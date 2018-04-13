Казахстан. Самостоятельный полет совершила первая женщина-летчик ВС Ардана Ботай

12:49 14.04.2018 На базе войсковой части 53898 Военно-воздушных сил СВО ВС РК старший летчик инструктор лейтенант Ардана Ботай совершила свой первый самостоятельный вылет на учебно-боевом самолете Л-39.



"Первое, что мы стремимся привить молодому летному составу - это ответственность, терпение и способность самостоятельно принимать верные решения. Летчик должен быть уверенным в своих силах и сегодня лейтенант Ботай с этой задачей справилась", - отметил командир эскадрильи майор Самат Мукаев, готовивший Ардану к самостоятельному вылету.



В пресс-релизе Минобороны Казахстана отмечено, что самостоятельный полет - один из важных этапов в карьере каждого летчика. Источник - ЦентрАзия

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