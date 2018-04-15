США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик

08:29 15.04.2018 США готовы ввести новые санкции против России из-за Сирии



Как стало известно из американских СМИ, США готовы ввести новые санкции против России из-за Сирии. Конкретики пока нет. Санкционная дубинка начала работать на полную мощность. Самым чувствительным может стать запрет на торговлю российской нефтью, поскольку Штаты от нее никак не зависят.



Это также могут быть санкции против близких к власти компаний по примеру Русала, чувствительными могут быть и санкции на продажу вооружений. Сегодня также появилась информация о готовности Англии к кибервойне с Россией. В Британии считают, что в ближайшее время со стороны России могут появиться утечки с компроматом на видных политиков как месть за дело Скрипаля.



По мнению шеф-редактора аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика, то, что подобная информация появилась сразу после атаки Сирии, говорит о том, что она потерпела провал:



"Шумиха, поднятая западными СМИ, сразу после ракетно-воздушной атаки США, Британии и Франции в течение суток полностью улеглась. В конце дня обнаружилось, что ее результат еще хуже, чем год назад – голый пи-ар никак не повлиял ни на дух сирийского народа, ни на боеготовность сирийской армии.



Соответственно, так как силовое давление на Сирию и Россию показало свою полную несостоятельность, Запад снова возвращается к политике санкций, которая показывает несколько большую эффективность.



Однако бояться этого не стоит – Запад сам, своими руками разрывает ту пуповину, которая привязывала экономику России к западной и делала ее колониальной. Жизнь уже показала, что чем больше санкций со стороны Запада, тем больше пользы они приносят российской экономике".



Юрий Баранчик



15 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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