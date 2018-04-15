 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.04.2018
08:29  США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик
00:53  Одинокие китайские мужчины скупают секс-кукол. Чем они лучше живых женщин? - Ян Лунд
00:15  Неизвестная болезнь поголовно косит скот в туркменском Лебапе, - Н.Аалыбаева
00:12  Крах операции "преемник" в Киргизии? - Дело №
Суббота, 14.04.2018
21:50  СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии. Казахстан - воздержался
21:38  Трамп, ты куда стрелял? Арабские аналитики в недоумении
21:27  Коалиция нанесла удар по Сирии - что дальше? - Питер Берген
18:38  Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, две трети ракет сбиты
17:34  Швейцарцы определили. Скрипалей обработали никаким не "Новичком", а стареньким BZ - западного образца
16:31  Ереван. Демонстранты-антисаргсяновцы взяли штурмом здание Общественного радио Армении
12:58  К вопросу об исламе ( борьба людей и идей в историографии советского и пост-советского Узбекистана), - Б.Мусаев
12:57  Foreign Policy: Турция предпочитает молчать о своем "темном" прошлом
12:49  Казахстан. Самостоятельный полет совершила первая женщина-летчик ВС Ардана Ботай
11:20  Умер кинорежиссер Милош Форман
10:47  Готовивший убийство Мирзиеева во время визита в Бишкек ошанин осужден на 15,5 лет
10:43  Стоп кыртрах! КырПарламент дебатирует запрет "на выезд молодым девушкам за границу"
10:05  Третий период космической эры, - Сергей Кричевский
09:51  "Союзники" Москвы разбегаются как тараканы, - "НГ"
09:49  США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
09:35  В РФ арестован банкир Антонов (владелец британского ф/к "Портсмут")... В двери владельцев "Челси" и "Арсенала" уже стучат?
08:03  МГИМОшные страсти. Казахстанскую студентку выбросил в окно на переменке ревнивый дагестанец
07:59  Усидит ли Жээнбеков в президентском кресле до конца срока? - "Ачык Саясат"
07:56  В Казахстане предлагают создать пятнадцатую область - располовинив ЮКО
07:50  Аркадаг анонсировал написание новой книги - "о богатой истории, традициях и обычаях, конях и природных особенностях" (энциклопедию переписывает?)
07:32  Российские базы в Сирии атаке не подвергались и не пострадали
06:43  Противоречивая информация о смерти ливийского генерала Хафтара
06:33  ВВС США, Англии и Франции наносят авиаудары по Сирии
04:54  В Душанбе закрылась последняя государственная ветклиника
00:29  Дай миллиард. Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии $106 млрд, - А.Куприянов
00:26  Ночные кошмары США становятся явью: "Хартленд" против "Океании", - А.Покровский
00:01  Анкара начинает западный дрейф? - С.Тарасов
Пятница, 13.04.2018
21:17  Арестован и обвинен в коррупции бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг
20:11  На "Мисс Караганда-2015" завели уголовное дело. 8 марта обматерила гаишников
19:57  Каныбек Айдаров возглавил Фонд госматрезервов Киргизии
16:58  Нечего иисусиков из себя корчить! Бесхребетность Кремля провоцирует Трампа, - Э.Лимонов
15:56  Кырпремьер Исаков обвинил в антикитайских погромах "политиков, но я пока не могу их назвать"
14:51  Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции Киргизии
11:10  В шаге от войны: Генералы оттеснили дипломатов, - "СП"
11:09  АбориГены. КазУченые обнаружили 3 новых чисто казахских гена...
11:04  Бандитский Алматы. ОПГ "Адыл Китай"
11:00  Русские герои Славянска. Танкист "Фантом"
10:56  Забытая дивизия. 385-я Фрунзенская (память войны), - Д.Орлов
10:51  Алайская царица Курманджан-датха. Какой она была? - Е.Перова
10:48  Кому нужны послушные маслихаты (масляные хаты) Казахстана? - САМ
10:47  США: конец гегемонии. Против объединенной мощи России и Китая у Америки нет стратегии выигрыша, - А.Анпилогов
08:03  Что будет, если в Казахстане останутся одни казахи? Часть 2
07:50  В КырПарламенте началось шубуршание на предмет отставки правительства, - super.kg
07:43  Диктат Эрдогана. Киргизский посол в Анкаре Жунусов возбудил киргизский истеблишмент, - АУ
07:42  ГКНБ Киргизии возглавит луганский летчик? - Багыт.kg
07:31  Русская экзотика в китайском кино, - ЖЖ
07:00  Ташкент. Мирзиеев "коренным образом" реформировал Таможню
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик
08:29 15.04.2018

США готовы ввести новые санкции против России из-за Сирии

Как стало известно из американских СМИ, США готовы ввести новые санкции против России из-за Сирии. Конкретики пока нет. Санкционная дубинка начала работать на полную мощность. Самым чувствительным может стать запрет на торговлю российской нефтью, поскольку Штаты от нее никак не зависят.

Это также могут быть санкции против близких к власти компаний по примеру Русала, чувствительными могут быть и санкции на продажу вооружений. Сегодня также появилась информация о готовности Англии к кибервойне с Россией. В Британии считают, что в ближайшее время со стороны России могут появиться утечки с компроматом на видных политиков как месть за дело Скрипаля.

По мнению шеф-редактора аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика, то, что подобная информация появилась сразу после атаки Сирии, говорит о том, что она потерпела провал:

"Шумиха, поднятая западными СМИ, сразу после ракетно-воздушной атаки США, Британии и Франции в течение суток полностью улеглась. В конце дня обнаружилось, что ее результат еще хуже, чем год назад – голый пи-ар никак не повлиял ни на дух сирийского народа, ни на боеготовность сирийской армии.

Соответственно, так как силовое давление на Сирию и Россию показало свою полную несостоятельность, Запад снова возвращается к политике санкций, которая показывает несколько большую эффективность.

Однако бояться этого не стоит – Запад сам, своими руками разрывает ту пуповину, которая привязывала экономику России к западной и делала ее колониальной. Жизнь уже показала, что чем больше санкций со стороны Запада, тем больше пользы они приносят российской экономике".

Юрий Баранчик

15 апреля 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523770140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  