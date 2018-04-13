 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Усидит ли Жээнбеков в президентском кресле до конца срока? - "Ачык Саясат"
07:59 14.04.2018

Пробудет ли Жээнбеков во власти до окончания своего срока?

Все президенты Кыргызстана ушли из власти в возрасте 61 года добровольно или революционным путем. Из-за этого в ходу выражение "правило 61".

61 год – совпадение или?..

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев родился 10 ноября 1944 года. В 2004 году он отметил 60-летний юбилей, ушел из власти. Второй президент Курманбек Бакиев родился 1 августа 1949 года. В 2009 году помпезно отметил свое 60-летие, а в 2010 году ушел из власти в возрасте 61 года. Президент переходного периода Роза Отунбаева родилась 23 августа 1950 года. В 2010 году отметила свое 60-летие. В 2011 году Роза Исаковна передала власть. Следующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев родился 17 сентября 1956 года. Он отметил свое 60-летие в 2016 году. Президентский срок окончился в 2017 году, передал власть по окончанию срока в возрасте 61 года.

Теперь не работает "правило 61"?

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков родился 16 ноября 1958 года. Избран президентом страны в возрасте 59 лет. Ко времени окончания президентского срока сегодняшнему главе государства исполнится 65 лет.

Каковы прогнозы?

Уже во время избрания начали говорить "сегодняшний глава государства не сможет долго руководить страной". Несколько известных ясновидящих, бубу-бакшы (ведуны) говорили, что он рано уйдет с должности. Но речь не идет о третьей революции. Уход Сооронбая Жээнбекова бубу-бакшы связывали с болезнью или импичментом. Кстати, известный в Лондоне астролог Соломон Соловьев тоже говорил, что Сооронбай Жээнбеков надолго не задержится во власти. Одно из СМИ Кыргызстана брало у него интервью перед выборами кыргызского президента. "Сооронбай Жээнбеков родился в год Собаки, под созвездием Скорпиона. Такие люди бывают мощными энергетиками. Он чувствует сильную энергетику кочевых народов, и сам обладает такой энергетикой. Но в предстоящий год Собаки Жээнбеков завершит реализацию своего 12-летнего цикла. Идти на президентские выборы в конце цикла это большая энергетическая ошибка",- говорил астролог в своем интервью. В интервью говорилось: "Кто бы ни был избран президентом из двух фаворитов предстоящих президентских выборов (ред. Жээнбеков и Бабанов), надолго не задержится на этом месте". Учитывая, что все президенты в любом случае уходили с должности в 61 год, невольно появляется вопрос: Работает или не работает "правило 61"? Если все так и есть, то Сооронбай Жээнбеков уйдет из власти в 2019 году, или точней, в возрасте 61 года?

barometr.kg

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №12 от 13.04.2018/стр.6

Источник - gezitter.org
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