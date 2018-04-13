 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МГИМОшные страсти. Казахстанскую студентку выбросил в окно на переменке ревнивый дагестанец
08:03 14.04.2018

Казахстанскую студентку вытолкнул из окна МГИМО дагестанец

СМИ опубликовали подробности падения студентки в Москве.

Днем 13 апреля 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана выпала с четвертого этажа. По основной версии, девушку вытолкнул из окна уроженец Дагестана. Московские полицейские разбираются в обстоятельствах трагедии, пишет "Московский комсомолец".

ЧП случилось в 12.47, во время большой перемены, за 3 минуты до начала очередной пары. Студентка из Казахстана - 21-летняя Байсафа, она учится на 4-м курсе на кафедре международных экономических отношений.

Байсафа разговаривала со своим другом, уроженцем Дагестана (по некоторым данным, их связывали романтические отношения) возле аудитории на 4-ом этаже. По словам очевидцев, разговор шел на повышенных тонах. Внезапно парень распахнул маленькую створку окна (большая не открывается) и буквально вытолкнул хрупкую девушку из окна. Байсафа вместе с сумкой полетела вниз.

Жизнь спасло то, что она упала на грунт. В "скорую помощь" позвонили сразу несколько очевидцев - студенты и преподаватели. Через 15 минут на место приехали две кареты, в их числе, реанимационный автомобиль. Раненую госпитализировали в НИИ Склифосовского - предварительно, у девушки переломы и травма головы.

Что касается студента, то его в настоящее время не задержали - по словам друзей, парень еще на занятиях. С ним поговорят после окончания учебного процесса.

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"Он и бабочки не обидит" - друзья участника трагедии в МГИМО

21-летнего уроженца Дагестана, после ссоры с которым выпала из окна студентка, уже допросили полицейские

В обстоятельствах падения 21-летней студентки МГИМО с четвертого этажа здания на Проспекте Вернадского днем 13 апреля разбираются московские полицейские. По некоторым данным, девушку вытолкнул из окна ее кавалер - уроженец Дагестана, однако тот отрицает причастность.

"Он и бабочки не обидит" - друзья участника трагедии в МГИМО

Как стало известно "МК", ЧП случилось в 12.47 - во время большой перемены, за три минуты до начала очередной пары. Студентка из Казахстана 21-летняя Тамара (все имена изменены), которая учится на 4-м курсе на кафедре международных экономических отношений, разговаривала со своим другом-ровесником - Муслимом, уроженцем Дагестана, студентом Высшей школы экономики.. Муслим приехал к даме сердца, и парочка зашла в пустую аудиторию на 4-ом этаже сюда выяснять отношения. Разговор шел на повышенных тонах. Накануне молодые люди сильно поссорились из-за опоздания, в результате которого пришлось поменять планы на вечер.

По словам Муслима, он сидел на стуле за партой, а Тамара вдруг забралась на окно, распахнула маленькую створку (большая тут не открывается) и упала вниз. Впрочем, полицейские рассматривают и другую версию событий - парень в порыве ярости вытолкнул хрупкую девушку из окна. Подтвердить или опровергнуть эту версию может только Тамара- но она пока в тяжелом состоянии. Жизнь девушки спасло то, что она упала на грунт. В "скорую помощь" позвонили сразу несколько очевидцев - студенты и преподаватели. Через 15 минут на место приехали две кареты, в их числе, реанимационный автомобиль. Раненую госпитализировали в НИИ Склифосовского - у девушки переломы ребер, травма головы и ушибы грудной клетки. Одно из ребер проткнуло легкое. Она в реанимации.

Кстати, на первом допросе Муслим заявил, что вообще не знаком с Тамарой, но после сознался, что был с ней в аудитории.

Друзья характеризуют юношу, как чрезвычайно спокойного по характеру. "Если его зовут Муслим, это не значит, что он буйный кавказец. Он очень воспитанный и спокойный парень, бабочки не обидит".

Отец Муслима в свое время работал в правительстве Дагестана на высокой должности Парень из богатой семьи, на своей страничке выкладывает фотографии дорогих машин, а также фотоотчеты из путешествий.

Станислав Юрьев

Заголовок в газете: Студентка унесла тайну своего падения на больничную койку
Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27662 от 14 апреля 2018
http://www.mk.ru/incident/2018/04/13/on-i-babochki-ne-obidit-druzya-uchastnika-tragedii-v-mgimo.html

Источник - zakon.kz
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