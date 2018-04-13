 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.04.2018
11:14  Animal Planet. Москва тонко стебется над Трампом, - Stern
10:46  Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, - Politiken
09:45  Экс-глава Афгана Х.Карзай выступил с неожиданными пророссийскими заявлениями
09:30  Кто она, идеальная женщина в глазах арабского мужчины? - Мухаммед Эйхаб
09:23  В Таджикистане имамов отправили по домам призывников читать проповеди о пользе армии
09:06  Следующий удар США по Сирии станет их лебединой песней, - Р.Хубиев
08:29  США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик
00:53  Одинокие китайские мужчины скупают секс-кукол. Чем они лучше живых женщин? - Ян Лунд
00:15  Неизвестная болезнь поголовно косит скот в туркменском Лебапе, - Н.Аалыбаева
00:12  Крах операции "преемник" в Киргизии? - Дело №
Суббота, 14.04.2018
21:50  СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии. Казахстан - воздержался
21:38  Трамп, ты куда стрелял? Арабские аналитики в недоумении
21:27  Коалиция нанесла удар по Сирии - что дальше? - Питер Берген
18:38  Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, две трети ракет сбиты
17:34  Швейцарцы определили. Скрипалей обработали никаким не "Новичком", а стареньким BZ - западного образца
16:31  Ереван. Демонстранты-антисаргсяновцы взяли штурмом здание Общественного радио Армении
12:58  К вопросу об исламе ( борьба людей и идей в историографии советского и пост-советского Узбекистана), - Б.Мусаев
12:57  Foreign Policy: Турция предпочитает молчать о своем "темном" прошлом
12:49  Казахстан. Самостоятельный полет совершила первая женщина-летчик ВС Ардана Ботай
11:20  Умер кинорежиссер Милош Форман
10:47  Готовивший убийство Мирзиеева во время визита в Бишкек ошанин осужден на 15,5 лет
10:43  Стоп кыртрах! КырПарламент дебатирует запрет "на выезд молодым девушкам за границу"
10:05  Третий период космической эры, - Сергей Кричевский
09:51  "Союзники" Москвы разбегаются как тараканы, - "НГ"
09:49  США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
09:35  В РФ арестован банкир Антонов (владелец британского ф/к "Портсмут")... В двери владельцев "Челси" и "Арсенала" уже стучат?
08:03  МГИМОшные страсти. Казахстанскую студентку выбросил в окно на переменке ревнивый дагестанец
07:59  Усидит ли Жээнбеков в президентском кресле до конца срока? - "Ачык Саясат"
07:56  В Казахстане предлагают создать пятнадцатую область - располовинив ЮКО
07:50  Аркадаг анонсировал написание новой книги - "о богатой истории, традициях и обычаях, конях и природных особенностях" (энциклопедию переписывает?)
07:32  Российские базы в Сирии атаке не подвергались и не пострадали
06:43  Противоречивая информация о смерти ливийского генерала Хафтара
06:33  ВВС США, Англии и Франции наносят авиаудары по Сирии
04:54  В Душанбе закрылась последняя государственная ветклиника
00:29  Дай миллиард. Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии $106 млрд, - А.Куприянов
00:26  Ночные кошмары США становятся явью: "Хартленд" против "Океании", - А.Покровский
00:01  Анкара начинает западный дрейф? - С.Тарасов
Пятница, 13.04.2018
21:17  Арестован и обвинен в коррупции бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг
20:11  На "Мисс Караганда-2015" завели уголовное дело. 8 марта обматерила гаишников
19:57  Каныбек Айдаров возглавил Фонд госматрезервов Киргизии
16:58  Нечего иисусиков из себя корчить! Бесхребетность Кремля провоцирует Трампа, - Э.Лимонов
15:56  Кырпремьер Исаков обвинил в антикитайских погромах "политиков, но я пока не могу их назвать"
14:51  Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции Киргизии
11:10  В шаге от войны: Генералы оттеснили дипломатов, - "СП"
11:09  АбориГены. КазУченые обнаружили 3 новых чисто казахских гена...
11:04  Бандитский Алматы. ОПГ "Адыл Китай"
11:00  Русские герои Славянска. Танкист "Фантом"
10:56  Забытая дивизия. 385-я Фрунзенская (память войны), - Д.Орлов
10:51  Алайская царица Курманджан-датха. Какой она была? - Е.Перова
10:48  Кому нужны послушные маслихаты (масляные хаты) Казахстана? - САМ
10:47  США: конец гегемонии. Против объединенной мощи России и Китая у Америки нет стратегии выигрыша, - А.Анпилогов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Афганистан   | 
Экс-глава Афгана Х.Карзай выступил с неожиданными пророссийскими заявлениями
09:45 15.04.2018

Пророссийские заявления Хамида Карзая вызвали осуждение в афганских политических кругах

Пророссийские заявления экс-президента Афганистана Хамида Карзая, сделанные им на прошлой неделе в ходе визита в Москву, вызвали негативную реакцию со стороны ряда депутатов афганского парламента.

Во время поездки в Россию бывший глава государства дал интервью телеканалу "НТВ", в котором в очередной раз подверг резкой критике политику США и НАТО в Афганистане, подчеркнув, что Запад не помог его стране одержать победу над терроризмом.

Экс-президент выразил уверенность в том, что из мировых держав, когда-либо взаимодействовавших с Афганистаном, только Россия в состоянии помочь ИРА справиться с этой угрозой.

"Ни британцы, которых мы выдворяли из страны несколько раз, ни американцы, которые убивают нас на протяжении 17 лет, но только Россия может помочь, – подчеркнул он, обращаясь к российской аудитории. – Мы последнее препятствие на пути террористов. Мы постоянно вели боевые действия на протяжении полутора веков. Если вы создадите новые отношения с Пакистаном и Афганистаном, вы сможете помочь".

Афганские СМИ не скрывают заказ на "расследования" о связи Москвы и талибов

Как ранее сообщал "Афганистан.Ру", до визита в Россию Хамид Карзай уже делал заявление о том, что предпосылкой появления в Афганистане таких террористических группировок, как запрещенное в России "Исламское государство", стало многолетние присутствие иностранных войск, не завершившееся стабилизацией обстановки в стране.

Впоследствии некоторые депутаты Волуси Джирги (нижней палаты афганского парламента) выступили против позиции экс-президента, предположив, что последний делает заявления в поддержку Москвы, преследуя свои личные интересы.

"Утверждения о том, что Россия является единственной страной, которая может принести Афганистану мир и стабильность, являются неприемлемыми", – выразил мнение парламентарий Муса Нусрат.

В свою очередь, депутат от провинции Кандагар Лалай Хамидзай вспомнил об участии Советского Союза в Афганской войне, заявив, что в наше время Россия и Афганистан не могут быть друзьями, передает телеканал "Толо".

"Россияне официально являются убийцами полутора миллионов афганцев и никогда не поладят с нами, – заявил парламентарий. – И мы хотим заявить им, что россияне не должны приносить афганцев в жертву своим целям".

С критикой в адрес Хамида Карзая также выступили Джавид Лудин, в прошлом его пресс-секретарь и глава президентской администрации, а также бывший начальник Управления национальной безопасности Амрулла Салех. Тем не менее, их заявления были лишены антироссийского посыла и были направлены главным образом против самого экс-президента.

В афганских средствах массовой информации также была развернута антироссийская и антикарзаевская кампания – в частности, в ряде изданий вышел ряд статей подобного содержания, с резкой критикой в адрес Москвы и бывшего главы государства.

Примечательно, что заявление Хамида Карзая, адресованное российской аудитории, вызвало большое число негативных откликов лишь после того, как было переведено на английский язык.

Напомним, что ранее портал "Афганистан.Ру" уже получал от афганских журналистов сообщения о наличии заказа на материалы, направленные против Москвы. Данная кампания продолжается в афганских СМИ уже около месяца, при этом антироссийские материалы появляются в изданиях, находящихся на финансировании некоторых западных стран.

Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523774700
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  