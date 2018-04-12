Анкара начинает западный дрейф? - С.Тарасов

00:01 14.04.2018 Способен ли Эрдоган стать слабым звеном



Анкара начинает западный дрейф?



После того, как появились сообщения о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис во время специального совещания отговорил американского президента Дональда Трампа от ударов по Сирии, заявляя о необходимости дождаться появления более веских доказательств "вины" сирийского президента Башара Асада в предполагаемой "химической атаке" в Думе, непростая и очень напряженная ситуация в Сирии стала постепенно разряжаться. А заодно и обрастать некоторыми важными подробностями. Москва изначально отнесла сообщения о якобы имевшем место быть применении химического оружия сирийскими властями к разряду фейковых новостей. Поэтому заявление Мэттиса по этому поводу можно воспринимать как маленькое, но все же сближение позиций Москвы и Вашингтона.



Однако, похоже, такой ход событий застал врасплох Анкару, члена альянса с Россией и Ираном на сирийском направлении. И турецкие власти второй раз наступили на одни и те же грабли. Напомним, что весной прошлого года Белый дом под предлогом использования химического оружия Дамаском нанес удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс. Это было первое прямое нападение американцев на правительственные силы Сирии за все время войны. Анкара одобрила воинственные действия США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже назвал их недостаточными и выразил готовность поддержать Вашингтон в случае развертывания в Сирии более масштабных боевых операций. Москва и Тегеран квалифицировали американский удар как "акт агрессии". Уже тогда стало ясно, что в альянсе Россия - Турция - Иран именно Анкара является слабым звеном, а сам астанинский процесс может развалиться. Вот и сейчас, пишет турецкая газета Yeni Cag, Турция, "не дожидаясь доказательств, взяла Асада под обстрел критики, словно химическая атака действительно была совершена", и "сразу позиционировала себя на стороне США".



Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "Дамаск не в первый раз применяет химоружие". По мнению издания, маловероятно, что Трамп переступит в Сирии "красную линию", но он удачно использовал "турецкую карту, дав понять Москве и Тегерану, с кем они имеют дело". Не случайно Эрдоган в эти дни оказался чуть ли не в эпицентре событий, ведя телефонные переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом США, обмениваясь мнениями касательно последних событий в Сирии. Не случайно и то, что именно в этот момент российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Турция должна покинуть Африн и передать его под контроль сирийского правительства. Это вызвало ответную нервную реакцию со стороны Анкары. "Такой подход является очень неправильным, мы очень хорошо знаем, кому мы передадим Африн, - парировал Эрдоган. - Когда придет время, мы передадим Африн жителям этого региона. И решать, когда это произойдет, не Лаврову, а нам".



Что дальше? По всем признакам Эрдоган начинает очередной дрейф в сторону Вашингтона, но таким образом, чтобы, по его словам, "не прекращать сотрудничество с Москвой и Тегераном". Но если он утеряет политическое доверие у Путина и президента Ирана Хасана Рухани, поможет ли это ему восстановить доверие у Трампа? Выдвинутый президентом на пост государственного секретаря Майк Помпео, выступая в сенатском комитете по иностранным делам на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, заявил, что якобы президенты России, Ирана и Турции на недавней встрече в Анкаре якобы обсуждали, "как поделить Сирию". При этом Помпео подчеркнул, что США "могли бы быть частью этих переговоров". А кто их туда пригласит? Уж не Турция ли, которая, по оценке возможного госсекретаря, своими действиями на севере Сирии "еще больше все усложнила"? Кстати, источник в МИД Турции сообщает, что переговоры между Анкарой и Вашингтоном по выводу курдских формирований из сирийского города Манбидж отложены до тех пор, пока Помпео не вступит официально в должность главы госдепартамента США, то есть не ранее мая этого года. И что будет, если к этому моменту США не изменят свою позицию в отношении сирийских курдов, а Россия станет закрывать глаза на "турецкие озабоченности"? Исключать ничего нельзя.



Пока в Сирии расклад сил таков: Анкара уже давно выступает против Асада и поддерживает силы, воюющие с его режимом. Москва и Тегеран вместе оказывают поддержку Дамаску, но Иран выступает против военных действий Турции в Сирии. Как пишет британская газета The Guardian, траектория движения России и Ирана начинается все более заметно расходиться с турецкой на фоне невнятной позиции Трампа, и "никто не уверен в том, из каких предпосылок исходят другие". Пока же будем фиксировать только факты. Появились сообщения о том, что 16 апреля Анкару посетит с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он встретится с Эрдоганом и Чавушоглу, а также начальником генштаба Хулуси Акаром и министром обороны Нуреттином Джаникли. Ожидается, что основными темами на переговорах станут отношения между Турцией и НАТО, борьба с терроризмом, операция "Оливковая ветвь", подготовка к саммиту НАТО, который запланирован на 11-12 июля 2018 года в Брюсселе.



Есть данные и о том, что Столтенберг будет договариваться, чтобы в случае военной операции против Сирии авиация альянса могла пользоваться военным аэродромом базы Инджирлик. Поэтому представления Эрдогана о том, что должно быть в Сирии дальше, становится важным элементом ближневосточной повестки.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

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