Неизвестная болезнь поголовно косит скот в туркменском Лебапе, - Н.Аалыбаева

00:15 15.04.2018 В отдаленных уголках от столицы Туркменистана с новыми силами

начала распространяться неизвестная инфекция от которой поголовно начал погибать крупнорогатый и мелкорогатый скот. На сегодняшний день в селах



Керкичи, Койтен, Базартепа, Худжаипил Лебапского велаята была

зафиксирована гибель более 150 голов крупнорогатого и мелко-рогатого скота. По поручению хакима Лебапского велаята Тангрыкула Атахаллыева, создана специальная ветеринарно-надзорная комиссия из числа работников



Государственной ветеринарной службы страны, которая поголовно

проверяет домашних животных в очаговых зонах возникновения

неизвестной болезни. По их решению за неделю уже было истреблено 120 голов скота. Жители в опасении заразиться неизвестной болезнью, им запретили употреблять воду из резервуаров и водоемов. Работники ветнадзора не дают никаких комментариев о бушующей инфекции, жители не знают, как оградить домашних животных от болезни.



Когда местные жители интересуются каким образом возможно уберечь скот от заболевания, работники ветнадзора подшучивая говорят, что "самым эффективным лечением любой патологии у животных - это ампутация его конечностей начиная от хвоста по первой шейный позвоночник или своевременное втирание ножа в область шеи".



Куда уж эти штуки, когда единственный источник дохода деревенских

жителей умирает у них на глазах, ведь животноводство для многих служит способом хоть как то заработать.



Согласно Закону Туркменистана "О ветеринарном деле", у работников ветнадзора имеется ряд обязанностей, которые по-видимому запамятованы с поры его принятия. Многие жители недовольны работой работников



Государственной ветеринарной службы страны. Причиной тому является то, что нечистые на руку ветеренары во время сезонных вспышек инфекционных болезней, вместо того чтобы устранять болезни, занимаются "набиванием своих карманов манатами". Они по старинке сбывают местному населению не доброкачественные вакцины, изготовленные кустарными способами.



В итоге, старания ветеринарных работников и чиновников по



устранению угрозы эпидемии носит формальный характер. Оно и ясно, ведь для кого то, горе, а для кого то, способ неплохо заработать.



Назгуль Аалыбаева Источник - ЦентрАзия

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