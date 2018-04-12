Нечего иисусиков из себя корчить! Бесхребетность Кремля провоцирует Трампа, - Э.Лимонов

16:58 13.04.2018 Одни ошибки влекут за собой следующие.

Скажем не нужно было ползком унижаться по Олимпийским Играм в Корее. Так уж прогнулись, до того что у самих себя вызвали презрение. Участие в Играх любой ценой - было огромной ошибкой руководства страны.



Поняв что Россия один раз согласилась на унижение,они стали давить дальше:

вот и последовали история с отравлением Скрипалей и якобы химическое оружие примененное в Сирии. Лгут злодеи, но лгут бодро и не стесняясь.



И все заметьте с химией, в области химии они нас достают.



А жалостные ноты нашего МИДа и наших руководителей все об одном и том же вопиют - хотим помириться, любой ценой с Западом.



Не наадо мириться, нужно замолчать и жить себе отдельно, игнорируя их.



Я как-то на одной из встреч с народом продекларировал что мое кредо и я желаю чтоб оно было политикой моей страны это строки из Высоцкого :

".....И не вступая в спор,

окурок выплюнул,

и выстрелил в упор..."



А то дискуссии,"мы морально правы, а вы нет!". Да в гробу они видели нашу моральную правоту ! Потому нечего нам иисусиков из себя корчить!



Важно победить и чтоб они сидели тихо когда мы свои интересы отстаиваем.



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Его смерть вчера проснулась

Трамп обещал нам свои ракеты в Сирию.

"Готовься, Россия, они прилетят!"



-Готовься Трамп, видимо скоро, ОНИ прилетят к тебе. Вот помяни мое слово.

Таким психам как ты,все еще не место в современном мире, - ты недоношенный и преждевременный.



Хихикает идиотом "Они будут красивые, новые и умные!"



Америку нужно победить у нее дома. Там она не будет знать что делать. Она привыкла что ее защищают океаны. Но для современного фантастического вооружения океаны преодолеваются со скоростью мысли.

Берегись, старый Трамп! Мне сказали что твоя смерть вчера проснулась. Источник - limonov-eduard.livejournal.com

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