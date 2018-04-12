Дай миллиард. Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии $106 млрд, - А.Куприянов

00:29 14.04.2018 Антикоррупционная кампания принесла Саудовской Аравии $106 млрд. Но, похоже, это только начало



В середине марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отправился с двухнедельным визитом в США. Он уже успел встретиться с президентом Трампом и заключить массу дорогостоящих сделок, закупив американское оружие. Речь идет о миллиардах долларов. "Профиль" разбирался, откуда саудовский принц, одновременно ведущий войну в Йемене и строительство города будущего в пустыне, берет деньги на свои проекты.

"В настоящий момент общий объем заключенных сделок оценивается в $106 млрд. Речь идет о различных типах активов, включая недвижимость, долю в коммерческих организациях, ценные бумаги, наличные и так далее".



Этими словами генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Саид аль-Муджеб подвел промежуточный итог антикоррупционной кампании. Она еще не закончена: власти королевства надеются вытрясти из высокородных взяточников еще не один миллиард.

В пятизвездочной гостинице "Ритц Карлтон" в центре Эр-Рияда, обращенной волей 32‑летнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в самую роскошную тюрьму мира, коротают дни и ночи, по последним данным, 56 человек - в ожидании момента, когда они все поймут, раскаются в своих коррупционных преступлениях и добровольно-принудительно сдадут в казну ваххабитского королевства часть своих активов. Вести о том, как им живется в гостинице-тюрьме, редко просачиваются в прессу: несмотря на то, что "Ритц Карлтон" с конца февраля работает в обычном режиме, этаж, где держат коррупционеров, тщательно охраняют. Метод, как видно, работает: в середине марта их было 95, месяцем раньше – и вовсе 146 (из 381, проходившего по делам о коррупции), но остальные уже вышли на свободу с чистой совестью и изрядно полегчавшими карманами. Среди них – принц Аль-Валид ибн-Таляль, прозванный "саудовским Уорреном Баффеттом". Его судьба, как и истории его товарищей по пятизвездочной тюрьме, лишний раз доказывает: деньги – мощный инструмент влияния, но лишь до тех пор, пока в ход не идет грубая сила.



Граждане, сдавайте валюту



4 ноября 2017 года навсегда вошло в историю Саудовской Аравии. Тогда СМИ всего мира сообщили о небывалой спецоперации, которую провел молодой амбициозный наследный принц Мухаммед. В течение нескольких часов сразу 11 принцев и около сотни чиновников были арестованы по обвинению в коррупции. Особ королевской крови, включая сына бывшего монарха, свезли в "Ритц" и поместили под арест. С задержанными обращались со всем почтением, но из-под стражи, невзирая на протесты, так и не освободили: полицейские объясняли, что аресты проведены по приказу главы никому не известного комитета по борьбе с коррупцией. Как позже выяснилось, он был создан принцем Мухаммедом ибн Салманом всего за несколько часов до начала волны арестов.



Мухаммед знал, куда бить и кого брать. Если верить официальной прессе королевства, Саудовская Аравия остается единственным островком честности в море лжи: все чиновники безупречно чисты, ни о каких взятках и речи быть не может, все боятся гнева Аллаха и ведут дела так, что комар носа не подточит. При этом ни для кого не секрет, что реальная картина совершенно обратная: сложно найти на Ближнем Востоке более коррумпированное государство. К тому же народ давно раздражало, что многие принцы воспринимают королевство как частную фирму, без зазрения совести запуская руку в огромные нефтяные доходы.



В менее богатой стране, возможно, такая система управления давно привела бы к перевороту. В Саудовской Аравии обошлось без крайностей: население просто приветствовало великодушного принца, наконец-то решившего покарать вороватых чиновников и родственников. В саудовском сегменте интернета хэштег "король сражается с коррупцией" вмиг стал самым популярным. Несмотря на то, что официально все приказы исходили от короля Салмана, это никого не обмануло: все понимали, что кампанию против коррупционеров проводит именно принц Мухаммед, давно правящий от имени монарха, по некоторым данным, страдающего болезнью Альцгеймера.



Народных симпатий молодому принцу добавляло и то, что среди арестованных оказалась масса его единомышленников из числа условных либералов, выступающих за смягчение строгих религиозных законов и модернизацию страны. Большинство из них принадлежит к окружению другой особы королевской крови – Мухаммеда ибн Наифа, предшественника Мухаммеда ибн Салмана на посту наследного принца. Их единственное разногласие с наследником престола (если не считать, конечно, личной верности бывшему наследнику) – неготовность к слишком уж решительным реформам, ставка на эволюционные, а не революционные преобразования. Принц Мухаммед, однако, решил, что в стремительно меняющемся мире времени на раскачку нет. И заодно продемонстрировал народу, что в борьбе за будущее страны не намерен щадить ни своих, ни чужих.



Изначально речь шла о конфискации сразу 800 миллиардов долларов, но потом Мухаммед ибн Салман, судя по всему, решил умерить требования и дать задержанным послабление. Превращать принцев в нищих Мухаммеду невыгодно: у него большие планы, и ему нужны богатые и сговорчивые инвесторы, которых при случае получится снова взять за кошелек.



Можно не сомневаться, что применение этим деньгам Мухаммед ибн Салман найдет (если, конечно, миллиардеры не успеют вывести их из страны в ближайшее время). Молодой наследный принц задумал глобальное переустройство всего саудовского государства и общества, чтобы вывести королевство в лидеры современного мира.



Там будет город-сад



В январе 2016 года Мухаммед ибн Салман представил свою программу глобального переустройства ваххабитского королевства – Vision: 2030. Масштаб реформ поражает: принц планирует отказаться от радикального ислама, вернувшись к его умеренной версии, и открыть страну остальному миру, сделав из нее лидера в сфере высоких технологий. Еще два года назад, когда цены на углеводороды резко упали, казалось, что Мухаммед затеял модернизацию от безнадежности: поток нефтедолларов сократился, и реформы стали насущной необходимостью. Злые языки тогда напоминали, что принц вообще склонен к авантюрам – чего стоит только провальное вторжение в Йемен, откуда Саудовская Аравия никак не может выбраться. Однако с тех пор цены на нефть и газ выросли, но наследный принц не свернул с пути преобразований, доказав, что его стремление к модернизации – долгосрочный и продуманный план.



Любимое детище Мухаммеда – город будущего Neom, название которого создано из двух слов: греческого neo, "новый", и арабского mustaqbal – "будущее". Неом должен превратиться в финансовый и технологический центр сперва всего арабского мира, а затем и всей Земли, гигантскую лабораторию биотехнологий и банковский хаб для человечества. Весь Неом будет роботизирован. На всю эту роскошь потребуется минимум $500 млрд, а взять их неоткуда даже с возросшими ценами на нефть. Так что у антикоррупционной кампании Мухаммеда, похоже, просто нет альтернатив.

Проблема, однако, в том, что Эр-Рияд в своих действиях зависит в том числе от того, что происходит во внешней политике. А там сейчас непросто: отправив в отставку Рекса Тиллерсона и заменив его Марком Помпео (этот шаг остряки уже прозвали Rexit по аналогии с Brexit), Трамп преподнес принцу Мухаммеду подарок с секретом. Хотя на первый взгляд уход Тиллерсона усиливает позиции Саудовской Аравии в затянувшемся конфликте с Катаром.



Неизвестные хакеры сделали это



В ночь на 23 мая 2017 года в микроблоге Катарского новостного агентства (КНА) появилась запись: "Министр иностранных дел Катара созвал экстренную пресс-конференцию, где рассказал о заговоре против страны. За ним стоят Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. МИД Катара распорядился, чтобы послы этих государств покинули страну в течение 24 суток".



В течение часа на сайте КНА появился текст речи эмира Катара Тамима ибн Хамада аль Тани перед выпускниками военной академии. Как следовало из расшифровки выступления аль Тани, у Катара возникли трения с США, которые он решил компенсировать сближением с Ираном и Израилем. Информация провисела всего несколько часов: уже к утру ее удалили, и Катар официально объявил, что сайт и микроблог КНА были взломаны хакерами. Эту информацию впоследствии подтвердили специалисты ФБР, но было уже поздно. Саудовская Аравия, которая давно искала предлог, чтобы наказать маленький, но активный эмират, уже не раз переходивший саудитам дорогу, обвинила Доху во всех смертных грехах, включая поддержку "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (запрещены в России), дружбу с Ираном, вмешательство во внутренние дела Египта и так далее. Часть обвинений имела под собой основания, но из уст представителей Саудовской Аравии, рассылающей деньги, оружие и военных советников боевикам по всему исламскому миру, они звучали как издевательство.

В итоге саудитов поддержал ряд мусульманских стран, в первую очередь те, кто особенно нуждался в ваххабитских деньгах. Была объявлена воздушная блокада Катара. Однако уже через неделю стало ясно, что кампания против эмирата провалилась: на помощь ему пришел целый ряд стран, включая Турцию. Катар быстро переориентировал свои экономические связи и выстоял. Блокада потеряла всякий смысл и поддерживалась главным образом потому, что отказаться от нее и признать поражение означало для саудитов и их союзников потерю лица.



Американская администрация в сложившейся в Заливе ситуации заняла двойственную позицию: если Трамп и Джаред Кушнер явно симпатизировали саудитам, то госсекретарь Тиллерсон, наоборот, выступал с мирными инициативами, буквально вынуждая Эр-Рияд сесть за стол переговоров. Уход Тиллерсона означает, что Саудовской Аравии будет куда проще давить на Катар и есть шанс закончить эту авантюру хотя бы видимостью успеха.



Есть, однако, одна проблема: Помпео известен своей приверженностью теориям Сэмюэля Хантингтона, в частности, идее о грядущем столкновении христианской и мусульманской цивилизаций. Так что, скорее всего, в текущем конфликте у Помпео просто не будет любимчиков. Кроме того, нынешний кризис в Заливе выгоден Вашингтону: арабские страны наперебой демонстрируют ему свою лояльность, стремясь заручиться поддержкой США, и готовы закупать все больше и больше военной техники, тем самым помогая Трампу развивать американскую промышленность и выполнять свои предвыборные обещания.



Взаимовыгодный обмен



"Саудовская Аравия – очень богатое государство, и они собираются поделиться с Соединенными Штатами частью своего богатства, – объявил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме с принцем Мухаммедом ибн Саудом. – Мы надеемся, что это произойдет в форме заказов, которые помогут нам создать новые рабочие места, и в форме заказов нашего лучшего военного снаряжения".



Принц Мухаммед, стоявший рядом, был явно не в восторге, особенно когда Трамп начал перечислять уже сделанные заказы: "880 миллионов долларов… 645 миллионов… 6 миллиардов – это за фрегаты…" Это все часть заключенной еще в прошлом году сделки: в обмен на благожелательное отношение со стороны американского президента и закрытие ряда щекотливых вопросов, типа участия саудовских подданных в терактах против граждан США, саудиты обещали вложить в американскую экономику $200 млрд, в том числе путем закупки новейших вооружений. По самым скромным подсчетам, это обеспечит работой около 40 тысяч человек на американских заводах.



Но аппетит приходит во время еды. Саудовская Аравия, увязшая в войне в Йемене и в дипломатическом кризисе, одновременно планирующая стройку века, не в том состоянии, чтобы диктовать США какие-либо условия. Так что, скорее всего, Трамп в ближайшие месяцы попытается выжать из Эр-Рияда дополнительные средства. Принцу Мухаммеду в этих условиях остается лишь надеяться, что миллиардеров в королевстве хватит еще на пару антикоррупционных кампаний.

Алексей Куприянов, 12 апреля 18 Источник - "Профиль",

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