 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Союзники" Москвы разбегаются как тараканы, - "НГ"
09:51 14.04.2018

У России может появиться еще один фронт – в ближнем круге

В Молдавии боятся войны в Приднестровье, в Украине ее предсказывают

Главные новости уходящей недели в СНГ: Казахстан переводит свои школы на английский язык, Александр Лукашенко предостерегает белорусов от угрозы российской пропаганды, президент Молдавии Игорь Додон не исключает реанимации конфликта в Приднестровье с участием РФ, Петр Порошенко дал указание начать процедуру выхода Украины из Содружества. Новости разноплановые, но говорят об одном – Содружество не является более даже клубом по интересам, так как именно интересы разводят страны ближнего зарубежья России с Москвой.

Казахстан, стоявший у истоков создания СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – и считавшийся наряду с Белоруссией надежным союзником России, берет курс на Запад. Введение преподавания школьных предметов на английском языке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объясняет требованием времени. Конечная цель нововведения, по его словам, – осуществление в будущем полноценной подготовки кадров.

Можно предположить, что это продолжение стратегии Казахстана по уходу из сферы влияния России. Но есть и другой вариант. Не исключено, что распространение английского языка в Казахстане – это выбор западного вектора развития в противовес полной интеграции в сферу доминирования соседнего Китая, с которым Казахстан имеет весьма протяженную границу. Так или иначе, но Казахстан определенно ориентируется на Запад, отдаляется от России и тем самым ставит под сомнение жизнеспособность ЕАЭС.

Геополитический разворот начала Белоруссия, заявившая о корректировке внешнеэкономической деятельности. Глава МИД республики Владимир Макей пояснил, что Белоруссия хочет избавиться от зависимости от одной страны – России. "У нас есть стремление диверсифицировать отношения, в том числе за счет развития связей с Европейским союзом и остальным миром", – заявил Макей в интервью телеканалу Euronews. А президент Александр Лукашенко заговорил о необходимости защиты белорусского информационного пространства от российского влияния: "Я хочу смотреть только свои каналы".

Ставку на отношения с ЕС делает еще один член ЕАЭС – Киргизия. Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил в Брюсселе новое соглашение о партнерстве с Евросоюзом в рамках стратегии "ЕС – Центральная Азия". Бишкек заинтересован в европейских инвестициях в приоритетные секторы экономики. Брюссель создает для этого условия, разработав новую стратегию для Центральной Азии.

На этом фоне ослабеет интерес к ЕАЭС и у Молдавии, получившей статус наблюдателя в союзе. Тем более что правительство и большинство в парламенте готовы разорвать связи с Россией, ссылаясь на то, что РФ не выводит свои войска из Приднестровья. Сторонником сближения с Москвой остается президент Игорь Додон, но и он уже сомневается. Молдавия может стать буферной зоной столкновения интересов в нынешнем противостоянии Запада и России, заявил Додон послам ЕС. Он высказал опасение, что приднестровский конфликт может быть разморожен: любая провокация – и Россия вмешается, чтобы защитить 200 тысяч своих граждан в Приднестровье. Додон боится новой войны в регионе. И, видимо, не случайно: Украина предупредила мир, что размещенные в Приднестровье российские войска и вооружение представляют для нее угрозу. Об этом заявил украинский посол Иван Гнатишин. Служба безопасности Украины сообщила, что Москва возвращается к проекту "Бессарабия", планируя расшатать ситуацию в Одесской области и Молдавии.

Ситуация становится взрывоопасной. Она ускорит не только окончательную деградацию СНГ, но превратит в зону риска ЕАЭС, с которым Москва связывала интеграционные надежды. России придется жить в новых условиях – без союзников в ближнем круге.

Источник - ng.ru
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