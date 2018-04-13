|Российские базы в Сирии атаке не подвергались и не пострадали
07:32 14.04.2018
В Министерстве обороны России сообщили подробности об агрессии Коалиции США против Сирии.
14 апреля с 3:42 (мск) до 5:10 (мск) самолетами и кораблями Вооруженных сил США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.
Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.