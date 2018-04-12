В Душанбе закрылась последняя государственная ветклиника

04:54 14.04.2018 В столице Таджикистана закрылась единственная государственная ветеринарная клиника. Это стало следствием ликвидации структуры по контролю за домашними животными – Государственного ветеринарного надзора города Душанбе, сообщает Радио "Озоди".



Бобошо Кармишев, глава упраздненного Госветнадзора Душанбе, рассказал, что двери ветеринарной клиники закрыты, и сотрудникам запрещено заходить внутрь. "Это решение Комитета продовольственной безопасности. Мы написали письмо на имя главы города, чтобы он обратил внимание на возникшую проблему и оказал содействие в возобновлении работы госветклиники. Без работы остались 11 ветеринаров, боюсь, что они от безысходности уедут в трудовую миграцию", – сказал Кармишев.



В настоящее время в столице осталась единственная частная ветеринарная клиника, которая физически не в состоянии обслуживать весь город. Специалисты отмечают, что закрытие государственной ветклиники может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в городе, к росту заболеваний, которые передаются через больных домашних животных.



"В столице зарегистрировано около 5000 владельцев домашних питомцев. И наши ветеринары справлялись с этим, даже за небольшую зарплату", – отметил глава ликвидированного ведомства.



Один из сотрудников Комитета продовольственной безопасности на условиях анонимности рассказал, что, так как комитет образован совсем недавно, в нем продолжаются структурные изменения. По его словам, в рамках реформирования работники Государственного ветнадзора Душанбе прошли аттестацию, и ожидается, что ветнадзор будет преобразован в отдел при комитете.



Комитет продовольственной безопасности при правительстве страны создан в декабре 2017 года. Он образован на базе Госслужбы по ветеринарному контролю, Госслужбы по фитосанитарному контролю, Госслужбы по племеневодству и Госинспекции по семеноводству.



Добавим, что в Таджикистане ежегодно фиксируются тысячи случаев нападения бездомных собак на людей. Ежегодно от бешенства в стране умирают до 15 человек. В минувшем году заниматься отловом бездомных животных власти Душанбе поручили работникам коммунальных служб вместе с сотрудниками дорожно-эксплуатационного управления города, которым помогали охотники. В итоге лишь за один месяц было убито 365 бездомных собак. По статистике, 75% бездомных животных выгнаны на улицу своими же хозяевами.

12.04.2018 Источник - fergananews.com

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