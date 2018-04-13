Противоречивая информация о смерти ливийского генерала Хафтара

06:43 14.04.2018 В Ливии опровергают смерть генерала Хафтара



Сообщения о смерти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара не соответствуют действительности, утверждают в ЛНА.



"Это не так", - сказал в пятницу ТАСС представитель пресс-офиса ЛНА Мухаммед Гунейм, отвечая на вопрос, действительно ли Халифа Хафтар скончался в пятницу в Париже.



Ранее ряд европейских СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о смерти Хафтара. Между тем новостной портал "Эрем ньюс" со ссылкой на главу политического управления ЛНА Хусейна аль-Обейди сообщил, что Хафтар в пятницу вернулся из Франции, где проходил лечение после инсульта, в Ливию. Источник - ng.ru

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