 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Одинокие китайские мужчины скупают секс-кукол. Чем они лучше живых женщин? - Ян Лунд
00:53 15.04.2018

Еда, секс и сон - люди обычные животные
Острая нехватка женщин в стране привела к буму на интернет-рынке секс-кукол

Бангкок - В Китае мужчин на 30 миллионов больше, чем женщин.

Долгие годы политика "одна семья - один ребенок" привела к гендерному дисбалансу, в дальнейшем данные изменения всплыли в месте, сокрытом от досужих глаз - секс-индустрии. А если точнее - то в той ее части, где вместо живых людей фигурируют имитаторы сексуального партнера - секс-куклы.

В интернете буйным цветом цветет продажа секс-кукол или "лолит", как их еще иногда называют. Ранее Китай уже стал крупнейшим их производителем, а теперь занял лидирующее место и по числу пользователей. В силу деликатной природы этого рынка установить точный его размах не представляется возможным. По оценкам же специалистов, китайцы приобретают секс-куклы всех сортов и мастей на сумму порядка 60 миллиардов датских крон (580 миллиардов рублей - прим. перев.)

Как следует из отчета о рынке секс-услуг в Китае за 2015 год, составленного китайским порталом "Алибаба", две трети кукол покупаются мужчинами в возрасте от 18 до 29 лет. Исследование рынка потребовалось порталу после того, как количество одних только сайтов для продажи секс-аксессуаров подскочило до 2 500.

Первый китайский секс-шоп открылся в Пекине в 1993 году. Несмотря на полную легальность, специальной рекламной кампании не проводилось. Тогда многим еще было неловко посещать такого рода заведения - впрочем, многие и сейчас не в своей тарелке.

"Секс-игрушки просто созданы для интернета", - рассказал сайту "Ньюз Чайна" (News China) Линь Дэнгань, основатель портала "Чуйшуйтань" (Chuishuitang), одного из лидеров этого направления.

В 2015 году он заработал порядка 80 миллионов датских крон (774 миллиона рублей), запустив новую линию секс-аксессуаров, включая коллекцию дизайнерских фаллоимитаторов. И если раньше гвоздем рынка были именно фаллоимитаторы для женщин, теперь же пальму первенства отняли секс-куклы для мужчин. По данным "Таобао" (Taobao), одного из крупнейших китайских торговых порталов, секс-куклы составляют порядка 20% рынка секс-игрушек. По сообщению "Ньюз Чайна" (News China), один неназванный онлайн-магазин только за 11 ноября, день распродаж, продавал по секс-кукле каждую минуту. Всего же за день было продано 1 500 кукол.

Политика "одна семья - один ребенок"

Численность населения Китая составляет 1,4 миллиарда человек - первое место в мире. Вследствие политики одного ребенка на одну семью, структура населения Китая - одна из самых разбалансированных в мире. В среднем, в Китае на 100 женщин приходится 108 мужчин, однако это пропорция варьируется от провинции к провинции. Так, например, в Цзяньси на 100 женщин приходится аж 138 мужчин. В целом же в мире это соотношение составляет 100/105. В возрастной группе 15-64 мужчин в Китае на 33 миллиона больше, чем женщин.

Ожидается, что это соотношение в ближайшие годы вырастет еще больше, поскольку мальчиков в возрасте до 15 лет в стране на 20 миллионов больше, чем девочек. Причина такого дисбаланса в том, что наследником в Китае долгие годы мог быть лишь мужчина. Поэтому семьям дозволялось завести второго ребенка, если первой рождалась девочка.

Эта политика привела к тому, что мало у кого из поколения мужчин моложе 40 лет есть младшие сестры. Либо они единственные дети в семье, либо у них есть старшие сестры. Недавно руководство страны приняло решение отойти от политики одного ребенка на семью.

Куклы в аренду

Вдохновившись идеей совместного потребления, портал Та Цюй (Ta Qu) запустил в сентябре прошлого года аренду секс-кукол. За скромную сумму в 45 долларов в день клиентам предлагалось выбрать любую из пяти моделей: гречанку в бикини, американскую чудо-женщину, кореянку-домохозяйку, русскую девочку-подростка или чирлидершу из Гонконга. Несмотря на уверения, что все интимные части будут заменяться после каждого клиента, власти решили, что это чересчур, и прикрыли сайт всего через четыре дня работы.

И все же на китайских сайтах можно найти секс-куклы всех мыслимых и немыслимых типажей. Стоимость варьируется от 500 до 8 000 датских крон (4 900 - 77 000 рублей).

И если первые куклы были немыми подружками для холостяцких утех, современные модели ушли далеко вперед. Они умеют разговаривать, имеют функцию распознавания лиц и управляются с помощью мобильного телефона. Самые навороченные из них стоят до 50 000 крон (483 000 рублей), но пылесосить и мыть посуду они пока еще не научились.

В Китае производится до 90% мирового рынка секс-игрушек - которые там же и продаются.

В настоящее время производители вовсю экспериментируют с новыми технологиями и дизайнерскими изысками. Что касается материалов, то жарче всего спорят о том, что лучше, силикон или эластотермопласт, сплав резины с пластмассой. И тот и другой материал имеет массу сторонников.

В статье для журнала "Форин полиси" (Foreign Policy), журналистка и лауреат Пулитцеровской премии Мэй Фонг (Mei Fong) пишет о фабрике под названием "Хитдолл" (Hitdoll), где работа над совершенным продуктом велась целых три года. За это время была создана целая тест-лаборатория при Гуандунском университете. В качестве подопытных кроликов выступали студенты-мужчины, а рекламный слоган был такой: "Куклы искусственные, любовь настоящая".

На этот неожиданный подобный эффект политики одного ребенка на семью она наткнулась в ходе работы над своей книгой, впоследствии отмеченной международными наградами.

"К моему удивлению, "тестеры" эти очень сдружились и даже стали регулярно встречаться, чтобы сходить в кафе и попеть в караоке. Их клуб по интересам даже получил название "Кавайи", этим японским выражением называют хорошеньких девочек", - рассказывает она.

И все же, по словам Мэй Фонг (Mei Fong), в любовных отношениях человека с куклой многим не хватает огонька.

Поначалу многие жаловались, что прототипы слишком жесткие, холодные и безжизненные, говорит она. Менеджер компании вспоминает такой отзыв: "Ваша кукла холодна, как труп".

Ян Лунд (Jan Lund)
Jyllands-Posten, Дания
Оригинал публикации: Kinesiske enebørn køber lolitadukker
Опубликовано 08.04.2018

Источник - inosmi.ru
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