Ереван. Демонстранты-антисаргсяновцы взяли штурмом здание Общественного радио Армении

16:31 14.04.2018 В Ереване сотня демонстрантов ворвалась в здание Общественного радио Армении

Участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.



Как сообщает корреспондент "Интерфакса", после решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.



Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.



Сейчас группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио. Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира. Источник - INTERFAX.RU

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