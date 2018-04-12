Арестован и обвинен в коррупции бывший премьер-министр Монголии Сайханбилэг

21:17 13.04.2018 В Монголии продолжаются аресты политиков, подозреваемых в коррупции



Управление по борьбе с коррупцией Монголии ведет расследование дела, связанного со злоупотреблением служебным положением при утверждении договора по проекту месторождения Оюу Толгой.

Четыре фигуранта дела арестованы 1 апреля. Еще один, бывший премьер-министр, находился за рубежом, и ему было направлено уведомление о вызове в прокуратуру.

Как сообщило Управление по борьбе с коррупцией, Ч.Сайханбилэг, получив уведомление, тут же отправил ответное письмо, в котором объяснил причины нахождения в США и пообещал вернуться на родину.

Вечером 9 апреля он прилетел в Монголию, а 10 апреля явился на допрос в Управление по борьбе с коррупцией. После допроса бывшего премьер-министра задержали и ныне он находится в камере заключения.



Напомним, в 2015 году Чимидийн Сайханбилэг в качестве премьер-министра страны подписал план строительства и финансирования работ на подземном месторождении Оюу Толгой. Как считает Управление по борьбе с коррупцией Монголии, этот договор привел к значительным убыткам для страны. В связи с этим управление возбудило дело о коррупции, в рамках которого уже арестовали бывшего министра финансов Монголии С.Баярцогта и еще троих человек, занимавших высокие государственные должности и подозреваемых в злоупотреблении служебным положением при утверждении правовых документов, а также договора, связанного с проектом месторождения Оюу Толгой.



Отметим, Чимидийн Сайханбилэг в 1996 году был избран членом парламента Монголии. В период с 1998 по 2000 годы занимал должность министра образования. В 2008 году он вновь стал членом парламента. С 2014-2016 годы занимал должность премьер-министра Монголии. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - asiarussia.ru

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