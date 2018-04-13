 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Туркменистан   | 
Аркадаг анонсировал написание новой книги - "о богатой истории, традициях и обычаях, конях и природных особенностях" (энциклопедию переписывает?)
07:50 14.04.2018

Глава государства приступил к написанию новой книги

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс. Здесь глава государства навестил коней, а также, следуя традиционной привычке, занялся литературным творчеством.

Уникальная природа Туркменистана, ее красота, в особенности, в весеннюю пору, подобны неповторимому произведению искусства, дарящему прилив вдохновения. Именно эти великолепия, благотворная для человеческого здоровья туркменская природа занимают важное место в творчестве главы государства. Наряду с подобной красотой, Президент страны также придает большое значение достойному воспеванию райских скакунов.

Общеизвестно, что в своем творчестве глава государства важное место отводит истории страны, в том числе событиям, связанным с маршрутом Великого Шелкового пути. Также значимую роль Президент Туркменистана придает широкомасштабным спортивным мероприятиям "Амуль-Хазар 2018". Как уже отмечалось, особая роль в творчестве главы государства уделяется Великому Шелковому пути, в древности проходившему по территории нашей страны, историческим объектам, караван-сараям, крепостям, располагавшимся вдоль его маршрута. Это является наглядным подтверждением того, что туркменский лидер с большим почитанием относится к национальным ценностям, созданным на протяжении многих столетий нашими славными предками.

Также в своем творчестве Президент Гурбангулы Бердымухамедов отводит особое место ахалтекинским скакунам, прославившимся во всем мире и раскрывшим уникальный талант туркмен как создателей неповторимых шедевров. Как отмечает глава государства, в разные периоды истории ахалтекинские кони приковывали к себе внимание как летописцев и поэтов, связавших свою жизнь с художественным творчеством, так и ханов, шахов и императоров разных стран мира.

Находя время, глава государства продолжает свою научную и художественную деятельность. В творчестве Президента страны можно увидеть, с каким трепетом и трогательной любовью относятся в Туркменистане к этим восхитительным созданиям природы. В настоящее время усилиями главы государства проводится большая работа по сохранению чистоты породы "небесных" скакунов, совершенствованию их экстерьера и увеличению элитного поголовья.

"Райские" скакуны являются символом нашей стремительно развивающейся независимой Родины. И это открывает новые возможности достойно продолжить славный путь ахалтекинцев в мировом конном спорте, полностью раскрыть их способности.

По инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова и при непосредственном участии Туркменистан превратился в центр проведения мероприятий различного уровня. Представители авторитетных международных организаций, занимающиеся ахалтекинским коннозаводством, известные эксперты, специалисты отрасли приезжают на исконную родину прославленных скакунов, чтобы перенять опыт туркменских профессионалов. Подобные мероприятия приобретают все более активный характер, когда в стране широко отмечается Праздник туркменского скакуна.

Природная красота и грациозность, преданный нрав, необычайно развитый интеллект и уникальные таланты коней данной породы веками служат источником вдохновения для поэтов и художников.

Всем сердцем впитав народную любовь к скакунам, туркменский лидер вывел на уровень приоритета государственной политики заботу о приумножении престижа и славы ахалтекинской породы, развитии и пропаганде в мире коневодческого искусства наших предков. Президентом Туркменистана созданы такие книги, как "Ахалтекинец – наша гордость и слава", "Стремительная поступь скакуна", которые переведены на многие языки и пользуются огромной популярностью среди специалистов в области коневодства. Благодаря трудам главы государства, изданным на различных языках, не только ценители ахалтекинских скакунов во многих странах, но и широкая читательская аудитория может ознакомиться с особенностями этой уникальной породы.

Книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова "Стремительная поступь скакуна" в рамках тридцатой Московской международной книжной выставки-ярмарки Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги" удостоилась главной награды конкурса – "Гран-при".

Создавая новые произведения, посвященные как ахалтекинским скакунам, так и национальной культуре, туркменской природе и истории нашего народа, Президент опирается на исторические сведения, различные источники, фактологические данные бесценных произведений, дошедших до нас. Как отмечает глава государства, занятие творчеством дарует человеку огромное эстетическое удовольствие, прилив вдохновения.

Сегодня, находясь в Ахалтекинском конном комплексе, Президент Гурбангулы Бердымухамедов создал стихотворные строки, воспевающие весну, туркменскую природу, райских скакунов. Как известно, поэзия рождается из вдохновения и внутренней гармонии творческого человека, его таланта, любви к созданным народом духовному наследию, родной природе. Президент страны, главным творческим принципом которого является именно такое отношение к национальным ценностям, в своих произведениях открывает широкий путь читателям для их собственного поэтического вдохновения.

Как отмечает глава государства, ахалтекинские кони, являющиеся национальной гордостью, славная история туркменского народа, созданные им духовные ценности, дружественное отношение к народам разных стран, мира, вдохновляют творческого человека на создание новых произведений.

В научных и литературных трудах главы государства обобщены многолетние исследования, размышления, исторические сведения и литературные традиции прошлого. В них прослеживаются глубокие знания автора национальных традиций, а также огромный пласт народной мудрости, нашедшей отражение в фольклоре. Каждое новое произведение Президента Гурбангулы Бердымухамедова имеет непреходящее значение в популяризации культурного наследия нации, в приумножении значимости самого феномена ахалтекинской породы.

Нынешнее посещение Президентом Туркменистана конного комплекса, в ходе которого он навестил чудесных скакунов и занялся творчеством, является символом, с одной стороны, преемственности, а с другой - гармоничного развития свято хранимых народом традиций. Национальные ценности, созданные народом на протяжении многих веков и вошедшие в сокровищницу мировой цивилизации, покоряя сердца людей, обуславливают дальнейшее приумножение славы нашей страны и народа.

Сегодня глава государства приступил к написанию новой книги, посвященной нашим традициям и обычаям, богатой истории, райским коням и природным особенностям туркменской земли. Несомненно, новое произведение станет одним из любимых, как для всего нашего народа, так и мировой читательской аудитории, ценным источником знаний о нашей стране и туркменской нации.

Источник - turkmenistan.gov.tm
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