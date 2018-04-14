 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Следующий удар США по Сирии станет их лебединой песней, - Р.Хубиев
09:06 15.04.2018

Москва нашла лучший ответ на удар коалиции США по Сирии

Ход событий

Как известно, 14 апреля с 3.42 по 5.10 по Москве, два корабля американских ВМС из Красного моря, авиация США, Великобритании и Франции из Средиземного, а также стратегические бомбардировщики из района Эт-Танф, выпустили по объектам военной и гражданской сирийской инфраструктуры 103 ракеты различного класса. В Генштабе России сообщили, что сирийские ПВО успешно перехватили 71 ракету из 103, сократив нанесенный ущерб к минимуму.

В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". По словам главы Минобороны Франции Флоранс Парли и посла США в России Джона Хантсмана: "российская сторона была заранее оповещена" о начале этой "операции".

Таким образом, даже несмотря на то, что удар был нанесен на основании "данных соцсетей" и ровно в тот день, когда к расследованию так называемой "химатаки" должна была приступить комиссия из ОЗХО, предупреждение российского Генштаба на Вашингтон подействовало. Правительственный квартал сирийской столицы, президентский дворец, и тем более, военные объекты России, в ходе этой агрессии не пострадали.

В чем смысл?

Очевидно, что ключевой геополитической задачей совершенной США агрессии была демонстрация наличия власти. Желание наглядно показать, что "лидер" западного мира силен, а ответственность за поддержку "страшного" режима лежит на России. Вашингтону важно было обесчеловечить союзников Асада и демонизировать Москву. Кроме того, был нанесен удар и по международному праву, как тому, что якобы мешает отстаиванию правосудия, и что необходимо давно и срочно подвергнуть глубокому реформированию. Также данный шаг решает внутриполитические проблемы Трампа, ровно так же, как это было сделано 12 месяцев назад. Тогда рушащиеся рейтинги президента и правящей Республиканской партии скакнули вверх сразу же после нанесения аналогичного удара по аэродрому Шайрат.

Что дальше?

Даже если ОЗХО в итоге доедет до города Думы и возьмет необходимые образцы, эти три страны сделают все, чтобы результаты ее выводов были саботированы. Если протолкнуть свой вывод в результатах комиссии не удастся, их публикацию постараются затянуть во времени. И тогда в США наверняка всплывут некие "свои" образцы крови от неких пострадавших в Восточной Гуте людей, переданные им некими "правозащитниками", или неназванными "активистами". Публично в них найдут зарин, хлор, либо иные боевые соединения, и при этом сообщат, что их источником были те самые склады, которые в результате атаки оказались уничтоженными.

Разумеется и доказательства этого тоже окажутся уничтоженными вместе со взрывом, либо наоборот, они на там найдутся, поскольку попали туда вместе с "посылкой" зарина и хлора внутри нескольких из атаковавших их ракет. В любом случае, все это свяжет Британию и Францию с США одной цепью, дадут пищу для фальсификаций и победных реляций западным СМИ, но к большому разочарованию официальной Америки никак не изменят того факта, что былого единства уже нет.

А между нанесением ударов по Ливии, где США была сформирована межгосударственная коалиция из большинства стран НАТО, половиной ЕС в деле Скрипаля и лишь тремя странами в этом налете, лежит пропасть. Следовательно, дальнейшие шаги США, более всего опасающихся потери доминирующего влияния, станут лишь еще более жесткими и безумными. Во всяком случае, до тех пор, пока они не потеряют свой нынешний контроль над "союзниками" и критический геополитический вес до конца.

В этой связи, пытаться доказывать невменяемость поступков невменяемым людям бессмысленно. Из страха и в поиске попыток удержать власть, они будут пытаться демонстрировать ее по всему миру. Это типичный последний этап агонии любой империи, когда сохранить утекающий контроль пытаются любыми методами.

А что Россия?

Несмотря на распространенные сейчас эмоции, атаковать США, пока они атаковали Сирию, мы не могли. Впрочем, мы не могли этого ровно также, как не может и Вашингтон атаковать Москву, пока ВКС уничтожает их ручных террористов. Американцы не могут открыто вступить в конфликт с российской армией, прикрываясь защитой союзников в лице "оппозиции", а мы не можем сделать аналогичное против армии США, поскольку не имеем с Сирией союзнического договора. Ни одна из пущенных коалицией ракет не входила в зону непосредственной ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Официально Россия находится в САР для борьбы с терроризмом и защищать может лишь себя. Именно из-за этого факта США сделали все, чтобы ни один волосок не упал с головы российских солдат и офицеров, ведь в этом случае это была бы совершенно другая история.

Тем не менее, подобное положение дел в будущем для нас неприемлемо. Ведь очевидно, что в период повышения градуса истерики и страхов США, такие истории, с постановочными причинами для нападений, могут повториться в любой стране – от Казахстана до Белоруссии. А поскольку Россия всегда играет по правилам "политического дзюдо", используя атакующую инерцию противника против него лично, эта демонстративная атака послужит на пользу российской безопасности и безопасности ее союзников. Каким образом, спросите вы? Ровно таким же, каким воспользовался Советский Союз в крайне схожей ситуации. Тогда, в ходе ливанского нападения на Сирию, СССР поставил Дамаску два полка полнокровных систем ПВО, сегодня Генштаб России открыто заявил примерно то же самое:

"Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых "западных партнеров", мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. Однако, с учетом ныне произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. Но на этот раз не только в отношении Сирии, но и других государств", - сказал генерал Рудской.

И это лучший ответ на случившее нападение. Ведь даже сейчас, когда целями удара были, в первую очередь, авиационные базы сирийских ВВС, а защищали их комплексы 30-летней давности, 71 ракета из 103 все же была перехвачена.

По данным объективного контроля, по аэродрому Дювали удар наносили четыре ракеты коалиции – все были сбиты. По аэродрому Думейр – 12 ракет, все были сбиты. По аэродрому Блэй – 18 ракет, все были сбиты. По аэродрому Шайрат – 12 ракет, все были сбиты. Даже из тех девяти ракет, которые были запущенны по неиспользуемому аэродрому Меззе, сбито было пять. А из 16, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13. Вывод: аэродромы не пострадали, даже со старыми советскими ПВО. И даже переброска самолетов сирийских ВВС со своих аэродромов под "зонтик" российских систем Хмеймима оказалась излишней.

То ли еще будет, когда небо Сирии и других союзных стран, действительно прикроют современные российские боевые комплексы…

Руслан Хубиев

14 апреля 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523772360
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