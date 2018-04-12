|На "Мисс Караганда-2015" завели уголовное дело. 8 марта обматерила гаишников
20:11 13.04.2018
На "Мисс Караганда-2015" Ренату Нургазину завели уголовное дело за оскорбление сотрудников дорожной полиции.
"В отношении Ренаты Нургазиной проводится досудебное расследование по статье "Оскорбление представителей власти". Заведено уголовное дело", - сообщили в ДВД Карагандинской области.
Сама девушка комментировать произошедшее отказалась.
Однако ранее в социальных сетях появилось видео, в котором девушка рассказала о том, что 8 марта ее остановили сотрудники дорожной полиции.
В кадре слышен голос Ренаты: "Ребят... Как всегда. Вот так вот, представляете? Остановили меня 8 марта".
При этом девушка сопровождает ролик нецензурной подписью, оскорбляющей полицейских.
Позже видео было удалено из Instagram, но пользователи социальных сетей сделали запись экрана и снова выложили его в Сеть.