В Казахстане предлагают создать пятнадцатую область - располовинив ЮКО

07:56 14.04.2018 Тема переноса центра ЮКО в другое место обсуждается давно.



Филолог Мырзантай Жакып предложил "разделить Южный Казахстан на две части и создать пятнадцатую область, куда будут входить регионы: Мырзашол, Кызылкум, Сарыагаш". По его словам, нельзя оставлять Мактааральский район с 305-тысячным населением на периферии, передает NewTimes.kz со ссылкой на qamshy.kz.



"До этого была выдвинута инициатива придать Шымкенту статус города республиканского значения, а центр ЮКО перенести в Туркестан. "



Тема переноса центра ЮКО в другое место обсуждается давно. Некоторые выступают за придание статуса областного города Туркестану, который называют "порталом в другой мир, колыбелью тюрков", другие опасаются того, что некоторые отдаленные районы окажутся слишком далеко от Туркестана, если центр области перенесут туда.



Например, расстояние между райцентром Мактааральского района Жетысаем и Шымкентом составляет 232 километра. А Туркестан находится в 170 километрах от Шымкента.



""Если центр Южно-Казахстанской области перенесут в Туркестан, то жителям Мырзашола придется преодолевать до административного центра более 400 километров", - говорит Жакып."



Наряду с этим аким ЮКО Жансеит Туймебаев дал поручение акиму Мактааральского района Жамантаю Бейсенбаеву разъяснить местному населению необходимость переезда с избыточными трудовыми резервами Мактааральского района в северные регионы с дефицитом рабочих рук.



Однако ясно, что простым людям трудно будет сдвинуться с теплого насиженного места.



Вместо того, чтобы переселять людей, живущих у границы с Узбекистаном, филолог Жакып предлагает обустроить эти места, превратив их в надежную крепость. Для этого необходимо создать еще один район, считает он.



"Будет правильным разделить Южный Казахстан на две части, объединить отдаленные южные районы и города по среднему течению Сырдарьи и создать 15-ю область в Казахстане", - сказал Жакып.



Затем показал список районов и городов, которые можно отделить от ЮКО и присоединить к новой области:



- город Арыс (население 74 064 человек);



- Мактааральский район (вместе с восстановленными Жетысайским и Асыкатинским районами – население 304 442 человек);



- Сарыагашский район (вместе с восстановленным Келесским районом – население 326 426 человек);



- Шардаринский район (население 78 614 человек);



А центром новой области могут быть города Жетысай или Шардара, считает филолог.



""Таким образом, новая 15-я область с населением 783 546 человек на крайнем юге страны, имеющая важное стратегическое, социально-политическое и экономическое значение, граничила бы с Узбекистаном и была бы надежным оплотом страны на таджикском и афганском направлении границы", - резюмирует Мырзатай Жакып." Источник - zakon.kz

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