Российские базы в Сирии атаке не подвергались и не пострадали

07:32 14.04.2018 В Министерстве обороны России сообщили подробности об агрессии Коалиции США против Сирии.



14 апреля с 3:42 (мск) до 5:10 (мск) самолетами и кораблями Вооруженных сил США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.



Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила. Источник - rusvesna.su

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