Хамида Карзая, адресованное российской аудитории, вызвало большое число негативных откликов лишь после того, как было переведено на английский язык.



Напомним, что ранее портал "Афганистан.Ру" уже получал от афганских журналистов сообщения о наличии заказа на материалы, направленные против Москвы. Данная кампания продолжается в афганских СМИ уже около месяца, при этом антироссийские материалы появляются в изданиях, находящихся на финансировании некоторых западных стран. Источник - afghanistan.ru

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