 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.04.2018
10:47  Готовивший убийство Мирзиеева во время визита в Бишкек ошанин осужден на 15,5 лет
10:43  Стоп кыртрах! КырПарламент дебатирует запрет "на выезд молодым девушкам за границу"
10:05  Третий период космической эры, - Сергей Кричевский
09:51  "Союзники" Москвы разбегаются как тараканы, - "НГ"
09:49  США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет
09:35  В РФ арестован банкир Антонов (владелец британского ф/к "Портсмут")... В двери владельцев "Челси" и "Арсенала" уже стучат?
08:03  МГИМОшные страсти. Казахстанскую студентку выбросил в окно на переменке ревнивый дагестанец
07:59  Усидит ли Жээнбеков в президентском кресле до конца срока? - "Ачык Саясат"
07:56  В Казахстане предлагают создать пятнадцатую область - располовинив ЮКО
07:50  Аркадаг анонсировал написание новой книги - "о богатой истории, традициях и обычаях, конях и природных особенностях" (энциклопедию переписывает?)
07:32  Российские базы в Сирии атаке не подвергались и не пострадали
06:43  Противоречивая информация о смерти ливийского генерала Хафтара
06:33  ВВС США, Англии и Франции наносят авиаудары по Сирии
04:54  В Душанбе закрылась последняя государственная ветклиника
00:29  Дай миллиард. Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии $106 млрд, - А.Куприянов
00:26  Ночные кошмары США становятся явью: "Хартленд" против "Океании", - А.Покровский
00:01  Анкара начинает западный дрейф? - С.Тарасов
Пятница, 13.04.2018
21:17  Арестован и обвинен в коррупции бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг
20:11  На "Мисс Караганда-2015" завели уголовное дело. 8 марта обматерила гаишников
19:57  Каныбек Айдаров возглавил Фонд госматрезервов Киргизии
16:58  Нечего иисусиков из себя корчить! Бесхребетность Кремля провоцирует Трампа, - Э.Лимонов
15:56  Кырпремьер Исаков обвинил в антикитайских погромах "политиков, но я пока не могу их назвать"
14:51  Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции Киргизии
11:10  В шаге от войны: Генералы оттеснили дипломатов, - "СП"
11:09  АбориГены. КазУченые обнаружили 3 новых чисто казахских гена...
11:04  Бандитский Алматы. ОПГ "Адыл Китай"
11:00  Русские герои Славянска. Танкист "Фантом"
10:56  Забытая дивизия. 385-я Фрунзенская (память войны), - Д.Орлов
10:51  Алайская царица Курманджан-датха. Какой она была? - Е.Перова
10:48  Кому нужны послушные маслихаты (масляные хаты) Казахстана? - САМ
10:47  США: конец гегемонии. Против объединенной мощи России и Китая у Америки нет стратегии выигрыша, - А.Анпилогов
08:03  Что будет, если в Казахстане останутся одни казахи? Часть 2
07:50  В КырПарламенте началось шубуршание на предмет отставки правительства, - super.kg
07:43  Диктат Эрдогана. Киргизский посол в Анкаре Жунусов возбудил киргизский истеблишмент, - АУ
07:42  ГКНБ Киргизии возглавит луганский летчик? - Багыт.kg
07:31  Русская экзотика в китайском кино, - ЖЖ
07:00  Ташкент. Мирзиеев "коренным образом" реформировал Таможню
06:59  В Узбекистане вокруг Янгиера создается свободная экономическая зона "Сирдаре"
06:47  Кто станет новым генпрокурором Киргизии? Ошанин, сынуля или прихлебатель Индиры...
06:43  К чему приведет русская рулетка Трампа, - Стивен Коллинсон
06:40  Население Казахстана превысило 18 миллионов человек. Лидирует по приросту - Алматы
06:32  Пакистан. Беременную певицу Симону Самун застрелили прямо на сцене. За отказ петь стоя
06:27  В РФ могут появиться новые мигранты – из Туркмении, - В.Панфилова
06:21  Есть 70! Без военных конфликтов баррель не установил бы трехлетний рекорд, - А.Башкатова
06:20  В США пройдет референдум о разделении Калифорнии на три штата
01:05  Asia Times: Удары США по Сирии могут спровоцировать ответный удар КНР
01:03  В России назревает финансовая революция. Спасибо Трампу! - А.Халдей
00:47  Убийств мигрантов из Кыргызстана в России стало в три раза меньше, - "ВБ"
00:45  Елбасы: "Каждый день пишу на новом алфавите слова Абая"
00:37  Семь стран. Война как способ существования США, - Л.Савин
00:20  Дядя, дай копеечку... Президент Атамбаев провел секретную встречу с "принцем" секты исмаилитов Ага Ханом IV
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Готовивший убийство Мирзиеева во время визита в Бишкек ошанин осужден на 15,5 лет
10:47 14.04.2018

Планировавший покушение на президента Ш.Мирзиеева во время визита в Бишкек парень осужден на 15,5 лет

- Ошский городской суд приговорил жителя села Гайрат сельского округа Жоош Кара-Суйского района к 15 годам тюрьмы за покушение на президента Узбекистана.

Как стало известно Turmush, подсудимому Даниярбеку [имя изменено С.Д.], 1988 года рождения, были предъявлены обвинения по ст. 27-226 ч.2 ("Терроризм"), ст. 241 ч.2 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 299-1 ч.3 ("Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды") Уголовного кодекса КР.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что начиная с 2013 года подсудимый Даниярбек посещал одну из мечетей села Кашкар-Кыштак, где познакомился с имамом мечети С.М и его сторонником О.И. Все они призывали ехать в Сирию для участия в боевых действиях. Имам мечети является активным членом международной террористической организации "Джаамат-Таухид ва Джихад". Кроме того, имам мечети и его сподвижники по возвращению из Сирии призывали к дестабилизации ситуации в городах Ош и Бишкек. Даниярбек решил поддержать их идеи, но заявил, что не может отправиться в Сирию в связи с семейными обстоятельствами. Он заверил их, что будет оказывать всяческую поддержку на территории Кыргызстана.

Имам мечети и его сподвижники в том же году выехали в Сирию, где и по сей день являются членами международной террористической организации "Джаамат-Таухид ва Джихад". В 2017 году Даниярбек выходит на связь с членами международной террористической организации посредством Telegram и заявляет о готовности к "джихаду" на территории Кыргызской Республики. Имам мечети и его сподвижники запросят у Даниярбека 6000 долларов - на покупку оружия, боеприпасов и подготовку террористического акта. Но Даниярбек не смог им выслать деньги, так как такой суммы у него не было.

В августе 2017 года они достигли договоренности о том, что террористический акт необходимо приурочить к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек. Кроме того, речь шла о совершении террористического акта на территории генерального консульства РФ в городе Ош и русской православной церкви. Даниярбек приобрел 500 граммов пластита и детонатор. Его планы не были воплощены в реальность, так как 3 сентября 2017 года он был задержан сотрудниками спецслужб.

Во время проведенных обысков в его доме были обнаружены подрывной шнур, пластит и детонатор.

На судебном заседании Даниярбек свою вину не признал и заявил, что все было подстроено сотрудниками спецслужбы. По его словам, 2 сентября вместе со своим другом он стоял на улице и разговаривал. В этом время подъехал автомобиль марки "Жигули" белого цвета, из которого вышли несколько мужчин и, применив физическую силу, затолкали его в машину. В здании управления ГКНБ, как говорит Даниярбек, сотрудники предъявили ему обвинение в том, что он якобы побывал в Сирии, знаком с неким Атабеком. Все сказанное сотрудниками спецслужбы Даниярбек опровергал, после чего его посадили на стул и начали пытать при помощи электропровода. В случае если он не признается, ему пригрозили расправой над всеми членами его семьи. По словам Даниярбека, после серии пыток и запугиваний он был вынужден поставить подпись в письме с признательными показаниями.

Рассмотрев материалы дела, суд посчитал все собранные материалы достаточными для доказательной базы и принял следующие решение:

- по ст. 27-226 ч.2 ("Терроризм") - 15 лет тюрьмы с конфискацией;

- по ст. 241 ч.2 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) - 5 лет лишения свободы;

- по ст. 299-1 ("Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды") - 3 года тюрьмы.

При совокупности преступлений суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, суд окончательно определил наказание путем полного или частичного сложения - 15 лет и 6 месяцев в колонии усиленного режима.

Как стало известно Turmush, родственники осужденного обратились с апелляцией в Ошский областной суд. Дело сейчас находится на рассмотрении.

В сентябре 2017 года АКИpress писал, что Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании активного члена международной террористической организации.

В ходе контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение подрывной деятельности диверсионно-террористических групп международных террористических организаций (МТО), вынашивающих планы дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения ущерба Кыргызстану 2 сентября установлен и задержан активный член МТО "Исламское государство" гражданин КР "Д.С.".

Установлено, что согласно преступных планов, "Д.С." должен был осуществить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.
В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (взрывчатое вещество "пластид" мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений предусмотренных статьями 27-226 ч.2 ("Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств"), ст.241 ч.2 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК КР задержанный был водворен в СИЗО ГКНБ.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523692020
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  