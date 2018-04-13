 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стоп кыртрах! КырПарламент дебатирует запрет "на выезд молодым девушкам за границу"
10:43 14.04.2018

Кыргызстан не решит ни одной из преследуемых целей с введением запрета на выезд за границу молодым девушкам – депутат

Кыргызстан не решит ни одной из преследуемых целей с введением запрета на выезд за границу молодым девушкам. Вице-спикер Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова поделилась с КирТАГ мнением по поводу обсуждаемого вопроса.

"Никакие меры, ограничивающие чью-либо свободу, никогда не приводили к ожидаемому результату. Мне кажется это не те меры. Прежде всего человек должен быть хорошо образован, и он должен иметь представление, куда и зачем едет, понимать - где хорошо, где плохо", - считает депутат.

"Чаще именно малообразованные девушки становятся жертвами трудового и сексуального рабства за пределами Родины. И возраст тут ни причем. Мы не должны говорить о возрасте 25 или 26 лет… Человек, достигнув 18 лет, становится совершеннолетним, и он имеет право на свободу передвижения, получает право создавать семью, нести ответственность за свою семью. Другой вопрос, что социальные, экономические, семейные проблемы заставляют девушку искать возможности заработков за границей. Но этот вопрос нужно рассматривать не в отношении только девушек, а молодежи в целом, это проблема трудоустройства, проблема государства. И уж точно решение этой проблемы не в введении запретов на выезд", - уверена А.Омурбекова.

Отметим, в Бишкеке 20 апреля активисты намерены выйти на мирный митинг с призывов ввести запрет на выезд за границу кыргызским девушкам до достижения 25-26 лет. Либо девушки должны покидать страну в сопровождении супруга или ближайших родственников мужского пола, считают инициаторы движения. По мнению организаторов, кыргызские девушки за границей все чаще становятся жертвами трудового и сексуального рабства, и введение ограничений на выезд, по их мнению, оградит девушек от трагедий.

Мунара Боромбаева.

Источник - kyrtag.kg
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