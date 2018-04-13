 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Швейцарцы определили. Скрипалей обработали никаким не "Новичком", а стареньким BZ - западного образца
17:34 14.04.2018

Солсбери отравляющих веществ BZ и А234

Министр сослался на полученные на условиях конфиденциальности выводы швейцарских экспертов

Лавров рассказал о применении в Солсбери отравляющих веществ BZ и А234

Швейцарские специалисты определили вещество, примененное в Солсбери как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Сергея и Юлию Скрипалей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток", - заявил Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике в субботу.

"Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось", - отметил министр.

По его словам, информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице.

Кроме того, в образцах также выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия А234, процитировал Лавров.

"По оценке специалистов, установленная высокая значительная концентрация А234 неминуемо привела бы к летальному исходу", - заявил он.

По его словам, с учетом его высокой летучести, вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии и в чистом виде, в высокой концентрации, "представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным".

"Клиническая картина (отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль - ИФ) больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", - добавил Лавров.

Министр напомнил, что Юлия Скрипаль, а также пострадавший полицейский, уже выписаны из больницы, а сам Сергей Скрипаль, по данным британских официальных лиц, пошел на поправку.

"Ни один из этих факторов и вообще о BZ ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты Организации по запрещению химического оружия представили ее исполнительному совету", - подчеркнул глава МИД РФ.

В этой связи Россия обращается в ОЗХО с вопросом о несоответствии первичных сведений из лабораторий и итогового доклада.

Расследование отравления в Солсбери

На этой неделе привлеченные к расследованию происшествия в Солсбери эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, которое было применено при нападении на Скрипалей. Однако его название не приводилось сообщении. Оно указано лишь в полной версии доклада, которую эксперты направили странам-участницам организации без предварительного обнародования.

Британские власти ранее неоднократно заявляли, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", якобы разработанным в России. Ответственность за преступление они возлагали на Москву.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что в полной версии доклада ОЗХО по инциденту в Солсбери не содержится подтверждения версии Лондона о причастности в России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей тем или иным веществом

Источник - INTERFAX.RU
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