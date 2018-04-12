 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане имамов отправили по домам призывников читать проповеди о пользе армии
09:23 15.04.2018

В Таджикистане имам-хатибы агитируют молодежь служить в армии





Десятки священнослужителей Гиссара начали агитировать молодежь служить в армии, сообщил Радио Озоди Шарофиддин Фозилов, имам-хатиб соборной мечети города 12 апреля.

По его словам, представители духовенства вместе с работниками военкомата и сельсоветов посещают дома призывников и ведут беседу о необходимости службы в армии. "Мы говорим о патриотизме, любви к родине, стабильности внутри страны и в регионе. Мы говорим, что армия - это школа жизни, где человек исполняет свой конституционный долг, отдает уважение тому народу, к которому он принадлежит... Я сам был свидетелем того, что после проповедей несколько молодых людей изъявили желание служить в армии", сказал Шарофиддин Фозилов.

Весенняя призывная кампания, согласно указу президента Таджикистана, стартовала 1 апреля и продлится до 31 мая.

По данным Министерства обороны Таджикистана, ряды Вооруженных сил страны ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек.

Фаридун Махмадализода, пресс-секретарь оборонного ведомства, в беседе с Радио Озоди подтвердил, что в этом году священнослужители активно участвуют в весенней призывной кампании. "Мы и в прошлом приглашали имам-хатибов на встречи с будущими призывниками. Они произносили проповеди и уходили по своим делам. Но в этом имам-хатибы наряду с работниками военкоматов и сельсоветов посещают дома призывников и агитируют молодежь служить в армии", сказал Фаридун Махмадализода.

Тем временем, таджикские правозащитники бьют тревогу - в стране по-прежнему зафиксированы факты "облавы" на призывников. Дилафруз Самадова представитель общественной организации "Офис гражданских свобод", говорит, что на днях два студента пожаловались им на то, что несмотря на отсрочку и болезнь работники военкоматов насильно увезли их в комиссариат.

Большинство молодых людей в Таджикистане по-прежнему не хотят служить в армии, и главная причина – дедовщина, переходящая порой все человеческие рамки, говорят правозащитники. В последние годы сообщалось о нескольких случаях жестокого избиения солдат срочной службы сослуживцами. Некоторые из них привели к гибели военнослужащих. Несколько уголовных дел, возбужденных после этих случаев, были рассмотрены военными судами.

Нежелание служить в армии нередко приводит к трагедиям. 7 ноября 2015 года в Душанбе было совершено нападение на четырех сотрудников военного комиссариата столичного района Сино. В результате были убиты двое сотрудников комиссариата, двое других были госпитализированы с многочисленными ножевыми ранениями. Сотрудники милиции по подозрению в убийстве задержали жителя города Куляба Умедджони Амрохона. В ходе следствия выяснилось, что молодого человека пытались насильно увезти в военкомат.

Власти Таджикистана часто заявляют о неприемлемости практики "облавы" на призывников. В марте прошлого года вице-премьер правительства Таджикистана Азим Иброхим потребовал от военных комиссариатов в период призыва в армию отказаться от насильственного призыва на военную службу. На собрании в Минобороны Таджикистана он заявил, что по результатам осеннего призыва в ряды армии по обвинению в использовании методов "облавы" был уволен 51 военный комиссар городов и районов страны.

12 апр. 2018

Мирзонаби Холикзод

Источник - Радио Озоди
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