Крах операции "преемник" в Киргизии? - Дело №

00:12 15.04.2018 КРАХ ОПЕРАЦИИ "ПРЕЕМНИК"?



Минувшая суббота, 31 марта, ясно показала: для действующей власти в Кыргызстане опасен не сбежавший президент, а тот, который мирно передал власть следующему главе государства. Этот тезис блестяще доказал Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции после съезда Социал-демократической партии Кыргызстана, прошедшего за закрытыми для прессы дверями. На съезде Атамбаева формально избрали председателем партии. Формально потому, что фактически Атамбаев лидером СДПК оставался всегда.



Главное, о чем заявил экс-президент, - он возвращается в политику. Ну а поскольку полутонов Алмазбек Шаршенович не признает (в чем кыргызстанцы неоднократно убеждались), "пальнул" он по окружению Сооронбая Жээнбекова сразу из "главного калибра". Теперь вопрос: думает ли Атамбаев о том, что люди на той стороне настолько обидчивые, что могут запросто "пальнуть" в ответ?



разведка боем



Накануне съезда эксперты и политологи гадали: что будет обозначено на этом долгожданном мероприятии? Тем более что его дату несколько раз передвигали. Кто-то говорил, что на съезде зададут будущие направления и, может быть, объявят о необходимости распустить парламент… Другие эксперты возражали: СДПК не в том положении, чтобы сейчас инициировать роспуск Жогорку Кенеша. И в самом деле: по итогам парламентских выборов 2015 года СДПК получила всего лишь 38 мандатов - меньше трети. Да и самим социал-демократам самороспуск не выгоден: нет гарантии, что не только нынешние депутаты, но и сама партия пройдет в следующий созыв.



В общем, все ждали интриги. Но ее не случилось. Никаких новых предложений на съезде не прозвучало. Впрочем, на осень намечен юбилейный съезд СДПК (партия образовалась 25 сентября 1993 года), а там возможно всякое. Сам же Атамбаев на пресс-конференции после съезда заверил журналистов, что во власть он не собирается, а будет готовить партию к парламентским выборам 2020 года.



"Если бы я хотел остаться в каком-то кресле, то это было бы для меня не проблемой, - сказал Алмазбек Атамбаев. - Я бы остался президентом, потому что мне приходили письма, в которых была тысяча подписей, с просьбой провести референдум для того, чтобы мне остаться на второй срок. Я же не хотел, чтобы к нам вернулись темные времена. Политикой не хочу заниматься, но я все-таки не должен быть в стороне".



Досрочных выборов в парламент не будет, пообещал Атамбаев. Хотя в Кыргызстане возможно все…



Гвоздем программы оказался не сам съезд, а пресс-конференция экс-президента.



Без всякой вступительной речи Атамбаев сразу попросил журналистов задавать вопросы. Когда речь зашла о его отношениях с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, экс-президент в очередной раз назвал его своим другом: "Я старше на два года и как старший брат могу что-то говорить, и, конечно, приходится говорить ему что-то, наверное, то, что редко кто говорит президенту. Это могут быть не совсем приятные слова. Я рад, что Сооронбай Шарипович все это слушает, думаю, и выводы правильные делает".



Позже тезис о дружбе с Жээнбековым Атамбаев повторил еще несколько раз. В частности, когда ему напомнили, что гражданский активист Эдиль Байсалов распускает слух, будто бы на недавней встрече президент Жээнбеков и его предшественник Атамбаев подрались. "Эдичка Байсалов привык обманывать, - прокомментировал эту сплетню Атамбаев. - Мне противно читать то, что он пишет. Такое даже на базаре не говорят. Какие бы отношения у нас с Сооронбаем Жээнбековым ни были, мы друзья, он глава государства, его надо уважать. Я буду говорить то, что считаю нужным. Но я не дерусь с человеком. Я удивлен, что есть такие слухи".



Но исходя из принципа "Платон мне друг, но истина дороже", Атамбаев рассказал о своем разговоре с Жээнбековым накануне съезда вот что: "Аппарат президента хотел протащить совершенно другую стратегию (развития страны) во втором чтении, чтобы там не было перехода к парламентаризму и к "Таза коом". Вот это я вообще не стану терпеть! Я задал вопрос: что это было вообще? А он ответил, что доверился аппарату. Выступление на Совбезе, наверное, ему просто подсунули".



Имеется в виду выступление Сооронбая Жээнбекова на заседании Совета безопасности 8 февраля, где новый президент Кыргызстана говорил о необходимости усиления борьбы с коррупцией и жестко критиковал силовой блок! Который состоит сейчас из ставленников предыдущего президента. По сути, Атамбаев дал понять, что в аппарате Сооронбая Жээнбекова кто-то играет в свои собственные игры, которые идут вразрез с его - экс-президента - начинаниями.



Но Атамбаев был не первым, кто заговорил о том, что текст выступления на заседании Совета безопасности Жээнбекову словно подменили.



Первой на это обратила свое внимание газета "Дело №…", опубликовав 14 февраля статью "Огонь по штабам!". В ней говорилось о том, что новоизбранный президент Жээнбеков неожиданно начал свою деятельность с того, что обрушился на ключевые госорганы, возглавляемые назначенцами Атамбаева… А также громко объявил о НАЧАЛЕ борьбы с коррупцией в Кыргызстане! Что вызвало недоумение в обществе: чем в таком случае занимался до этого шесть лет Алмазбек Атамбаев? Ведь это именно он в свое время объявил о начале борьбы с коррупцией в стране… И именно в его бытность главой государства начались посадки за коррупционные дела и делишки высокопоставленных чиновников! О чем газета "Дело №…" не только откровенно напомнила, но и задала новой власти несколько нелицеприятных вопросов.



В начале марта этот посыл подхватил и бывший секретарь Совбеза Алмазбек Курманалиев. В своей статье для одного из информизданий он написал: "Ощущение того, что речь писалась где-то "на стороне", усиливается, когда сравниваешь содержание речи президента и проект решения Совета безопасности, розданный накануне участникам заседания. Разница в оценках сделанного за прошедшие годы - огромная!"



Заголовок упомянутой статьи экс-секретаря Совбеза был также весьма красноречив: "Если С. Жээнбеков начинает борьбу с коррупцией, то что тогда делалось при А. Атамбаеве? Или еще раз о тех, кто подставил С. Жээнбекова. И зачем".



Если текст выступления президента Жээнбекова в самом деле подменили, то это весьма серьезный служебный проступок, за который кому-то из аппаратчиков можно и с должности слететь. Но тогда уже возникают вопросы к самому Жээнбекову: он-то куда смотрел?



А что будет, если президенту в следующий раз подсунут на подпись "не тот указ", а он его подпишет?



Появление экс-президента Алмазбека Атамбаева на публике после четырехмесячной паузы стало политическим событием №1.



Как водится - с привкусом скандала.



танцы на минном поле



Сам Атамбаев, касаясь борьбы с коррупцией, журналистам заявил: "Говорят, что Атамбаев не занимался борьбой с коррупцией. Самые крупные дела начаты как раз при Атамбаеве. Например, о выводе через НДС 800 миллионов сомов - это я дал задание разобраться". (Об этом уголовном деле рассказывалось в предыдущем номере газеты "Дело №…" в публикации "Под стоны "Денег нет..." бюджет пилили внаглую!".)



Атамбаев также сообщил, что в прошлом году из-за серых схем и коррупции на таможне до бюджета не дошло около 10 миллиардов сомов. "Уже тогда, в прошлом году, - пооткровенничал Атамбаев, - я настоятельно попросил Сапара Исакова, чтобы он уволил одного из серых кардиналов в этой схеме - Райыма Миллиона (бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова). Он был уволен 23 ноября. Я вижу, как Сапар Исаков сегодня попал под плотный огонь сторонников этого товарища в парламенте и прессе. Слишком большие деньги".



Вообще-то 10 миллиардов сомов - это действительно очень большие деньги. В странах, которые принято называть цивилизованными, Райым Миллион давно бы уже давал показания следователям - хотя бы как свидетель. Однако прошло четыре месяца, а Матраимова, насколько известно, до сих пор на допрос никуда не вызывали.



В том, что Атамбаев постоянно называет Жээнбекова своим другом, ничего удивительного нет. Любой бывший глава государства должен поддерживать как минимум терпимые отношения со своим преемником. На своей первой президентской пресс-конференции в начале марта Жээнбеков тоже говорил: "Советуюсь ли я с Алмазбеком Атамбаевым? Мы с ним давно дружим. Я в партии СДПК с середины 1990-х годов... Мы вместе прошли через многое. Мы с Алмазбеком Шаршеновичем дружим 20 лет".



Но в реальности вся эта идиллия - только лишь слова: нельзя сбрасывать со счетов ИНТЕРЕСЫ. Как только они начинают страдать, всем разговорам о дружбе приходит конец. Тем более, что политика - это такая стезя, на которой друзей всегда опасаются больше, нежели врагов.



Вспомним еще одну поговорку: "В политике и картах друзей не бывает". Политика держится только на расчете, целесообразности и власти. И верх в ней одерживают, как правило, не сильные или умные, а подлые. То есть те, кто предаст раньше другого.



Исходя из этого, весьма любопытно: до каких пор продлится дружба Атамбаева и Жээнбекова, если вспомнить, что президент бывший на своей пресс-конференции по сути объявил войну аппарату президента действующего…



Ну а поскольку аппарат, как в свое время рассказывалось в одной из публикаций газеты "Дело №…", не любит, когда покушаются на его благополучие, то в окружении президента Жээнбекова всегда найдется человек, который будет постоянно внушать ему, что надо дистанцироваться от Атамбаева по максимуму. И все это в итоге может привести к тому, что Жээнбеков преспокойно "похоронит" прежние договоренности и пойдет наперекор той линии, которую задал Атамбаев.



Может статься, что этого и не произойдет, но отрицательных примеров известно множество, что вовсе не дает поводов для оптимизма.



Попытки столкнуть лбами Атамбаева и Жээнбекова случались и раньше, однако сейчас, после словесных выпадов экс-президента, раскачка противостояния может пойти сильнее.



Пока что за Атамбаевым здесь есть явное преимущество - партия, которой он с перерывами руководит четверть века. Пока подобной силы нет у Жээнбекова, тот сильно уязвим. Но это не значит, что так будет всегда. К тому же первые сплетни о том, будто бы депутат и брат президента Асылбек Жээнбеков собрался создавать свою партию, уже появлялись. Либо это попытка выдать желаемое за действительное, либо это информационный вброс для прощупывания общественного мнения.



Поэтому хочется спросить: а готовы ли команды обоих политиков к "войне компроматов" и прочим "боям местного значения"?



Пока что такой готовности явно никто не проявляет, а источники компромата, появляющегося в Интернете, могут быть кем угодно: как оппозиционерами, так и чиновниками - бывшими и действующими. Ведь еще со времен Акаева известно, что 90 процентов всех слухов и сплетен о действующей власти исходит от нее самой.



Но это не самое худшее. Если бы политики Кыргызстана выясняли отношения только в своей среде… Но они ведь имеют обыкновение пристегивать к своим "войнушкам" простых граждан. Хотя обязательно найдется тот, кто будет убеждать простых кыргызстанцев: "Все нормально, это просто конкуренция". Чем заканчивается подобная "конкуренция", Кыргызстан видел уже дважды - в 2005-м и 2010 годах. В третий раз увидеть подобное никому не хочется.



Антон ИГОЛЬНИКОВ



О чем еще сказал Алмазбек Атамбаев



после съезда СДПК, вернувшего его в большую политику.



об аварии на Бишкекской ТЭЦ



"Когда кричат об аварии на ТЭЦ, забывают, что Сапар Исаков стал премьером только 28 августа 2017 года. В любой стране, в том числе нашей, подготовка к зиме заканчивается уже в сентябре. Все тендеры и мероприятия завершаются до сентября. И эти тендеры в 2016-м и 2017 годах проводило правительство Сооронбая Жээнбекова, - отметил Алмазбек Атамбаев. - В 2016 году на ремонт ТЭЦ Бишкека было потрачено 280 миллионов сомов, в 2017 году - 230 миллионов сомов. И все эти тендеры, вся подготовка к зиме велись командой премьер-министра Жээнбекова", - еще раз подчеркнул экс-президент.



Напомним, что скандал с январской аварией на Бишкекской ТЭЦ весьма ощутимо ударил по репутации премьер-министра Сапара Исакова и его команды. Позже выяснилось, что деньги, ранее выделяемые из госбюджета на ремонт ТЭЦ, растаскивались фирмами-посредниками, за которыми стояли родственники высокопоставленных чиновников. В этом направлении ГКНБ сейчас ведет расследование.



о кадровых вопросах



"Я еще в ноябре сказал (Сооронбаю Жээнбекову): "Ты президент, ты и решай, кого будешь назначать или снимать. Это твои вопросы". Я в кадровую политику абсолютно не вмешивался и вмешиваться не буду. Только если это будет замаранный "кадр", скажу обязательно" - так ответил Атамбаев на вопрос, в какой степени он влияет на кадровую политику своего преемника на президентском посту.



По словам Атамбаева, без его участия прошло и возвращение Фарида Ниязова на пост главы аппарата президента - как и его недавний уход с этой должности.



"Когда Фарид Абилезимович был приглашен Сооронбаем Шариповичем на работу и когда Фарид Абилезимович принял решение уйти, я сказал: "Сам решай". Я Фариду Абилезимовичу никаких советов остаться или уходить не давал", - сказал Алмазбек Атамбаев.



о брате президента Асылбеке Жээнбекове



Недавно вокруг депутата парламентской фракции социал-демократов Асылбека Жээнбекова вспыхнул скандал. Один из членов СДПК - председатель общественного объединения "Айкол Ала-Тоо" Мээрбек Мискенбаев - на митинге объявил, что брат президента должен сдержать свое слово и сдать депутатский мандат, дабы не допускать семейственности во власти. Депутат Жээнбеков в ответ возмутился и обругал сопартийца: "Никакого разговора не было и быть не могло! Мискенбаев - провокатор и недостойный человек. Депутатского мандата может лишить только народ", - сказал Асылбек Жээнбеков журналистам.



Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции поставил точку в этом споре (заодно продемонстрировав, что у инициативы партийца Мискенбаева глубокие корни).



"Семью мы не должны боготворить, - сказал экс-президент. - Мы не должны допустить возвращения семейно-клановой власти. Мы знаем, чем заканчивается этот путь. Я предупредил Сооронбая Жээнбекова: не надо повторять ошибок Акаева и Бакиева. Надеюсь, что мой друг примет правильное решение. Мы с Сооронбаем еще во время выборов говорили, что, если он придет к власти, его брат должен сложить полномочия", - подтвердил Атамбаев.



"Я открыто скажу, что уважаю Асылбека Шариповича, - подсластил пилюлю Атамбаев. - Он хорошо работал: был трижды депутатом, дважды спикером. Асылбек Жээнбеков - хороший парень. Я ощущал его поддержку, когда он был спикером. Но я знаю менталитет кыргызов: рано или поздно это отразится на репутации президента. Но окончательное решение должен принять Асылбек Шарипович. Возможно, это хорошо смотрится, когда президент и депутат - братья, но поверьте, это плохо отразится на авторитете", - заключил Атамбаев.



о судебной реформе



Алмазбек Атамбаев не упустил случая еще раз прокомментировать выступление президента Жээнбекова на памятном заседании Совбеза - теперь уже относительно реформ.



"На Совбезе были разговоры, что судебная реформа затянулась. Реформа замедлилась на год по просьбе правительства и тогдашнего премьер-министра Жээнбекова. Вам, бывший премьер-министр, пошли навстречу. Надо помнить о своих "подвигах", а не сваливать все на меня", - заочно обратился к своему преемнику Атамбаев.



о даче в госрезиденции



Объяснился Алмазбек Атамбаев и по вопросу, который в последнее время тоже широко обсуждается. На территории государственной резиденции "Ала-Арча" для экс-президента Атамбаева построили дачу площадью 301,8 квадрата, из которых жилая площадь (гостиная, две спальни и кабинет) составляет 141,6 кв. метра. Сообщившее об этом журналистам управление делами президента не преминуло отметить, что эта государственная дача №17 по площади значительно меньше гостевого дома "Ордо", где живет президент Сооронбай Жээнбеков. При этом Алмазбек Атамбаев еще строит себе особняк в селе Кой-Таш.



"Я хотел бы жить в Кой-Таше, но супруга - горожанка и хочет жить в городе, - сказал Атамбаев. - По закону государство должно было построить мне дачу так же, как Розе Отунбаевой. Но так как свободных средств не было и чтобы не тратить бюджетные деньги, я заплатил из своего кармана. Эту дачу я построил с помощью семьи и друзей, из бюджета не было выделено ни сома, хотя по закону должно было строить государство. То, что потрачено дополнительно, это тоже из других фондов. Это мой подарок государству. Когда я закончу строить свой дом в Кой-Таше, я перееду жить туда", - пообещал бывший глава государства.



По данным управделами президента, стоимость этой госдачи - порядка 89 миллионов 300 тысяч сомов. Из них почти 78 миллионов сомов выделил сам Алмазбек Атамбаев.



о премьере Сапаре Исакове



"Атамбаеву это не надо, - ответил экс-президент на вопрос, не намерен ли он возглавить правительство. - Сейчас работает хороший, энергичный, молодой премьер-министр. Он, может, иногда делает ошибки, но работает. Да, начинает что-то, иногда не продумав хорошо. Яркий пример - проект "Безопасный город", но ведь о нем говорили 10 лет. Его реализация начнется в апреле. Исаков ошибается, но и я так же работал", - признался Атамбаев.



КОГО НА СЪЕЗД НЕ ПРИГЛАСИЛИ



Из видных членов Социал-демократической партии Кыргызстана на съезде, прежде всего, не было самого президента Сооронбая Жээнбекова. Что, впрочем, логично: хотя на пост главы государства Жээнбекова выдвигала СДПК, но 24 ноября прошлого года, официально вступив в должность президента КР, Сооронбай Жээнбеков сразу же - в соответствии с конституцией - приостановил свое членство в партии на период осуществления полномочий президента.



Не был приглашен на съезд и партиец, чье имя вовсю склонял на своей пресс-конференции новоизбранный председатель СДПК Алмазбек Атамбаев. Это - депутат Асылбек Жээнбеков, брат президента Жээнбекова. Что, похоже, для него самого стало сюрпризом. Журналистам, дозвонившимся до Асылбека Жээнбекова накануне съезда, он сказал: "Я третий день нахожусь на похоронах. О съезде я не в курсе. Сейчас уточню, было ли приглашение на мое имя". Не было!



Из списка делегатов съезда был исключен еще один депутат парламентской фракции СДПК - Искендер Матраимов, родной брат небезызвестного Райыма Миллиона - бывшего таможенника Райымбека Матраимова. Про него Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции высказался так: "Родной брат Матраимова Искендер тоже не приглашен на съезд, хотя он работал хорошо, чистый человек, говорят. Конечно, брат за брата не отвечает, однако…"



Прозвище бывшего таможенника прозвучало еще в одной многозначительной фразе Атамбаева: "Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя не должно быть никаких друзей типа Райыма Миллиона". Кому, интересно, она адресовалась? Уж не президенту ли Жээнбекову?



РЕАКЦИЯ ПОШЛА!



Преемник ответил предшественнику - устами пресс-секретаря.



Команда президента Сооронбая Жээнбекова не оставила без ответа эмоциональное выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева с его критикой в адрес действующего главы государства.



"Для президента Кыргызстана не было неожиданным выступление экс-главы государства Алмазбека Атамбаева, так как обо всех этих темах и проблемах они говорили за два дня до съезда СДПК. И каждый остался при своем мнении. В результате экс-президент затем публично высказал все обиды в адрес Сооронбая Жээнбекова", - прокомментировала ИА "24.kg" атамбаевские обвинения пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.



Отвечая на вопрос, последует ли официальная реакция Сооронбая Жээнбекова на заявления Алмазбека Атамбаева, Толгонай Стамалиева подчеркнула, что ответной пресс-конференции президента Кыргызстана не планируется.



"Пресс-конференция экс-президента была достаточно эмоциональной. Он удовлетворил любопытство общественности и журналистов. Считаем неуместным комментировать или реагировать на эмоциональные высказывания экс-президента. Тем более они с Сооронбаем Шариповичем обо всем поговорили. И Алмазбек Шаршенович знает позицию президента по всем озвученным им вопросам", - добавила пресс-секретарь президента Кыргызстана.



Толгонай Стамалиева заметила, что по поводу конкретных вопросов, например об истинной ситуации вокруг модернизации Бишкекской ТЭЦ, общественности предстоит узнать всю правду после окончания расследования причин январской аварии.



"Думаю, логично ждать официального заявления президента по этому вопросу после результатов расследований, в том числе и депутатской комиссии, - сказала Толгонай Стамалиева. - Президент страны не имеет отношения к скандалу вокруг тендера по модернизации ТЭЦ Бишкека. Соглашение о тендере подписали в 2013 году, когда Сооронбай Жээнбеков работал губернатором Ошской области. Открытие обновленной теплоцентрали состоялось 30 августа 2017 года. Без участия Сооронбая Жээнбекова. Он должность премьер-министра для участия в президентской гонке покинул 21 августа 2017 года", - напомнила пресс-секретарь главы государства.



Толгонай Стамалиева затронула и тему подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.



"Сооронбай Шарипович также не участвовал в ней. Зима на его премьерство пришлась в 2016-2017 годах. Как все помнят, та зима была затяжной, где-то с октября 2016 года по март 2017-го. Но прошла без потрясений, кроме небольшого инцидента в детском доме в городе Токмаке, где в холода отключилось отопление. Эту аварию тогда ликвидировали под контролем премьер-министра Сооронбая Жээнбекова", - напомнила пресс-секретарь президента.



Похоже, вырвавшееся на поверхность противостояние бывшего и действующего президентов Кыргызстана вступает в острую фазу.



4.04.2018 Источник - delo.kg

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