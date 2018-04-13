США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

09:49 14.04.2018 США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля" по военным и гражданским объектам в Сирии. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.



"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух - земля", - сказали в ведомстве.

Значительная часть из более чем 100 выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете к целям. Также сообщили в Минобороны РФ.



"Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям", - сказали в ведомстве.



Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф, добавили в министерстве.



Ни одна из выпущенных по Дамаску ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. "Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", - сообщили в российском военном ведомстве.



По данным Минобороны, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 03:42 мск до 05:10 мск. Источник - ng.ru

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