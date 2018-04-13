Foreign Policy: Турция предпочитает молчать о своем "темном" прошлом

12:57 14.04.2018 Глава МИД Турции забыл упомянуть, что действия Турции или, возможно, их отсутствие способствовали, прежде всего, не краху, а становлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)



Падение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало результатом агрессивной военной антитеррористической кампании, возглавляемой Соединенными Штатами. Тем не менее, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не уделил должного внимания данному факту, написав статью в The Foreign Policy, в которой возложил ответственность за крах террористической группы на Турцию. Чавушоглу также настоял на том, что именно действия Турции на севере Сирии помогли заложить основу для устойчивого мира, пишут Ахмет Яйла (Ahmet S. Yayla) и Колин Кларк в статье для издания The Foreign Policy.



Глава МИД Турции забыл упомянуть, что действия Турции или, возможно, их отсутствие способствовали, прежде всего, не краху, а становлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Здесь можно привести два наиболее часто упоминаемых факта, способствовавших появлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): гражданская война в Сирии и притеснения арабов-суннитов со стороны правительства бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Однако существует еще один существенный фактор - халатность, проявленная турецким государством.



В конце 2013 и начале 2014 годов турецкие пограничные города превратились в крупные логистические центры, в которые хлынули иностранные сторонники террористов, чтобы проникнуть на территорию Сирии и Ирака и присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Иностранные боевики со всего земного шара сначала отправлялись в Турцию, а затем в Ирак и Сирию, именно они сформировали основу сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Только в 2013 году около 30 тыс. боевиков пересекли турецкую границу. Турция превратилась в "шоссе джихада" - маршрут, воспользовавшись которым, экстремисты могли присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К августу 2015 года Турция все же ужесточила пограничный контроль и согласилась участвовать в борьбе против террористов в рамках операции "Непоколебимая решимость". Однако к тому времени львиная доля боевиков уже проникла на территорию Сирии и Ирака.



Можно привести множество примеров пассивной поддержки террористов со стороны Турции. Например, раненные боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходили бесплатное лечение в больницах на юго-востоке Турции. Медицинскую помощь получало и руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади.



Сообщалось также, что турецкие официальные лица, включая зятя президента Турции Реджепа Эрдогана, были причастны к покупке нефти через подставные компании, связанные с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несомненно, подобные действия помогли террористам пополнить свою казну и внесли вклад в долголетнее существование террористической группы. Контрабандная исламистская нефть проходила через турецкие пограничные пункты с 2014 по 2015 год.



В начале 2018 года начали поступать сообщения о том, что Эрдоган заручился поддержкой бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенных в Анкаре, для борьбы с сирийскими курдами.



Турция говорит, что она послужила причиной краха ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако доказательства явно говорят иное. Также Чавушоглу утверждает о том, что вмешательство Турции в Сирию в рамках операции "Оливковая ветвь" просто направлено на исправление просчетов США, стабилизацию Сирии и создание условий, при которых начнется реальное постконфликтное восстановление.



Глава турецкого МИД утверждает, что "территориальная целостность государств" является предпосылкой, необходимой для достижения мира, и это несмотря на то, что Турция вмешивается во внутриполитическую ситуацию Сирии вместе с другими могущественными национальными государствами, включая Иран, Россию и Соединенные Штаты. Конечно, Турция имеет право на защиту своих границ, но операция "Оливковая ветвь" - это упреждающий удар против сирийских курдов. Операция "Оливковая ветвь" - это не только защита Турции от терроризма. Есть веские основания полагать, что это также наступательная кампания, направленная на увеличение влияния Турции в будущих политических переговорах по Сирии, чтобы свести к минимуму участие США. Турция продолжает захватывать территории Сирии и создавать собственные руководящие структуры.



Чавушоглу говорит, что Ближний Восток должен быть "защищен от угрозы сектантства, сфер влияния, возрождающегося империализма" и других дестабилизирующих факторов. По иронии судьбы, именно вторжение Турции в Сирию и попытка Эрдогана изобразить себя спасителем всех суннитов обостряют этнические разногласия, сталкивая арабов и курдов.



Вашингтону, в свою очередь, стоило бы пересмотреть отношение к преждевременному выводу войск из САР, поскольку это означало бы удар по влиянию США на переговорах по Сирии. Вывод войск, скорее всего, приведет к возрождению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на недавние заявления Чавушоглу о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "в военном отношении потерпело значительное поражение".



Максим Исаев Источник - REGNUM

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