Ночные кошмары США становятся явью: "Хартленд" против "Океании", - А.Покровский

00:26 14.04.2018 Две самые могучие державы Евразии укрепляют военный союз, чтобы указать Америке на место



Кто владеет Хартлендом (геополитический термин, территория Евразии - прим. "Царьграда"), тот владеет Евразией. Кто владеет Евразией, тот владеет миром.



Несколько поколений американский политический истеблишмент исходил из этой нехитрой геополитической леммы, чтобы обеспечивать себе действительно господство над миром. При этом верна она или неверна, политическим элитам США было не так и важно. Главное, что она давала программу для действий и идеологическое основание для этой программы.



В соответствии с ней и строилась американская геополитика на протяжении практически последних ста лет, даже если сама формула возникла позже. В соответствии с ней США вступили в Первую мировую войну, чтобы по итогам ее по-хозяйски влезть в управление делами Европы. В соответствии с ней США покоряли и превращали в своих вассалов одну за одной европейские страны. В соответствии с ней США спровоцировали Японию на войну, чтобы после заранее просчитанной победы влезть в Евразию с востока. В соответствии с ней США разрушили Британскую империю, чтобы подобрать ее наследство, и влезли в Евразию с юга. В соответствии с ней воевали в Корее и Вьетнаме, выстраивали хитрую "пинг-понговую" дипломатию с маоистским Пекином, накачивали оружием и деньгами Пакистан, устраивали государственные перевороты, создавали "дугу нестабильности" на южных рубежах России...



Очень хотелось овладеть окраинами Евразии. Чтобы затем перейти к поглощению уже ее "Хартленда", сердцевины - России и Китая.



И в 1991 году эта линия, казалось, принесла успех. Россия лежала под ногами у Вашингтона, обрушенная не войной, но предательством собственных элит. А Китай был еще слаб и зависим от западных технологий и инвестиций. Да и с Россией сближаться особого желания не имел. Как и она с ним.



А что же теперь?



А просто формула оказалась неверна.



А теперь произошло событие не Бог весть какое сенсационное. Но вот символичное до одури. Американской, конечно.



Просто на VII Московскую конференцию по международной безопасности прибыла делегация китайских военных. Возглавляет ее недавно утвержденный министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ. Это нормально. Куда же еще приезжать военным, как не на конференцию по военной безопасности? Нормально прозвучало и заявление Вэя Фэнхэ о том, что первый международный визит в качестве нового министра обороны Китая он совершает именно в Россию, чтобы "показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие".



А вот дальше начал принимать реальные черты самый главный и самый страшный ночной кошмар вашингтонских геостратегов: в визире этого самого показа высокого уровня и твердой решимости возникла Америка.



Китайская сторона приехала, чтобы показать американцам тесные связи между вооруженными силами Китая и России", - сказал Фенхэ.



Американцам! Это нужно подчеркнуть дважды. И еще раз подчеркнуть - с дополнением китайского министра:

Особенно в сложившейся ситуации!"



Наконец, глава китайской военной делегации расставил дополнительные точки над русским "е" и китайским "дянь" над иероглифом "хозяин":



Мы приехали, чтобы поддержать вас. И на международных площадках китайская сторона с российской стороной готовы выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике".



А все дело в том, что вся американская концепция владения Хартлендом, как и голливудского пошиба идея войны между "Океанией" и "Хартлендом" за контроль первой над вторым, - исторически гиль и ерунда. Хартлендом всегда кто-то владел. Китайцы вообще чуть ли не вечно сидят на своей его части. "Русскую" его часть контролировали кочевые народы степей тоже с незапамятной глубины. И как-то никто из них, включая и русских, не претендовал на владение миром. Жили себе и жили, кто более, а кто менее успешно покоряя территории, представлявшие интерес. И только совсем юные по историческим меркам американцы решили завоевать весь мир через Хартленд.



Что же, исполать им! Своими потугами они добились именно того, чего допускать не должны были ни при каких условиях, - объединения так называемого Хартленда на антиамериканской основе.



А ведь когда военные говорят публично, что они вместе против вон того, это и означает объединение в реальности. Ибо война - это планирование. При всей ее хаотичности. А военные, соответственно, - планировщики. Пусть и известно им же самим, что даже самые лучшие планы держатся до первого боя. Но до боев, будем надеяться, не дойдет. А вот совместные российско-китайские планы противостояния агрессии США, получается, существуют.



С чем их и остается поздравить.



Покровский Александр Источник - tsargrad.tv

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