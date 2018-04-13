Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, две трети ракет сбиты

18:38 14.04.2018 "Рейтерс" сообщает, что сирийские военные объекты были эвакуированы после предупреждения от России и до начала атаки Коалиции США. Таким образом западные военные в основном атаковали пустые здания.



Сирийцы вышли на площадь Омейядов в Дамаске, чтобы порадоваться поражению Запада, осуществившего столь неэффективную агрессию. Люди выражают поддержку России и Сирийской армии.



По данным сирийского государственного информагентства SANA, ранения в результате удара крылатых ракет по объекту в провинции Хомс получили 3 человека.



ПВО Сирии удалось сбить или отклонить от цели около 70 выпущенных ракет (две трети от выпущенных).



При этом все британские ракеты были нейтрализованы и сбиты, сообщает SANA.



Офицер сил ПВО САР рассказал в беседе с корреспондентом САНА, что это "серьезный провал" для ракет Storm Shadow.



Подтверждается информация, что сирийская военная техника и авиация практически не были повреждены, так как еще 11-12 апреля были эвакуированы на российские базы.



Стало известно, что одна из основных целей под Дамском - аиабаза Думейр не пострадала. Хотя по ней "работали" порядка 15 ракет.



В Минобороны России сообщили, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе.



В военном ведомстве уточнили, что США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии порядка 110 ракет. Источник - rusvesna.su

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