 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВВС США, Англии и Франции наносят авиаудары по Сирии
06:33 14.04.2018

США, Франция и Британия нанесли авиаудары по Сирии. Это решение стало ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

К операции также присоединились Великобритания и Франция.
Согласно заявлению Пентагона, целями США стали - исследовательский центр, связанный с производством химоружия возле Дамаска, а также командный пункт и склады химоружия в районе Хомса
Сирийское государственное телевидение сообщает, что правительственные войска сбили десятки ракет

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате ударов были разрушены три научно-исследовательских центра - два в Дамаске и один в районе Хомса, а также военные базы в Дамаске.

Активисты сообщают, что люди на всех этих объектах были эвакуированы ранее на этой неделе.

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Удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, сегодняшний удар был вдвое мощнее прошлогоднего удара по сирийской авиабазе.

Год назад США нанесли ракетные удары также в ответ на химатаку, ответственность за которую Запад возложил на сирийские власти.

Воздушное пространство провинций Латакия и Тартус, где располагаются базы российских ВКС в Сирии, не затронуты ударами западной коалиции, сообщает сирийское информагентство SANA.

Пентагон назвал цели ракетных ударов

1. Научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия
2. Склад химического оружия к западу от Хомса
3. Склад оборудования для изготовления химоружия и командный пункт возле Хомса

Риам Далати, продюсер Би-би-си, освещающий войну в Сирии:

Провластный ФБ-канал Мисъяф отрицает, что город атакован. Между тем, жители Дамаска по-прежнему сообщают, что слышат взрывы. Активисты сопротивления сообщают, что видели ракеты, летящие из района Аль-Габ, к западу от Идлиба, направляющиеся на юг, в сторону Дамаска.

"Житель Дамаска Майтам Ачкар публикует новые съемки, того, как системы ПВО пытаются сбить ракеты над столицей". В провластных Фейсбук-аккаунтах появляются подтверждения, что нанесен удар по авиабазе Дмейр. Пишут, что "о пострадавших пока не сообщалось".

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Предсавитель МИД РФ
Maria Zakharova комментирует:

Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесен удар.
За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности.
Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент , когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу.

И еще. Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информация". После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ.

Источник - bbc.com
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