СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии. Казахстан - воздержался

21:50 14.04.2018 Совет Безопасности ООН на заседании не принял российский проект резолюции, требующий прекратить агрессию в отношении Сирии.



Документ поддержали Россия, Китай и Боливия, против выступили восемь государств (Франция, США, Великобритания, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Польша, Швеция), еще четыре делегации воздержались (Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия).



Ранее сообщалось, что российский проект резолюции осуждает ракетный удар США и их союзников по Сирии и требует воздержаться от дальнейшего применения силы.



Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари подтвердил информацию, что сирийские ПВО перехватили ряд ракет, которые выпустили вооруженные силы США, Великобритании и Франции по стране.



"Они пытались осуществить авиаудары против моей страны... но мы смогли перехватить их ракеты, большую их часть", - сказал он.



По словам Джаафари, были ранены три гражданских лица.



Ранее Генштаб России заявил, что системы ПВО Сирии перехватили 71 ракету стран Запада, которые были запущены США, Великобританией и Францией.



При этом в Пентагоне утверждают, что действия сирийских средств ПВО были неэффективны и представляли угрозу мирному населению. Источник - RT

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